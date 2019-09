Dha yurt bülteni - 15

Deprem sempozyumunda depremi yaşadılar

DEPREM SEMPOZYUMU'NDA DEPREMİ HİSSEDEN AKADEMİSYENLER SALONU BOŞALTARAK OTELİN BAHÇESİNE ÇIKTI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Uluslararası Deprem Sempozyumu'na katılan akademisyenler İstanbul'da yaşanan depremi hissederek, sempozyuma ara verdi. Akademisyenler salonu boşaltarak otelin bahçesine çıktı.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD tarafından Kocaeli'nin başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında İstanbul depremi meydana geldi. Siena Üniversitesi'nde görevli Prof.Dr. Dario Albarello'nun konuştuğu sırada deprem olunca, Alberello konuşmasını keserek şaşkınlıkla etrafa baktı. Alberello kürsüden aşağı inerken, katılımcılar ayağa kalkarak salonu terk etti. Salondaki dev avize sallanırken, katılımcılar otelin bahçesine çıktı. Sempozyuma deprem nedeniyle bir süre ara verildi.

Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik yaşanan depremle ilgili olarak, "Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında aslında biz de test edildik. Oluşan depremle ilgili biraz teknik bilgi verecek olursak, deprem Marmara Denizi orta Marmara sırtında meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki deprem olduktan sonra artçılar devam ediyor. Daha önceki depremde de olduğu gibi artçı sürecin devam etmesi normal bir durum. Depremin olduğu yer saati itibari ile öğrencilerin okulda olması, herkesin işte olmasına denk geldi. Bu biraz daha paniğin yaşanmasına neden oldu. Genel anlamda bu bölgede 1766'da olan bir deprem var. Orada meydana geldi. Bundan sonraki süreç izlenecek belirlenecek. Bir sonuç çıkarmak elde değil." dedi.

"4.5-4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ise 4.5-4.6 büyüklüğünde depremler olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2 gün önce olan depremle aynı yerde bir deprem meydana geldi. Teorik olarak bunun artçıları olacaktır. Bir derece daha düşüğünü bekleyebiliriz. 4.5-4.6 büyüklüğünde bir deprem daha olabilir. Tedbirli olabiliriz, vatandaşlar hasarlı binaları varsa kesinlikle girmesinler. İlgililerin talimatlarına dikkat etsinler. Aldığım bilgilere göre valiliğimiz okulları tatil etmiş. Bu da çok önemli bir sonuç. O yüzden bu sıralar dikkatli olmakta fayda var. AFAD olarak 7 gün 24 saat süre ile aktiviteleri takip etmekteyiz. Ülkemizde yılda 23 bin adet deprem meydana geliyor. Buna biz hazırlıklı olmak zorundayız. Biz birey olarak küçük ya da büyük depremlere hazırlıklı olmalıyız. Bunun bilincine ulaşmak zorundayız. Marmara bölgesi önemli."

"BÜYÜK BİR DEPREM GELİR Mİ? ZOR BİR SORU"

AFAD'ta görevli Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş bu depremin ardından büyük bir depremin gelip gelmeyeceğinin zor bir soru olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

"Deprem Marmara sırtında oldu. Kuzey Anadolu fay hattı, Marmara Denizi içerisinde üç segment halinde devam ediyor. En doğuda bulunan Doğu Marmara segmenti, 1999 yılında olan depremin hemen ucundaki bir parça. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda. Onun devamında Orta Marmara, onun da devamında Batı Marmara segmenti var. Buradaki geçmişe baktığımızda bu depremlerin olduğu yerde 1766 yılından beri bir enerji birikimi var. Buradaki depremlere bakarak ardından büyük bir deprem gelir mi, sorusu gerçekten zor bir soru. Bunu hiç kimse söyleyemez. Ama bu fay hatlarının bir geçmişi var. 3 gün sonra da 50 yıl sonra da büyük bir depremi getirebilir. Ama şu an buradan bir sonuç çıkartmak doğru değil."

Müzik festivali iptali mahkemeden döndü

Eskişehir'de bu yıl aynı alanda üçüncüsü düzenlenecek olan müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamlığı'nın olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edildi. Organizasyon firması, 20 bin bilet satılan festivalin okullara yakınlık, trafik sıkışıklığı gibi nedenlerle iptal edildiğin belirtirken, başvurdukları 1'inci İdare Mahkemesi'nden iptale ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Öğrenci şehri olan Eskişehir'de 26-29 Eylül tarihleri arasında Mola Tesisleri'nde yapılması planlanan ve 28 sanatçının katıldığı müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'ın olumsuz görüş belirtmesi nedeniyle iptal edildi. Organizasyon firması iptal kararının kendilerine 25 Eylül gece saat 22.30'da tebliğ edildiğini ve festival için yaklaşık 20 bin biletin satıldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"28 sanatçının, aylardır bu festival için çalışan mesai arkadaşlarımızın, festivale bilet alan binlerce gencin emeğini, heyecanını hiçe sayarak geçtiğimiz yıllarda yaşanan adli vakalar, okullara yakınlık, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü'nün olumsuz raporu, trafik sıkışıklığı ve çevredeki yerleşim yerlerinden gelen şikayetler gibi bizi ikna etmekten çok uzak mazeretlerle festival iptal edilmiştir. Öncelikle Tepebaşı Belediyesi'nin festivale dair olumlu raporunu Valilik makamına ilettiğimizi belirtmek isteriz. Eskişehir'de aynı alanda daha önce üç festival gerçekleştirdik. Bu üç festivalde de festival alanı içerisinde taraf olduğumuz herhangi bir adli vaka yaşanmadığını belirtmek isteriz. Trafik sıkıntısına dair gelen şikayetlere emniyet güçlerimizin çözüm üreteceğinden hiç kuşku duymuyoruz. Kaldı ki gidiş dönüş birer şerit olan yol, bu yıl ikişer şerit haline gelmiştir. Çevredeki okullardan ders işlenmesine engel olmadığımıza dair muvafakatnameleri de valiliğe ilettik. Kaldı ki konserlerimiz ders saatleri bittikten sonra başlıyor."

İPTAL KARARI MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Müzik festivali için verilen iptal kararı firma sahiplerinin başvurusu sonucu 1'inci İdare Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme iptal kararının yürütmesini durdurdu. Mola Tesisleri'nde yapılması planlanan ve 28 sanatçının katıldığı müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'ın olumsuz görüş belirtmesi nedeniyle iptal edildi. Organizasyon firması iptal kararının ardından Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurarak kararla ilgili 'yürütmeyi durdurma' talep etti. Mahkemece yapılan dosya incelemesinin ardından iptal kararı için 'yürütmeyi durdurma' kararı alındı. Organizasyon sahibinin, festival alanı girişinde yaptığı açıklamada, "Her zamanki gibi mülki amirlere yaptığımız başvuruların, festivalden bir gece önce iptal edildiği açıklandı. Öğrenci kenti Eskişehir için özellikle bizi son derece üzen bir karardı. Kararın üzerine gittik. Devletin koyduğu kurallara uyarak her zaman dikkat ettik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Bu sabah saat 09.30'da Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru, az önce sonuçlandı. Yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Festivali yapabileceğiz. Yüce Türk adaletine inancımızı bir kat daha artıran bu karardan sonra müjdeyi verdik" dedi.

İptal kararının kaldırılmasının ardından festival alanı girişinde ellerinde çanta ve kamp malzemeleriyle gelenler büyük sevinç yaşadı. Kararın netleştirilmesinin ardından konser için gelenler festival alanına alınmaya başladı. Müzik festivalinin ilk gecesinde Teoman'ın yanı sıra Pentegram, Ceza, Pera, Niyazi Koyuncu, Bashka ve Eskitilmiş Yıldız sahne alacak.

Kavgada vurulan ağabey kaçtı, kardeşi zanlının evine ateş açtı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, çıkan kavgada, Kemal K.'nın (63) ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan ve hakkında başka suçlardan arama kaydı bulunan Ahmet E. (38), olay yerinden kaçtı. Yaralı halde kaçan Ahmet E.'nin saldırıya uğradığını duyan kardeşi Hakan E. (35) ise ikametine gittiği Kemal K.'nin evine av tüfeğiyle ateş etti. Yaralının yakalanması için çalışma başlatılırken, 2 şüpheli de, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Aralarında iddiaya göre, husumet bulunan Kemal K. ve Ahmet E., sokakta karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K. yanındaki av tüfeğiyle Ahmet E.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Ahmet E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kemal K.'yı, kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Hakkında 4 farklı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenilen yaralı Ahmet E. ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİNİN EVİNE TÜFEKLE ATEŞ ETİ

Polis otosuna bindirilen şüpheli Kemal K., sorgusu için emniyete götürüldüğü sırada, kavgayı duyan yaralı Ahmet E.'nin kardeşi Hakan E. (35) ise Kemal K.'nin evine giderek binaya av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Hakan E.'yi kıse sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli, doktor raporunun alınmasının ardından, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaparak, yaralı halde kaçan Ahmet E.'nin bulunması için çalışma başlattı. 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan Hakan E.'nin de 10 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

