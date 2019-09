Dha yurt bülteni - 15

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın yargılanmasına başlandı (3)

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hakim karşısına çıktığı mahkemede, savcının mütalaasına ilişkin "Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik, söyleyecek bir şey yok" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıp kurumu raporu talep ettiği Sarıcaoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, daha önce tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan ancak gelmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım tarihine erteledi.

RİZE,

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın (23) cenazesi, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'dan askeri helikopterle memleketine getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın naaşı, önce babaevine götürüldü. Şehidin cenazesi burada alınan helallikten sonra köy meydanındaki tören alanına getirildi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Recep Özel, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Vali Vekili Haluk Şimşek, baba Metin Ceylan, anne Hacer Ceylan, çocukları Metin Ceylan (5), kızı Hacer Ceylan (9) ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene çelenk gönderdi. Şehidin anne babası ile yakınları cenazede gözyaşı döktü. Şehidin anneannesi Emeti, kollarını açarak, "Sarı Mehmedim çocuklarına ve gençliğine doyamadan gittin" diye gözyaşı döktü. Namazdan sonra top arabasına konulan Şehit Muhammed Ceylan'ın naaşı, daha sonra Salur Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören boyunca vatandaşlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber: Alparslan ÇINAR- Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), -

İzmir'de Pasta Festivali başladı

Pastart İzmir Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde yer alan birbirinden lezzetli ve görkemli pastalar renkli görüntüler oluşturdu. Tatlının her çeşidinin yer aldığı festivalde yarışmalar için tam donanımlı mutfaklar kurulurken, usta şefler hünerlerini sergiledi.

İzmir Kültürpark'ta gerçekleştirilen Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali, dünyaca ünlü pastacılar ile mutfak severleri bir araya getirdi. 20 ülkeden 500 firma ve bini aşkın pasta şefinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde birbirinden lezzetli ve görkemli pastalar sergilendi ve ziyaretçilere özel gevrek, boyoz, lokma ikramları yapıldı. Tatlının akla gelen her çeşidinin yer aldığı festivalde düzenlenen yarışmalar için tam donanımlı mutfaklar kuruldu ve usta şefler hünerlerini sergiledi. Halka açık ve ücretsiz olarak ziyaret edilen, tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyeler ile renklenen festival ilk gününde İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festivalin açılış töreni ise İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a festival emeğine katkı koyduğu için teşekkür ederek, "Çok özel mutfağı ile Türkiye'nin sarsılmaz kilometre taşı olan İzmir'de bugün bir devrim yaşanıyor. İnanıyorum ki İzmir'in tarihte hak ettiği değerlerin karşılığını alması için bu festival önemli bir ayrıntı olacaktır. Dünyanın en iyi ustalarıyla birlikte, ilklerin şehri olan İzmir'de pastacılık tarihinde ucuz pastayı değil, gerçek pastayı nasıl yememiz gerektiğini sizlere 3 gün boyunca anlatacağız dedi. Öte yandan 27- 29 Eylül tarihleri arasında düzenlen festivalin son gününde, İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası üyeleri ve festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı ve 3 kilometre uzunluğunda olması planlanan festival pastası ile dünya rekorunun kırılması hedefleniyor. Kültürpark geneline kurulacak özel bir stantta yapılacak pasta için bin pasta şefi birlikte çalışacak.

'YOL HARİTASI OLACAK'

Açılış töreninde konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise, festival için İzmir'e gelen misafirleri selamlayarak, "İzmir ilklerin şehridir. İzmir, ilklerin şehri olduğunu geçmişte yapılan faaliyet ve etkinliklerle kendini kanıtlamıştır. Bu kent bugün yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik hem sektörün içindeki sıkıntıları giderecek, hem de bundan sonra yapılacak etkinliklere bir yol haritası olacak. Gastronomi günümüzde kentlerin gelişmesinde, kentlerin turizm sektöründe öne çıkmasında çok önemli rolü olan bir kavram. Gastronomi turizmiyle bazı kentler ön plana çıkıyor. İzmir' de de bugün başlayacak bu etkinlik bu açıdan oldukça önemlidir. Konak Belediyesi olarak kentin gelişmesindeki bu tür faaliyetlere her zaman destek olacağız. Bu tür etkinliklerle kentin ön plana çıkması en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

-Aykut Yenice konuşması

-Abdül Batur konuşması

-Plaket takdiminden görüntü

-Kurdele kesiminden görüntü

Haber : Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 11 eski polis adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilmiş 11 eski polis, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR,