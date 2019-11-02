DHA YURT BÜLTENİ - 15

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü. Gito ve Ambarlı Yaylası'nda mahsur kalan 10 kişi için belediye ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kesiminde dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası da karla birlikte beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının, yüksek kesimlerde bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor. Badara Yaylası'nda yaşayan Fatma Keskin, kar yağışının gece başladığını belirterek, "Dün kar yağışı beklemiyorduk. Aniden kar başladı. Eşim ve abimle burada yaşıyoruz. Yiyecek içeceğimiz var. Yolu da ekipler açıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Kışı burada geçirmek istiyoruz. Şu an bir mağduriyetimiz yokö dedi.

YAYLADA MAHSUR KALDILAR

Öte yandan Badara Yaylası'nın yukarı kısmında yer alan Gito ve Ambarlı Yaylası'nda, yaklaşık 10 kişi, mahsur kalıp, buradaki evlere sığındı. Harekete geçen belediye ekipleri, mahsur kalanların yayladan alınabilmesi için iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER- Abdullah UZUN/HEMŞİN,(Rize) -

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Batman'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Selçuk, Batman'da eğitime olan yüksek talep karşısında memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Temasları kapsamında Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, Batman'ın eğitim durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Batman'da eğitim yüksek bir talebin olduğunu dikkat çeken Bakan Selçuk, bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Batman'da Batman'ın eğitimle alakalı meselelerin değerlendirilmesi için istişarelerde bulunmak, bazı çalışmalar yapmak üzere buradayız. Burada eğitime olan talebin çok yüksek olması, eğitim standartları açısından çok hızlı bir mesafe alınması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Daha ileri ufuklara, aşamalara gidebilmesi için Batman'daki eğitim ihtiyaçlarını yerinden gözden geçirilmesi, buradaki yetkili arkadaşlarımızla birlikte ele alınması kaçınılmaz bir ihtiyaç. Bütün il ziyaretlerimizde olduğu gibi burada da bazı iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bazı değerlendirmeler yapacağız. Bunun dışında öğretmen arkadaşlarımızla bir toplantı düzenleyip onlarla sohbet edeceğiz. Bu tür temasların yararlı olduğu, yerinde yapılan gözlemlerin daha sonraki aşamalar için oldukça etkili sonuçlar doğurduğuna inanıyorum. Bundan dolayı da Batman ziyaretimizin verimli geçeceğine, kısa ve orta vadede etkili sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Selçuk'un valiliğe gelişi

Valilikte karşılanması

Bakan Selçuk'un açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'ın Gürpınar İlçesi'ne bağlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri de karla macadele çalışması yaptı.

Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı, Van-Gürpınar Karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde ise özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda bastıran kar yağışı, kısa zamanda çevreyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreyi bulması üzerine de iş makinaları karla mücadele çalışmasında bulundu.

Zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesini 10 metere kadar düşürdü. Yağışların gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bölgedeki yoğun kar yağışı

-Seyir halindeki araçlar

-Kar küreme aracı

-Araç sürücüleri ile röportaj

-Kurubaş gecidinin tabelası

-Çevreden detaylar

Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), -

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Numan Kurtulmuş: Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar

UŞAK'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İl Danışma Toplantısına katıldı. Sözde Ermeni soykırımı meselesinin gündeme getirilmesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar. O Amerika'nın içerisinde yaşayan Kızılderililere ne yaptınız? Fransa'da şimdi konuşuyor ya, Türkiye'ye karşı, önce siz Senegal'de bulunan Goree Adası'nın hesabını verin" dedi.

AK Parti'nin Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Bakan Veysel Eroğlu, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın ve partililer katıldı. Toplantıda partililere seslenen Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye olaylarında istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve cesaretiyle aldığını belirterek, "2 önemli hususu unutmayın. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve liderliği. Eğer Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve liderliği olmasa, belki açık söylüyorum böyle bir sonuç olmazdı. İkinci ve en önemlisi ise, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere oynanan oyunun farkına varması, oynanan oyuna göre kendisini hazırlamasıdır. Oynanan oyun nedir? Çok açık söylüyorum. Bu terör örgütlerini gavurlar çok sevdikleri için desteklemez. Açık konuşuyorum. Dün 'Asala' diye bir örgüt vardı. Yıllarca bu örgütü beslediler, büyüttüler. Şimdi nerede? Şimdi çöp tenekesindeler. Çünkü kullanıldılar ve atıldılar. Hiç şüpheniz olmasın. PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü bir müddet sonra kullanılıp atılacaklar. Bu örgütleri niye silahlandırdılar. Bu örgütlere niye siyasi destek verdiler. Bu örgütler üzerinden ne yapmak isterler de, sırtlarını sıvazlarlar. Oyun çok açıktır. Mesele sadece DEAŞ meselesi, sadece PYG, YPG meselesi hiç değildir. Mesele FETÖ meselesi hiç değildir. Gavurlar, bu adamları da günahları kadar sevmezler. Onlar için Ortadoğu haklarının zerre kıymeti yoktur. Onlar için kıymetli olan dün emperyalizm döneminde olduğu gibi, bugün de çıkarları sadece petroldür. Bu bölgede yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Sünniler diye bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hakları bölerek, bu halkların coğrafyasında bu milleti birbirine düşürüp, emperyalist projelerini hayata geçirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında ki gerçek sebep budur" dedi.

ABD'DEKİ KIZILDERİLİLERİ, SENEGAL'DEKİ GOREE ADASINI SORDU

Türkiye'ye karşı sözde Ermeni soykırımı tasarısını gündeme getirilmesine değinen Kurtulmuş, "Bunlar büyük karın ağrısıyla, büyük endişeyle Türkiye'nin sahadaki başarısını bir tülü hazmedemedikleri için birden hepsi ayağa kalktı. Sözde Ermeni Soykırımı tasarısı, Türkiye'ye yaptırım tasarısı. Şimdi Türkiye'ye, sözde Ermeni soykırımı tasarısı meselesini siyasi çıkarlarınız için gündeme getireceksiniz. Adama sorarlar. Amerika kıtasındaki Kızılderililerin milyonlarcasını kim kesti? Onun coğrafyasına kim oturdu. Siz bugün Dünya'nın en büyük medeniyetini kurduğunu zannettiğiniz o New York'un, Washington'ın, o Amerika'nın içerisinde yaşayan Kızılderililere ne yaptınız? Bundan iki asır önce orada olan insanlar şimdi neredeler? Sadece turistik bir ziyaretçi haline getirdiniz. Türkiye'nin tarihi boyunca hiçbir soykırımı olmadı. Tarihi boyunca savaş hukuku dahi kendisine kılıç çekmeyene, kılıç çekmeyen asil bir millete soykırım diyeceğinize, siz dönün o tarihinize ve o tarihinizin içindeki soykırımlara bakın. Önce şu Kızılderililerin hesabını verin. Fransa'da şimdi konuşuyor ya Türkiye'ye karşı, önce siz Senegal'de bulunan Goree Adasının hesabını verin. Bunların bize söyleyecekleri hiçbir şeyi yoktur, bunların söylediklerinin hepsini geri iade ediyoruz. Bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bu yaptırım tehditlerinin de hiçbir önemi yoktur" dedi.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ARKASINA SIĞANARAK SİYASET YAPMA DEVRİ BİTMİŞTİR'

AK Parti'de yeni siyaset döneminin başladığını ifade eden Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti için önümüzdeki dönem yeni bir dönemdir. Açıkçası, bu partinin ve Türkiye'nin lideri olan Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Evet, Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Bu hareketin lideridir ve her alanda mücadele veriyor. Bizim üzerimize düşen onun üstüne yük olmak değil, onun üzerindeki yükü almaktır. Her ilde ve ilçede bulunan siyasi aktörümüz, kendisinden gücü olan, halkta karşılığı olan, motivasyonu olan, bilgisi olan ve halkın sevdiği insanlardan oluşmak zorundadır. Son seçimlerde bazı bölgelerde aldığımız sonuç bunun bir göstergesidir. Artık sadece, Cumhurbaşkanımızın resmini koyarak biz onun adayıyız diyerek, seçim kazanma devri geride kalmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Numan Kurtulmuş'un salona girişi

- Numan Kurtulmuş ve Veysel Eroğlu'ndan Genel ve Detay Görüntü

- Salondan Genel ve Detay Görüntüler

- Numan Kurtulmuş'un konuşması

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetim

Mardin'de jandarma tarafından trafikte yaya önceliği bulunan noktalar, drone ile denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'trafik güvenliğinin sağlanması' amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yaya önceliği ile trafik güvenliği kapsamında radarlı denetimleri arttıran jandarma, drone da kullanıyor. Jandarma ekipleri, son olarak yaya önceliği bulunan noktalarda drone'lu denetim yaparak, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

Görüntü Dökümü

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Drone çekilen görüntüler

Yolda bekleyen jandarma trafik ekipleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

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Bebekler emekledi, aileleri ter döktü

Düzce'de bulunan bir alışveriş merkezindeki yarışmada bebekler emeklerken, anne ve babaları ise çocuklarının dereceye girmesi için daha çok performans harcadı.

Düzce'de bulunan bir alışveriş merkezi bebek emekleme yarışması düzenledi. Yarışmaya 90 bebek katıldı. Gruplar halinde yarışan bebekler startın verilmesi ile emeklemeye başladı. Bazı bebekler etabın yarısında emeklemeyi bırakarak oturdukları yerde oyun oynamaya başladı. Bazı bebekler ise babaları ve annelerinin yanına emekleyerek oyuncaklarıyla oynadı. Bebeklerinin birinci olması için yoğun çaba sarf eden aileler ise çığlık çığlığa bebeklerinin isimlerini söyleyerek bitiş çizgisine getirmeye çalıştı. Yarışmada dereceye giren bebeklere alışveriş çeki ile ücretsiz muayene hakkı verildi.

Birinci olan Yağız İntepe'nin annesi Senem Bayrak İntepe, oldukça heyecanlandığını ifade ederek, "Çok güzel anlatılmaz bir duygu. Daha önce hiç çalıştırmadım. Babamız olsa daha hızlı olurdu. Ben daha çok heyecanlandım.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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Bebekler emeklerken görüntü

Ailelerin bebeklerini bitiş çizgisine getirmeye çalışmasının görüntüsü

Bebeklerin emeklemeyi bırakıp oyun oynarken görüntüsü

Dereceye giren bebeklere ödül

Birinci olan bebeğin annesi ile röp

Doktor ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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