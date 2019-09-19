Dha yurt bülteni-15

Mahir'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahir Yoldaş (21), tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacıali Öztürk Mahallesi, Vatan Caddesi'nde 13 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında Mahir Yoldaş yönetimindeki plakasız motosiklet, önündeki bisikletli çocuğa çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoldaş, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Yoldaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mahir Yoldaş'ın kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahir Yoldaş'ın sağlık fotosu

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80MB

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12 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün (çarşamba) saat 00.30 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Sevil Y. idaresindeki 20 ABH 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara ardından önünde seyir halinde olan Senem A. yönetimindeki 20 AB 630 plakalı cipe çarptı. Toplam 12 aracın zarar gördüğü kazada sürücüler Sevil Y. ve Senem A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Balıkçılardan 'denizlerde av yasağı süresi' değerlendirmesi

Karadeniz'de balıkçılar, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, denizlerde 15 Nisan- 1 Eylül tarihlerindeki av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ve av derinliğiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesine destek verdi. Giresun ve Ordu'daki balıkçılar, sürenin uzamasıyla balık popülasyonunun korunacağını savunurken, bazı balık kooperatifi yöneticileri ise 1 Eylül'de sona eren yasağın 15 Eylül'e alınmasının uygun olabileceğini söyledi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 1 Eylül'de denizlerde başlayan balık avında, gırgır avı derinliği ile avlanan balıkların boy limitlerinde yapılmak istenen değişikliği gündeme getirmek, denizlerde 15 Nisan-1 Eylül tarihlerindeki av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırmasını istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Konuya ilişkin konuşan Tığlı, "Ülkemizde balık boylarıyla ilgili bir dengesizlik söz konusu. Yunanistan'da, Bulgaristan'da balık yok mu, var. Aynı denizi paylaştığımız ülkelerde balık fazlayken, biz de az çıkmasının bazı eksiklikleri var. Bu eksiklikleri gün yüzüne çıkarmak da bizim görevimiz. AB ülkelerinde gırgır ile yapılan avlanmalarda derinlik 50 metre, ama bizde 24 metre. Bunun 18 metreye düşürülmesi isteniyor. Buna karşıyız. Belki bu derinliğin daha da artırılması gerekiyor. Bir kontrol ve denetim yok. Kontrol ve denetimin gerçekleştirilmesini istiyoruz. 15 Nisan-1 Eylül arasındaki avlanma yasağı süresinin de uzatılmasını talep ettik. Önergemizde 1 Nisan ile 30 Eylül arasında olmasını istedik. Çünkü balıklar yemlenme sürecinde avlanıyorlar. Bu da balık verimini düşürüyor. Umarız sorunların çözümüne vesile oluruz" dedi.

Milletvekili Necati Tığlı'nın, av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ve av derinliğiyle ilgili soru önergesini, Giresun ve Ordu'daki balıkçılar değerlendirdi. Giresun'un Çınarlar Mahallesinde balıkçılık yapan Abdullah Canikli, avlanma yasağı süresinin uzatılmasının balık popülasyonu için olumlu olacağını söyleyerek, "Balıkçılık kötü başladı, palamut olmadı. Palamut olmayınca hamsi avlanmaya başlandı. Hamsiler de ufak olduğu için halkımız da talep etmiyor. Şu anki durum çok kötü, iyi gözükmüyor. Av yasağı süresinin uzatılma talebini de balıkçılar olarak destekliyoruz. Çünkü, küçük hamsi satacağımıza iri hamsi satalım, herkes yesin. Şu an 10 kasa hamsi koyuyoruz. İri hamsi olsa belki 30 kasa hamsi koyacağız, herkes yiyecek. İnce hamsiyi gören şimdi geri dönüyor. Palamut olmadığı için tezgah, ince hamsiye kaldı" diye konuştu.

'15 EYLÜL'E ALINMASI İYİ OLUR'

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir ise 1 Eylül'de sona eren yasağın 15 Eylül'e alınmasının uygun olabileceğini belirterek, "30 Eylül çok uzun bir zaman. Balığımız o zamana kadar göç eder. 15 Eylül'e alınması bana göre daha iyi olur. Zaten bizim tuttuğumuz palamut balıkları göç balıkları. 30 Eylül'e alınırsa balıkçılarımız bundan yararlanamaz. Trolle ilgili belki 15-20 Eylül olabilir. Bu sene balık sezonu çok kötü, istediğimiz gibi olmadı. Balıkçılarımız mağdur, bunların ödemeleri var. Çektikleri krediler var, devletin bunlara yardımcı olması lazım. Krediler ertelenebilir. Sektörde sıkıntı var, denizde balık olursa herkes onun peşine koşar. Karadeniz suları bu sene sıcak oldu, haliyle dip soğuğu da yaptı, o da etkiledi" ifadelerinde bulundu.

'YASAĞIN UZATILMASI OLUMLU OLUR'

Ordu'da balıkçı Mehmet Çalış ise, av yasağı süresini 15- 30 Eylül'e alınmasının faydalı olacağını savunarak, "Şu anda balık sıkıntısı var. Yasağın uzatılması gayet olumlu olur. Şu anda palamut balığı yok ama hamsi yoruldu erkenden. Hamsi göç ediyor, kıyıya gelecek hamsiler göç edince sıkıntı oluyor. Bu da hepimizi etkiliyor. Böyle karar alınması gayet iyidir, gırgır teknelerinin 15 Eylül'de, trollerin ise 30 Eylül'e alınması iyi olur. Palamut balığı bu sene yok, çok kötü bir sezon" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Milletvekili açıklama

-Balıkçılar ziyaret

-Balıkçı görüntüleri

-Röpler ve detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU-Nedim KOVAN/GİRESUN, -

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Kapalı alanda sigaraya ceza yağdı

MUĞLA'da bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmeye toplam 579 bin, 73 kişiye de toplam 12 bin lira ceza kesildi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında denetimler sürüyor. Menteşe Kaymakam Caner Yıldız, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılımı ile işletmelerde sigara denetimi yapıldı. Kafeterya ve restoranlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 20 işletmeye gerçekleştirilen denetimlerde karşılarında protokol üyelerini görenler ise şaşkınlık yaşadı. Denetim sonrası açıklama yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Vatandaşımız yasağa uyuyor ve riayet ediyor. Denetimler sıklıkla yapıldığı takdirde vatandaşımız böyle bir bilince ulaşmış. Muğla bir tütün memleketi olmasına rağmen, sigara içimi gittikçe düşüyor" dedi.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Muğlalılar'ın bu konudaki hassasiyetini bizzat yerinde görüp tespit ettik. Denetlediğimiz işletmelerde herhangi bir cezai durum olmadı. Muğlalılar'a bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmeye 579 bin, 73 kişiye de 12 bin lira ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dumansız hava sahası denetimden görüntü

-Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın açıklaması

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Keşan'da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 EYLÜL Gaziler Günü, Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören anıta çelenk sunulması, ardından da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İstihkam Yüzbaşı Servet Pekçetin, gaziler adına konuşma ise Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez tarafından yapıldı. Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, "Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi değer ve dünyevi değerlerle ölçülmeyecek derecede büyüktür. Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşuyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerdir" dedi. Daha sonra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Törene, Keşan Kaymakam Vekili Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, gaziler, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet meydanındaki tören

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Gazilerin selam durması

-Törene katılanlar

-Dernek Başkanı Ferhat Dönmez konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-