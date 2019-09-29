Dha yurt bülteni- 15

Kamyon, dolmuş bekleyen 5 kişiye çarpıp, markete daldı



BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki traktöre, ardından dolmuş bekleyen 2'si çocuk 5 kişiye çarpıp markete daldı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırılırken, markette büyük hasar meydana geldi. Kaza anı ise, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. İznik-Boyalıca yolunda seyir halinde olan İsmail G. (37) yönetimindeki 16 JDS 76 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan park halindeki traktöre çarpan kamyon, ardından kaldırımda dolmuş bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25) ve çocukları Mustafa A. (3) ile Tenzile A.'ya (5) çarparak yaralanmalarına neden oldu. Kamyon, daha sonra Ferdi Harman'a ait markete çarparak durabildi.

Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle markette büyük hasar oluşurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kaza anı, kameralar tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsü İsmail G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonun durakta bekleyenlere çarpması ve markete girmesi

Kaza sonrası olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,

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Samsun'da kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulundu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması paniğe neden oldu. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi. Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Denizaltı işaret mayınından detaylar

Jandarmadan detaylar

Güvenlik önlemlerinden detay

Haber-Kamera: Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(SAMSUN)

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Datça'da zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir bölümü zeytinlik olan boş bir tarlada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde boş bir arazinin iki ayrı noktasında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede yayılması, vatandaşları endişelendirdi. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen 5 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçisi ise karadan müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük arazinin zarar gördüğü belirlendi.

Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığı ihtimali de göz önünde bulundurularak çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın sırasında orman yangın söndürme işçilerine destek vermek amacıyla bölgeye giden, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekiplerinin (MAG-AME) yangın yerinden küçük bir kara kaplumbağasını kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Amatör bir kamera) Yangın anında alevler yükselirken

Haber: Mehmet ÇİL/DATÇA,(Muğla),

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İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz konuldu

AYDIN'ın İncirliova ilçe Belediye Aytekin Kaya'nın makam otomobiline, bir önceki dönemde belediyeden çıkartılan işçilerin açtığı dava nedeniyle haciz konuldu. Makam otomobilinin belediyenin önünde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polislerin haciz işlemini gerçekleştirmeleri, belediye iş makineleri ve diğer otomobillerle aracın çevresi ablukaya alınarak engellendi.

İncirlliova Belediyesi'nde çalışırken 2014 yılında işten çıkartılan 87 kişi, Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Bu arada dava süresince 1 milyonun üzerinde alacağı olan işçilere 588 bin 248 lira belediye tarafından ödendi. Kısa süre önce sonuçlanan davayı kazanan işçiler, avukat aracılığıyla alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek üzere girişim başlattıi. Geriye kalan 457 bin 967 liralık borç için Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam aracına icra konuldu. 26 Eylül Cuma günü makam aracına yakalama kararı çıkarıldı.

POLİS ÇEKİCİYLE ALMAYA GELDİ

09 UC 001 plakalı makam aracının belediye hizmet binası önünde olduğu ihbarını alan polis, yakalama kararı olan aracı çekiciyle almaya geldi. Belediye yetkilileri polislerin aracı götürmesini engellemek için 2 adet iş makinesini ve diğer otomobillerle makam aracının çevresini kapattı. Olayla ilgili zabıt tutan polisler, ortada kalan makam aracını alamadan olay yerinden ayrıldı. İş makineleri ise belediyenin önünde bırakıldı.

'BORÇ BATAĞININ İÇİNE DÜŞÜRMÜŞLER'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Makam aracının haczedilmesi halkın oylarıyla seçilen belediye başkanının makamına saygısızlıktır. Bu durumun sebebi önceki yönetimdir. Önceki Belediye Başkanı Gürşat Kale göreve başlar başlamaz 87 işçiyi hiçbir kanuni hakkını vermeden işten çıkarmıştı. 2014 yılında başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Belediyeyi resmen borç batağının içine düşürmüşler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Makam aracının iş makineleri ve diğer araçlar tarafından saklanması

-Belediye önünden genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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