SUÇ ALETLERİNE EL KONULDU

Öte yandan polis ekiplerince her iki olay yerinde yapılan incelemelerde; 1 adet keskin nişancı tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kartuş ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bakan Gül: Çocukları dağa değil Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor merkezlerine götüreceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuklarımızı kitapla sporla buluşturacağız. Çocuklarımızı sokakta bulmadık; sokağa, dağa değil spor merkezlerine götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykent Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılmak için Gaziantep'e geldi. Törene bakanların yanı sıra Vali Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, sporcular ve kent sakinleri katıldı. Açılış töreninde hitap eden Bakan Gül, "Biz çocuklarımızı dağa, taşa, kurda yedirmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı çapulculara yem ettirmeyeceğiz. Çocuklarımızı kitapla sporla buluşturacağız. Çocuklarımızı sokakta bulmadık; sokağa, dağa değil spor merkezlerine götürmeye devam edeceğiz. Bu kararlılığımızı hep birlikte başaracağız. İnşallah daha güzel neticelere hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

'GAZİANTEP'İ SPOR ALANINDA ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ'

En iyi yatırımın, gençliğe yapılan yatırım olduğunu belirten Bakan Gül, "Gençlerimizin spor dair ne ihtiyacı var dediysek bakanımız, Gaziantep'in yanında oldu; siz sevgili çocukların yanında oldu. Ben de bakanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep 2 milyona aşkın nüfusuyla kardeşçe yaşanılan bir şehir. Bir barış şehri; her alanda, sanayide, kültürde, turizmde olduğu gibi sporda da merkez bir konum olmak için önemli bir adım atmaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin daha iyi bir noktaya ulaşması için bu tür yatırımlar önemli. Gençler kendilerini maddi ve manevi daha iyi yetiştirsin, diye başta Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan olmak üzere, gençlerimizin hizmetine sunuluyor. En iyi yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Gençler ay yıldızlı bayrağımızı daha yükseğe ulaştıracaktır. Türkiye'de ekonomide ve sanayide Gaziantepliler taş üstüne taş koydu. Gaziantep'i her alanda olduğu gibi spor alanında da zirveye taşıyacağız" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: İMKANLARI GENÇLERİMİZİ İÇİN SEFERBER EDECEĞİZ

Spor alanında ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise "Spor; kardeşlik demek, barış demek, birlik ve beraberlik demek. Açıkçası son 18 yıldır spor yatırımları çok ciddi bir devrimi ortaya koydu. Yerel yönetimlerin katkıları bizim için önemli. Bizimle beraber aynı hedefe kitlendikleri, bize destek oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Spor geleceği için çok büyük umutlarımız var. Sizlerle beraber bu umutları büyüteceğiz. Gaziantep'ten yarınların şampiyonlarını hep beraber yetiştireceğiz. 20 milyon nüfusla Avrupa'nın en çok genç nüfuslu ülkesiyiz. Gençlerimizi seviyoruz. Her imkanı gençlerimizi için seferber etmekten geri durmayacağız. Gaziantep'teki spor yatırımları çok önemli bir seviye katetti. Bu çıtayı el birliğiyle daha yukarı taşıyacağız; Gaziantep sporda marka bir şehir olana kadar şampiyonları, uluslararası olimpiyatlara fazlasıyla yetiştirene kadar. Gençler bizim için önemli bir varlık. Gençlerle beraber kadınlarımıza da önemli görevler düşüyor. Kadının önder olduğu bir anlayış başarıya ulaşıyor. Sporun öncüsü kadınlar diyoruz. Kadın, erkek, engelli, yaşlı demeden tüm halkımızı sporla birleşmeye davet ediyoruz. Günümüzde mutlaka bir zaman dilimini spora ayırmamız lazım. Bu olanaklara erişebilir olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na, fahri hemşehrilik beratı verildi ve tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan tesiste bakanlar, sahada kaleye şut attı.

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası Gübretaş, depolama kapasitesini yüzde 35 artıran ve 60 milyon liraya mal olan İskenderun'daki depolama ve lojistik tesis ile laboratuvarını, düzenlenen törenle hizmete açtı.

Açılış törenine AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TKKMB) Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, TKKMB Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile davetliler katıldı.

Gübretaş'ın 1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olarak kurulduğunu söyleyen Farika Genel Müdürü Yumaklı, "İskenderun Türkiye'nin tarımı için oldukça önemli bir bölge. Çünkü 1952 yılında rahmetli Adnan Menderes ilk bakanlar kurulu kararıyla İskenderun bölgesini gübre üretim bölgesi olarak ilan etmiş, Gübretaş kurulması için bakanlar kurulu kararı imzalanmış. 1954 yılında da tesis kurularak üretime başlamış. Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1,5 milyon ortağı ve bugün borsada hisselerimize sahip olan hissedarlarımızdan oluşuyor" dedi.

