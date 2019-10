Dha yurt bülteni - 15

Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (2)

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2018 yılında belediye ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında belediye tarafından Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının yapılacağını söyledi. Binanın yapımı karşılığında Karacasu bölgesindeki 180 dönümlük arazinin belediyeye tahsis edildiğini ifade eden Özcan, Türkiye'nin ikinci büyük botanik bahçesini yapacaklarını bildirdi. Başkan Özcan, "Orada toplam 320 dönümlük bir botanik parkı inşa etmeye başlayacağız. Botanik parkımız Türkiye'de ikinci örnek olacak. Dünyanın da en iyi botanik parklarından bir tanesi olacak. Bunu iddialı bir şekilde söylüyoruz" dedi.

'YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında, devletin devamlılığı açısından güzel bir örneği Bolu'da yaşadıklarını söyledi. Geçmiş belediye başkanının yapmış olduğu protokolün yeni belediye başkanının yerine getirmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızın bu yatırımını gerçekten önemli görüyoruz. Bir arada yaşamak, kaynağı toplum için, toplumun çıkarları için harcamak belediye başkanının görevidir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Gönül ister ki tüm belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerlerde güzel hizmetler getirsinler. Biz yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeyen, kimliğiyle uğraşmayan, inancıyla uğraşmayan, yaşam tarzıyla uğraşmayan, yaşam tarzı. Herkesin kimliğine, inancına saygı duyan, herkesin evinde huzur içinde yaşamasını ön gören, rahatlıkla gezebileceği üretebileceği bir Türkiye için yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Bu siyaset anlayışını büyütmek lazım. Bunu sizlerle büyüteceğiz. Bolu Belediye Başkanı'ndan bunu göreceksiniz" diye konuştu.

'SİYASET KÖŞEYİ DÖNME ARACI DEĞİLDİR'

Belediye başkanlarının önemli görevleri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, başkanların her kuruşun hesabını vatandaşa vermesi gerektiğini ifade etti. Bunun çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Şimdi diyorlar ki havaalanı yaptık. İtiraz eden yok eyvallah. Köprü yaptık eyvallah, itiraz eden yok. Peki, soruyoruz kaça yaptınız? Bu vatandaşın parası. 'Efendim onu söyleyemeyiz.' Vatandaşın parasıyla yapıyorsanız bunu açıklamanız lazım. Bizim bunu sormamız lazım. O yüzden belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını vatandaşlara verecekler. Temiz ve düzgün bir siyaset için. Siyaset, zenginleşme köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme yolunun en temiz yolu olmadır. Herkesi kucaklayan ve herkesi kucaklamanın dışında herkese hesap veren. Hesap verme çok değerlidir. Bunun özü nedir? Adil iseniz hesap vermekten korkmazsınız. Size oy vermeyen bir vatandaş bile size güven duymaya başlar. Bir süre sonra o vatandaşta gelecek bizim yanımızda yer alacaktır. Biz bu nedenle güçlü olmak zorundayız. Hesap vermezseniz paralar başka yere giderse siyaset yapanlar çok zenginleşirse bilin ki orada bir şeyler vardır. Doğası gereği siyaset adamının zenginleşmeye ihtiyacı yoktur ve zenginleşemez de. Ben siyasete girince tüm mal varlığımı açıkladım. Alnımın teriyle eşimin yüzüğünü bile paylaştım. Bugün de mal varlığım oradadır. Ne kazandıysam alın terimle kazandım, veremeyeceğim hesabım yoktur. Rahmetli babam derdi; Sen doğru dur eğri yolunu bulur diye. Biz dosdoğru bildiğimizi yapacağız."

'ORTADOĞU BATAKLIĞINDAN ÇEKİLMELİYİZ'

Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'da iç açıcı bir tablo olmadığını ifade ederek, yaklaşık 6 milyon Suriyelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "3,5 milyon Suriyeli'ye iktidarın açıkladığı rakam 40 milyar dolar para harcandı. Niçin harcandı? Kime ne verildi? Hangi Suriyeli'ye ne kadar verildi biz bunu bilmiyoruz. O rakam doğru mu onu da bilmiyoruz. Soruyoruz hangi kampa, nereye harcadınız? Ama onu da bilmiyoruz. Nereye gitti bu para, onu bilmiyoruz. Ortadoğu bataklığından özenle kaçınmalıyız ve çekilmeliyiz. Ortadoğu bataklığı Türkiye için iç açıcı bir tablo sergilemiyor. En başında 'Neden oraya gidiyoruz?' dedim. Komşuda yangın varsa biz oraya suyla gitmeliyiz ama komşudaki yangına elimizde benzin bidonuyla gittik ve daha da büyüdü yangın. Faturasını biz ödüyoruz. Türkiye'yi üretimden kopardılar. Buğday, pamuk, canlı hayvan ithal ediyoruz niçin? Yok mu Türkiye'de çiftçi? Traktör mü yok? Üretimden koparılan bir Türkiye var. Bunu biz birlikte aşacağız. Destek verdiğiniz süre içinde az önce söylediğimiz politikaları uygulayacağız. Bolu Belediye Başkanı, kendini Bolu'ya adadıysa bizler de kendimizi bu ülkeye bu halka adayacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından edilen dua sonrası protokol üyeleriyle birlikte temel atma törenini gerçekleştirdi.

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK/ BOLU

Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (3)

GÖLCÜK TABİAT PARKINI GEZDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Gölcük Tabiat Parkı'na geçti. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kullandığı golf aracıyla göl etrafında tur attı. Golf aracına CHP'li milletvekilleri de bindi. Kılıçdaroğlu, göl manzarasında çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından Kıbrıscık ilçesine geçti.

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK/ BOLU

Trakya'da beklenen yağış başladı (2)

KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 22 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç, büfenin çatısına, diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, PTT şubesindeki oturduğu banka sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün, saat 14.00 sıralarında annesiyle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesine giden 3 yaşındaki erkek çocuğu, banka oturdu. Bir süre sonra çocuğun bacağı bankın arasına sıkıştı. Annesi ve PTT çalışanları çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekibi, hidrolik makas yardımıyla bankın demirini genişleterek çocuğun bacağını kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan oğlunu gören anne, gözyaşlarıyla feryat etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücünü Hasan Demir'in (18) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerle çarptı daha sonra şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü ile arkadaşı Onur Keser yaralandı. Kaza haberini alan Hasan Demir'in annesi Bülbül Demir, ise olay yerine geldiğinde gözyaşlarıyla feryat etti.

Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu'nda meydana geldi. Hasan Demir (18) yönetimindeki 16 BFA 76 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre sonra bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hasan Demir ile, araçta bulunan fiziksel engelli Onur Keser (23) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücü Hasan Demir'in annesi Bülbül Demir (49), oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarına boğuldu. Bir süre feryat eden anne, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dere kenarında cesedi bulunan genç defnedildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında dün akşam saatlerinde cansız bedeni bulunan Ergün Tırman (34), gözyaşları içinde defnedildi.

Olay dün akşam, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, görevlilerin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polisin incelemesi sonucunda cesedin kimliğinin Ergün Tırman'a (34) ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Cenaze bugün, İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şentop: Türkiye, sözleri takip edilen ülke haline geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye 82 milyon nüfusu ile dünyada şuanda 17'nci büyük ekonomisi olan ve sözleri merak edilen takip edilen bir ülke haline geldi" dedi.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin ekonomik büyüklük bakımından şuanda dünyada 17'nci ülke olduğunu belirterek hedeflerinin 2023'te ilk 10'a girmek olduğunu açıkladı. Türkiye işbirlikleriyle birlikte dünyanın en etkili ekonomik güçlerinden birisi olabileceğini söyleyen Şentop, "Sıkıntılarımız var ama bu sıkıntılar bir imkansızlığın, çaresizliğin değil, büyümenin, büyüklüğün acıları, sıkıntılarıdır. Türkiye ekonomide fizik altyapıda birçok alanda hızlı bir şekilde büyürken, akademik dünyada, bilgi üretiminde, bunu teknolojiye yansıtmada Türkiye'nin aynı şekilde büyüdüğünü söyleyemeyiz. Bu alanda çok daha fazla çalışmalara ihtiyacımız var. Bu bizim dış politikadaki küresel ve bölgesel iddialarımız yerine getirebilmek için onu destekleyecek bilimsel altyapı ve teknolojiye yansıyan yönlerinin çok önemli olduğunu, buna imkan verecek düzeyde olması gerektiğini ifade etmek isterim. Bilimsel alandaki cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetlerin politikaları sadece bir imkan sunuyor. Bunun içini dolduracak olan öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz. Onların gayretleri büyük önem taşıyor. Bu konuda çok mesafeler alındı" dedi.

'YÜZDE 70'LERE VARAN MİLLİ SAVUNMA OLUŞTURDUK'

Türkiye'nin daha önce savunma sanayinde dışarıya muhtaç olduğunu söyleyen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye şimdi yüzde 70'lere varan milli bir savunma sanayi oluşturdu. Türkiye'nin yakın zamanda bugüne kadar elde ettiklerimizden çok daha mesafeler elde edeceğini görüyoruz. Dünya bir değişim ve dönüşümün içerisinde. Tarihte her zaman gün 24 saat, bir hafta 7 gün, bir yıl 365 gün olmuyor. Önemli olan takvim yaprağının arasını dolduran olaylar, vakalar. Bunların önemi ve bunların sonraki dönemler açısından belirleyiciliği. Tarih kitaplarına baktığımızda görüyoruz ki bazen yüz yıllık bir coğrafyadaki dönem 3-5 sayfada anlatılıyor. Bazen ise birkaç gün, birkaç ay ciltlerle anlatılabiliyor. 19'uncu yüz yıl Osmanlı Devletinin yıkıldığı dönem. O dönem sadece Osmanlı değil, etrafındaki bütün coğrafyada çok büyük değişikliklerin meydana geldiği, 21'inci yüz yılı belirleyici değişikliklerin meydana geldiği bir yüz yıl. Osmanlı Devletinin önceki yüzyıllarından çok daha önemli olayların meydana geldiği bir yüzyıl. Bugün tarihçilerin de en çok çalıştığı dönem yüz yıl. Bazen akış hızının hızlandığı dönemler vardır tarihte. İşte öyle bir dönemi yaşıyoruz bugünlerde. 20'nci yüzyıldaki dünya düzeni çöktü. 20'nci yüz yıl bence bir geçiş dönemiydi, belki bir ara dönem, belki devre arasıydı. Bu devre arası görünüyor ki sona ermek üzere. Dünya yeniden şekillenecek. Yeni bir dünya düzeni kurulacak. Yeni dünya düzeninin kuruluşu noktasında aslında ticaret savaşlarından birçok çatışmalara kadar hepsinde motivasyon fazla. Daha önce herkes pozisyonunu korumak için mücadele eder, çatışırdı. Şimdi ise yeni kurulacak dünya düzeninde bir pozisyon elde etmek için çatışmalar var"

'TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK MESAFELER KAZANDI'

Türkiye'nin çok büyük mesafeler kazandığına vurgu yapan Şentop, "Sadece fizik alt yapı olarak değil, bilhassa bilimsel çalışmalara verilen destek bakımından da Türkiye çok büyük mesafeler kazandı. Ben bunu büyük ölçüde üniversitede yaşamış birisiyim. 1993 yılı ocak ayında Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladım. 2011 yılı mart ayında da milletvekilliği adaylığı için istifa ettim. Dolayısı ile bu sürecin içinde bizzat yaşamış birisiyim. Çeşitli kurumlarda da bu anlamda üniversitelerde görevlerimde oldu. Bu bakımdan aradaki farkı, Türkiye'nin nereden nereye ilerlediğini gelişmeyi bizzat gördüm. Bu bakımdan Türkiye'de üniversite hayatının gelişmesi bakımından sunduğu imkanlarla bu alana gösterdiği alaka ve vermiş olduğu ehemmiyet bakımından sayın cumhurbaşkanımızın bir üniversiteye ismi verilme noktasında bunu en çok hakkedecek kişi olduğu kanaatindeyim. İsim başka üniversitelere de verilebilir. Ama Rize bu konuda biraz kıskanç davranıyor olmalı ki şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sadece Rize'de var" diye konuştu.

'TÜRKİYE SÖZÜ TAKİP EDİLEN ÜLKE OLDU'

