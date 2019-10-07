Dha yurt bülteni - 15

Rize ve Artvin'de sel; yollar kapandı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı



RİZE ve Artvin'de şiddetli sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Artvin'in Borçka ilçesinde dere taşması sonucu bir evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan sonucu 17 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili oldu. Trabzon'da cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi karayolu da heyelan sonucu ulaşıma kapanırken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Ardeşen ve Tunca ilçelerinde Belediye ve özel idare ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Rize merkeze bağlı Salarha beldesinde Sırt, Kasarcılar ve Melekköy köyü yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Salarha Belediyesi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Artvin'in Borçka ilçesinde İçkale deresinin su seviyesinin yükselmesi sonucu evlerinde mahsur kalan Mehmet Kasımoğlu yardım istedi. AFAD ve AKUT ekipleri Kasımoğlu ile eşi ve engelli kızını evden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Kemalpaşa ilçesinde ise denizde hortum meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Doğu Karadeniz'de sağanak yağış aralıklarla sürerken, yetkililer ani sel ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu kamerası)

Denizdeki hortum

Sel ve çalışmalar

(Aktüel)

Mahsur kalanların kurtarılması

Haber: Adem AKATİN/ RİZE,

============================

Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

ANTALYA'da eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında vurarak öldüren Celil D. evinde yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil D.'nin eşi, bir süre süre önce evi terk etti. İddiaya göre 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gören Celil D., aynı sokak üzerindeki evine giderek silahını aldı. Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Kır'ın yanına gelen Celil D., bağırmaya başlayarak tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, Kır koşarak kaçmaya başladı.

Kaçan Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil D., tabancasıyla 5 el ateş etti. Kan içerisinde yere yığılan Kır'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Celil D. ise elinde tabancasıyla koşarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kır, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi kaçan Celil D.'yi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Celil D., aynı sokak üzerindeki evinde motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise şüphelinin oturduğu bina içerisinde bulundu.

Polis ekipleri ev içerisinde inceleme yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Celil D.'nin ifadesine başvurdu. Bu sırada evde bulunan Celil D.'nin engelli çocukları balkonda oturarak polisleri izledi. İfadesi tamamlanan Celil D. polis merkezine götürüldü.

Celil D. ilk ifadesinde eşinin kendisini Bayram Kır yüzünden terk ettiğini ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi. Bayram Kır ile Celil D.'nin 8 yıldır komşu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin çalışmasından görüntüler

-Şahsın yakalandığı binadan görüntüler

-Şüpheli Celil D.'nin polis aracına bindirilme görüntüsü

-Öldürülen Bayram Kır'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

=========================================

Çalıntı motosikletle ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı



ADIYAMAN'da, 5 katlı apartmandaki dairelerin önünden ayakkabıları çalan iki çocuk, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlığı gerçekleştirirken kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle 5 katlı siteye gelen iki kişi, iddiaya göre dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan araştırmada iki kişinin yaşları küçük olan M.R.B ve A.D olduğu belirlendi. Yapılan incelemede iki şüphelinin siteye geldiği motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, iki çocuğun adresini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler, çaldıkları ayakkabılar ve motosikletle yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı iki şüpheli sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Binadan görüntü

-Polis ekipleri

-Hırsızlık yapan şüphelilerin götürülmesi

-Çalıntı motosikletten görüntü

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=====================================