Gübretaş'ın 2000'li yıllarda atılımını ve gelişimini sürdürmesiyle Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük yatırımını gerçekleştirmiş şirket olduklarını belirten Yumaklı, "Yurt içinde de tesislerini üretim ve depolama kapasitelerini de geliştirmek üzere çalışmalarına devam etmekteyiz. Hali hazırda 3 yıldır yürüttüğümüz bilinçli tarım ile tarım üretimini verimli hale gelmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim misyonumuz 1952 yılından bu yana bu topraklara değer katmak. 11,5 ay gibi kısa bir sürede bu tesisi hazır hale getirdik. Yaklaşık 37 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu. 110 bin ton kapalı alan kapasitesine sahip. 16 göz var şu anda mevcut iklim şartlarından etkilenmemek üzere teknoloji ona göre oluşturulmuş. Aynı zamanda konveyör ile gelen ürünler depolara gelmekte. Bu tesisin yatırım değeri 60 milyon liradır" diye konuştu.

TKKMB Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz da, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak rol model olabilmek için kendi yapılarını değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Tunceli'de görevden alınan CHP'liler imza kampanyası başlattı



CHP Genel Merkezi'nce görevden alınan CHP Tunceli il yönetimi, düzenledikleri basın açıklamasıyla, göreve iadeleri için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

CHP Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt'un, salı günü istifasının ardından aynı gün toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl'i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti. İl'in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Tunceli İl Başkanlığı'na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyetinin atandığı bildirdi.

Genel merkez tarafından görevden alınanlar, bugün CHP Tunceli İl Başkanlığı'nda bir araya gelerek, karara tepkilerini bildirdi. Burada açıklamada bulunan Murat İl, CHP Tunceli il yönetimine hukuksuz bir şekilde kayyum atandığını söyledi. İl, "Kayyum ataması siyasi prensip olarak partimizin ilkelerine aykırı bir anlayış biçimi olmasına rağmen il örgütümüzün başına maalesef ki kayyum atandı. Partimizin bu temel anlayışına aykırı gerçekleşen bu gelişmeyi partimizin başta Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde gerçekleşmediğinin, kendisinin bu konuda doğru bilgilendirilmediğini manipülasyonlar ile böyle bir atamanın yapıldığı kanaatindeyiz. Bütün bu haksız hukuksuzluklara rağmen CHP'nin, bir kişinin, bir dar grubun, bir zümrenin ya da imtiyazlıların partisi değil, adından da anlaşılacağı gibi halkın, mazlum ve mağdurların, ezilenlerin partisi olduğunu hatırlatmak isteriz" dedi.

İl'in açıklamasının ardından görevden alınanlar, görevlerine iade edilmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmak üzere imza kampanyası başlattı.

Foça'da denizde paniğe neden olan kirlilik



İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça, Gencelli ve Aliağa'ya bağlı Çakmaklı Mahalleleri açıklarında denizden gelen koku ve balıkçıların açık denizde gördükleri kirlilik panik yarattı. Daha önce de bir geminin denize bıraktığı petrol atıkları nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşayan Foça'da vatandaşlar, yetkililerden kirliliğe sahile vurmadan müdahale edilmesini istedi.

Foçalılar, dün geceden beri denizden yakıt kokusu geldiğini iddia ederek Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarlarda bulundu. Bugün saat 06.00 sıralarında avlanmak için teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Eylül Basdur, Yenifoça'daki bir tatil köyünün açıklarında ve Çakmaklı Mahallesi açıklarında aşırı kirlilikle karşılaştığını söyledi. Basdur, denizin üzerinin koyu şekilde akaryakıt ve sintine artıklarına benzer şeylerle dolu olduğuna dikkat çekip, "Suyun hali içler acısı. Bir gemiden basılmış ya da fabrikadan sızmış olabileceğini tahmin ediyorum. Kirlilikten dolayı bölgeyi terk edip başka bir yere gitmek zorunda kaldım" dedi.

Yenifoça merkezinde oturduğunu ve dünden beri bölgede yoğun bir koku olduğunu belirten vatandaşlardan Tuncay Arslan da yeni bir çevre felaketi yaşamak istemediklerini, açıktan gelen balıkçıların çektiği görüntülerin korkutucu olduğunu ve bu kirliliğin sahile vurmadan önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Yenifoça Forum Platformu Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz ise durumu dünden beri takip ettiklerini, Sahil Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerini kaydetti. Korkmaz, yetkililer bize bölgeden numune aldıklarını, tahlile gönderdiklerini ve bölge ile ilgili uydu görüntüleri de dahil inceleme yaptıklarını bildirdi. Biz de kirliliğe derhal müdahale edilmesini talep ediyoruz" dedi.