23 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'ncü yılı ile ilgili çalışmalar yürütüleceğini anlatan Şentop, "Tabi bu 100 yıl önemli bir yıl dönümü. Bunu sadece biz geriye dönük geçmişte neler yapmışız diye bunları anlatmak, hatırlamak ya da bunlarla övünmek değil amacımız. 100 yılın bilançosunu çıkarmak değerlendirmek ve nereye geldiğimiz, hangi şartlarda geldiğimizi yeniden hatırlamak ve geleceğe yönelik hedeflerimizi ona göre yeniden canlandırmak imkanı sunuyor bu 100 yıl dönümü kutlamaları. Her milletin her halkın bir geçmişi var ama her milletin, her halkın bir tarihi yok. Geçmişin tarih olabilmesi için o devletin o milletin o halkın geleceğe dönük bir takım iddialarının olması gerekiyor. Bu iddialar aslında birbiri ile bağlantılı. Geçmiş bu iddiaları ortaya koyabilme gücü veriyor bize. Bizim milletimizin çok büyük bir tarihi var. ve o tarih bize hep geleceğe baktığımızda bir perspektif bir imkan sunuyor. Her önümüzü aydınlatıyor hem de omuzlarımıza çok önemli bir yük, bir görev bir sorumluluk veriyor. 1928 yılında nüfus sayımında yaklaşık 10 milyon bir nüfusumuz varmış. Tabi öncesine gittiğimizde sürekli toprak kaybeden bir nüfus kaybeden kaybettiği topraklardan ana vatana çeşitli dönüşlerin, mazeretlerin olduğu bir dönem yaşamışız. Savaşlar üstüne savaşlarla en son harap olmuş bir ülke, ekonomik bakımdan bitme noktasına gelmiş bir ülke istiklal savaşını yürütmüş. İşte o günlerden bu günlere geldik. Türkiye 82 milyon nüfusu olan dünyada şuanda 17'inci büyük ekonomisi olan ve sözleri merak edilen takip edilen bir ülke haline geldi" dedi.

Türkiye'nin bütün dünyada yatırımları olan bir ülke olduğunu anlatan Şentop, "Türkiye şu anda 174 ülkede diplomatik temsilciliği var. Sayı bakımından tahmin ediyorum ki dünyada ilk 3'e girer. Biz bunları durup dururken orada da bir arkadaşımıza çalışma imkanı olsun diye açmıyoruz. Bunları açmamızın bir sebebi var. Oralarla ilişkilerimiz var, oralarda insanlarımız var. Bu bakımdan Türkiye Afrika ile olan ilişkilerinden en çok geliştiren ülkeler arasında birinci sırada diyebiliriz. Afrika ülkelerinde yatırım yapan ülkeler arasında çok gerilerde iken ülkemiz şu anda ilk 4 içerisinde. Evet birinci değil ama bir şeyde birinciliği var. İstihdam oluşturma ve istihdam sağlama açısından o ülkelerin insanlarında birinci sırada. Başka ülkeler Afrika'ya geliyorlar 'oranın zenginliklerini alalım buradan ülkemize götürelim' diyorlar. Ama Türkiye buranın zenginliklerinden istifade edelim diye geliyor. Sadece istifade etmiyor Türkiye orada yaşayan insanlarda kendi ülkelerinin zenginliklerinden istifade etsinler diye uğraşıyor. Bu bakımdan Türkiye'nin sadece Afrika ülkeleri ile değil bütün dünyadaki ülkelerdeki ilişkisi insani bir temelde yürüyor. 'Sadece ben kazanayım, sömüreyim' değil. Ben kazanırken burada yaşayan insanlarda kazansınlar diye Türkiye hareket ediyor" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Bitirik göreve başladı

BURDUR Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ümit Bitirik kente gelerek göreve başladı.

Kars Emniyet Müdürü iken yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Burdur Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ümit Bitirik, kentte ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Arif Çankal tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Bitirik daha sonra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet amirleri ile tanıştı.

Emniyet Müdürlüğü sancağını Ümit Bitirik'e teslim eden Arif Çankal "22 Ağustos 2017 tarihinde Burdur Emniyet Müdürlüğü görevine başladım. O günden bugüne Burdur'un genel asayiş ve güvenliği için görev yaptım. Emniyet teşkilatı 81 ilimizde vatandaşın huzur ve güvenliği için cansiperane gayret göstererek çalışmalarını yürütmektedir. Bu görevler bayrak yarışıdır. Nöbet devir teslimidir. Ben bayrağı burada bugüne kadar çalıştığı yerlerde başarılarıyla, katkılarıyla teşkilata büyük emekler harcamış bir kardeşime devretmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Allah muvaffak etsin. Burdur için inşallah hayırlısı olacaktır. Burdur Emniyet Müdürlüğü sancağını da onurla kardeşime teslim ediyorum" dedi.

Yeni Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise "Yaklaşık 25 aydır yaptığım Kars Emniyet Müdürlüğü görevinden Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Emniyet Genel Müdürümüzün onayları ile Burdur'a atanmış bulunuyorum. Birlikte uzun yıllar mesai yaptığımız saygıdeğer müdürümüzden bayrağı almaktan onur ve şeref duyuyoruz. İnşallah Burdur, Burdurlu ve Türk milleti için bayrağı nasıl daha ileri taşırız onun mücadelesini vereceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız açık" dedi.

