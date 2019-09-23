Dha yurt bülteni - 15

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Antalya'ya şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) acı haberi, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Antalya Serik'teki ailesine verildi. Orta Mahalle 1017 Sokak'ta oturan ve ilçede servis şoförlüğü yapan baba Ali Dinçer ile anne Zübeyde Dinçer'e çocuklarının şehit olduğu haberi verildi. Şehidin ailesinin oturduğu eve, Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Evli ve 6 aylık kız babası olan şehit Fikret Dinçer'in, gelecek hafta kız kardeşinin düğünü için ilçeye gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinden görüntü

-Şehit evine asılan dev Türk bayrağı detayı

-Taziye çadırı detay

- Polis ve askerlerden detay

-Ambulanstan detay

-Apartman ismi detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik 'cinsel istismarda bulunmak', 'fuhuşa zorlama' ve 'çocuk kaçırma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un kentte olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

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-Ali Mun'un adliyeye sevki

Süre: 28 saniye, Boyut: 5 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Borç-alacak cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kayseri'de, borç-alacak kavgasında Tufan Dinçer'i (44), tabanca ile ateş eterek öldüren Ahmet Karslı'nın (42) yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.K., sanık Ahmet Karslı'nın, yaralı halde Tufan Dinçer'i hastaneye götürürken araçta bir el daha ateş ettiğini iddia etti.

Geçen 13 Haziran'da merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı da olan Ahmet Karslı, borç-alacak meselesinden tartıştığı kafeterya işletmecisi Tufan Dinçer'e tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan Dinçer, Ahmet Karslı tarafından özel araçla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden kaçan Ahmet Karslı, 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan Ahmet Karslı ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Yunus E.'nin yargılanmasına başlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Ahmet Karslı, Tufan Dinçer ile ticaret yaptıklarını ve aralarındaki ilişkinin bozulduğunu söyleyerek, "3-4 yıl birlikte çalıştık. Sonra ilişkimiz bozuldu. Olay günü telefonla arayıp, küfür etti. Israrla gelmemi söyledi. Bina bahçesinde karşılaştık. Yine küfür ve hakaret etti, 'ben sana gösteririm' diyerek, arabasına doğru gitti. Daha önce bana karşı silahlı bir eylemi olmuştu. Korktum, üzerimdeki silahla iki el sıktım" dedi.

Tutuksuz sanık Yusuf E. de olaydan haberi olmadığını belirterek, Tufan Dinçer'i tanımadığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bina görevlisi H.K. ise tartışma seslerini duyunca dışarı çıktığını anlatarak, "Ahmet Karslı'nın elinde silah vardı. 'Ne yaptın ağabey' dedim. Yaralıya odaklanmıştım. Ahmet Karslı bağırıyordu. Ama ne dediğini hatırlamıyorum. Ardından arabaya bindirip, hastaneye götürdük. Arka koltukta, Tufan Dinçer kucağımda yatıyordu. 'Ahmet, beni hastaneye yetiştir' dedi. O ara, 'Pat' diye bir ses geldi. Baktığımda gördüm ki Ahmet Karslı bir el daha ateş etti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -