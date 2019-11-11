DHA YURT BÜLTENİ - 15

300 yıllık tarihi hamama, define aramak için zarar verdiler

Çanakkale'de 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli, kaçak kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin, kazı sırasında hamam yapısına zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunduğu şüpheliler, savcılığa sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, jandarma destekli ve Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonda, Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde 1700'lü yıllara ait Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli yakalandı. İncelemede, yıkılmış ve dış duvarları ayakta olan hamam yapısına, definecilerin kaçak kazı sırasında zarar verdikleri belirtildi.

Çanakkale Müze Müdürlüğü yetkilileri ise, hamam kalıntılarının yakınında bulunan Osmanlı mezarlığındaki mezar taşları okumasında, hamamın 1700'lü yıllara ait olduğunu belirledi. Daha önce tescili yapılmamış olan Osmanlı hamamı ve mezarlığı için Müze Müdürlüğü yetkililerince tescil işlemi başlatıldı. Kazı sırasında hamam yapısına zarar verdiği belirlenen şüpheliler hakkında ise, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 8 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak kazı yapılan yerden drone görüntüsü.

-Kaçak kazı şüphelilerinin emniyetten çıkarılışından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, İmar Barışı'na aykırı olarak, yapı kayıt belgesi aldıkları tespit edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

Datça'da usulsüz yapı kayıt belgesi aldıkları tespit edilen 7 kaçak yapıdan ilki bugün geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Datça'nın turizmde parlayan yıldızı olan, Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkisindeki tek katlı kaçak taş binanın yıkımı, jandarma ve Datça Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirildi. Yıkım sırasında, sağlık ekibi ve ambulans olay yerinde hazır bekletildi. 65 yaşındaki Süheyla Özbudun'a ait olduğu öğrenilen kaçak binanın yıkımı yaklaşık 1 saat içinde tamamlandı. Yıkım kararı verilen diğer 6 yapıdan 1'inin, mahkemeden yıkımı durdurma kararı aldığı, diğer 5 kaçak yapının ise daha sonraki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak binaların jandarma ve zabıtanın gözetiminde yıkılmasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi

Diyarbakır'da '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 300 bin fidan toprakla buluştu. Torununun torunuyla fidan dikmeye gelen 85 yaşındaki Münife Kökeren, "Gelen nesillere daha iyi bir ortam bırakabilirsek ve faydamız olursa ne mutlu bizeö diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 'Geleceğe nefes ol' etkinliği kapsamında, Diyarbakır'da 300 bin fidan toprakla buluştu. Dicle Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'da 300 bin fidan şu an itibariyle toprakla buluşuyor. Özellikle yarınımızın güvencesi, güzelliğimiz ve zenginliğimiz olan çocuklarımızdan başlayarak her bir fidanın sahiplenilmesi, geleceğe bir nefes olması en önemli amacımız ve hedefimiz. Ülkemizi geleceğe taşımanın yeşil ve güzel bir Diyarbakır oluşturmanın gayreti içindeyiz" dedi.

MÜNİFE NİNE'DEN ANLAMLI DAVRANIŞ

Torununun 3 yaşındaki torunuyla fidan dikmeye gelen Münife Kökeren, gelecek nesle güzel bir ortam bırakmak amacıyla bu etkinliğe katıldığını söyledi. Kökeren, "Torunumun torunuyla geldim. Fidanları kızım aldı bana. Bizim zamanımız geçti. Gelen nesillere daha iyi bir ortam bırakabilirsek ve faydamız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Etkinliğe katılanlar

Fidan dikenlerden genel ve detay

Münife Kökeren'in konuşması

Fatma Zehra Akay'ın konuşması

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 572 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Rihan ALP/DİYARBAKIR,

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'Tunceli 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında ilk 3'e girdi'

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tunceli'de 81 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Munzur Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki etkinliğe Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Tuncay Sonel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kampanya çerçevesinde Tunceli için 50 bin fidan dikeleceği belirlendiğini ancak bu oranın 81 bine çıktığını belirterek, "Tunceli ailesi olarak binlerce fidanı dikiyoruz. Bunlara 7 ilçemiz de dahil. Binlerce fidanımız şu an toprakla buluşuyor. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek nesille daha yeşil bir Türkiye için uğraşmak gerekiyor. En güzeli de 11 milyon fidan bugün Guinness Rekorlar Kitabına da girecek. Tunceli olarak Türkiye'de fidan dikiminde ilk 3'e girmiş bulunmaktayız. Bu da bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

Görüntü Dökümü

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Fidan dikim alanı

Katılımcıların fidan dikmesi

Vali Sonel'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ

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Burdur'da 213 bin fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' seferberliği çerçevesinde Burdur'da 213 bin fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasının Burdur ayağına Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Garnizon Komutan Vekili Albay Sedat Göllü, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin Dalgar ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, "Türkiye genelinde 14 milyonu aşkın fidan toprakla buluşturuldu. Burdur'da da 14 noktada 213 bin fidan diktik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Vali Şıldak'ın konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Fidan dikimi

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, -

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Denizli'de 200 bin fidan toprakla buluşturuldu

Denizli'de 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde 200 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Denizli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin sona ermesinin ardından, 2018 yılında çıkan orman yangınında zarar gören toplam 450 hektarlık alana fidan dikimi yapıldı.

Genci yaşlısı yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende, 9 bin kızılçam, 1000 ceviz, 1500 zeytin, 3 bin 300 adaçayı, 2 bin lavanta, 1000 kekik, 500 erguvan, 50 de mazı olmak üzere toplam 18 bin 350 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte anaokulu öğrencileri de fidan dikip, can suyu verdi.

İl genelinde 50 farklı noktada 200 bin fidan dikiminin yapıldığı belirtildi.

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN KAMPANYAYA DESTEK

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de fidan dikme kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Ellerine kazma ve kürek alan öğrenciler, çukur kazıp fidanlarını dikti. PAÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Muhammet Nur, ülkesi Çad'dan bir yıl önce eğitim için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Ağaç dikme etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu belirten Nur, "Arkadaşlarımla birlikte buraya gelip fidan diktim. Böyle bir etkinliğe ilk kez şahit oluyorum. Fidanlarımızı dikip kampanyaya destek olmak istedik. 7 adet fidan dikimi yaptım" dedi.

Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Afganistan uyruklu Semrullah Rahimi, "'Geleceğe Nefes' olabilmek için yabancı öğrenciler olarak etkinliğe katıldık. 'Türkiye'de bir ağacımız olsun' diye fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Türkiye'mize hayırlı olsun" diye konuştu. Yönetim Bilişim Sistemi öğrencisi Etiyopyalı Sakina Huseyin ise, 10 fidan diktiğini, bu tür ağaçlandırma etkinliklerine katılmaya devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçlandırma sahasından görüntü

-Fidan dikenlerden görüntü

-Fidan diken çocuklardan görüntü

-Fidan dikimi yapan yabancı öğrencilerden görüntül

-Yabancı öğrencilerden Muhammet Nur ile röp.

-Yabancı öğrencilerden Semrullah Rahimi ile röp.

-Yabancı öğrencilerden Sakina Huseyin ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Batman'da, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Batman'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bugün başlatılan 'Geleceğe nefes ol' kampanyası etkinlikleri kapsamında Batman'da 50 bin fidan toprakla buluştu. Batman Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Şimşek, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, BÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ile çok sayıda davetli katıldı.

'DİKTİĞİMİZ FİDANLARIMIZA SAHİPLENELİM'

Vali Hulusi Şahin, Batman genelinde 19 noktada 50 bin fidanın toprakla buluşacağını ifade ederek, dikilen fidanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Vali Şahin, "Ülkemizin dağlarını, ovalarını ve vadilerini ağaçlandıracağız. Daha yeşil bir Türkiye için emin adımlarla yürüyoruz. Dünyada orman varlığını arttıran çok ülke var. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Batman'da 19 lokasyonda olmak üzere 50 bin fidan Batman'da an itibarıyla toprakla buluşuyor. Dikmek yetmiyor, bakmak daha önemli. Diktiğimiz fidanlarımıza sahiplenelim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Alandan görüntü

Vali Şahin'in konuşması

Fidanların dikilmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 219 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi(2)

TUTUKLANDILAR

İzmit'te yabancı uyruklu bir kadının pasaportuna el koyarak zorla fuhuşa zorladıkları idda edilen C.T ve C.Y sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,

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