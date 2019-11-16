DHA YURT BÜLTENİ - 15

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

DERİK KAYMAKAMI KAFKAS, GÖREVİNE BAŞLADI

Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.

2016 yılından da Derik Belediye Başkan Vekilliği'yle görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiç bir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN,

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Hamile sürücünün çarptığı öğrenci öldü

Adana'da, hamile sürücünün çarptığı Leyla Sevler (14) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Kasım'da Seyhan İlçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu etüt merkezine giden Leyla Sever, yolun karşısında bulunan kafeteryaya giderek yiyecek almak istedi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan araç sürücüsü, Sevler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Sevler'in yardımına vatandaşlar koştu. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kızların caddeye doğru yürümesi

-Karşıya geçen kıza otomobilin çarpması

-Arkadaşlarının ve çevredekilerin kızın yanına koşması

SÜRE: 41" BOYUT: 76 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Bakan Dönmez: Türk Akım projesi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak(2)

'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PROJE'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarını incelemek üzere geldiği Kırklareli'nin Vize ilçesinde, çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, 2019 yılının sonunda Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan Türk Akım- 1 ve Türk Akım- 2 projelerinin tamamlanacağını belirterek, "İnşallah bu yıl sonu itibariyle karadaki, hem Türk Akım- 1'i, hem Türk Akım- 2'yi bitirmiş olacağız. Zaten haftalık takip ettiğimiz bir projeydi. Bu projeler sadece ülkemiz açısından değil, Avrupa güvenliği arz açısından da son derece önemli bir proje. Kıyıkıköy'de karaya çıkan 2 hat, bir tanesi Türk Akım-1'i, yaklaşık 69-70 kilometrelik bir mesafeyle, BOTAŞ'ın ana ulusal iletim hattına bağlıyoruz. İkinci hattı da 142 kilometre mesafede Bulgaristan sınırından Malkoçlar mevkiinden Avrupa'ya intikal ettimiş olacağız. Her iki projede de başta BOTAŞ olmak üzere Türk Akım projesinde çalışan gerek yüklenicilerimiz, gerekse işçilerimiz teknisyen ve mühendislerimiz olağanüstü bir gayret göstererek 7/24 yaz-kış demeden bir yıl gibi kısa sürede bu projeyi tamamlamış oldular" dedi.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ PARTNERLERİNDEN BİRİSİ OLDU'

Türkiye'nin enerji güvenliği anlamından Avrupa'nın önemli geçiş noktalarından biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Avrupa kıtası enerjide dışa bağımlı. Onlar da yıllardır güvenli güzergahlardan uzun dönemli anlaşmalarla, enerji güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda Türkiye geçiş noktalarından, önemli partnerlerinden birisi oldu. Türk Akım doğrudan, Karadeniz altından herhangi bir ülkenin topraklarından ya da karasularını kullanmadan Türkiye'ye gelmiş olacak. Daha önce batıdan gelen hattımız, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden geliyordu. Nitekim o bölgelerde zaman zaman sorunlar yaşamıştık. Şimdi o sorunları inşallah artık hiç yaşamamış olacağız. Bu arada başta Balkanlar yakın coğrafya olmak üzere, Orta Avrupa'nın da bu anlamda enerji güvenliğine katkı sağlamış olacağız. Biz nasıl enerji kaynaklarının çeşitlenmesi için çalışıyorsak, Avrupa Birliliği de uzun yıllardır kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi yolunda önemli işler takip ettiler. Biz Türkiye, dün nasıl olduysa, nasıl hareket ettiyse, bugün de yarın da bu anlamda, şartlar el verdiği ölçüde bu işleri yapmaya devam edecek" dedi

KASIM'IN 2'NCİ HAFTASI ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI OLARAK KUTLANACAK

Bakan Dönmez, konuşmasının sonunda Kasım ayının ikinci haftasının Enerji Çalışanları Haftası olarak kutlanmasını kararlaştırdıklarını belirterek, "Enerji çalışanlarının uzunca bir süredir bakanlığımızdan bir talebi, ricası oldu. Hemen hemen bütün sektörlerde, o iş kolunda çalışanların anıldığı, hatırlandığı haftalar var. Sağlıkçıların, madencilerin, değişik iş kollarında kutlanan haftalar var. Biz de hakikaten böyle bir eksiklik olduğunu gözlemlemiş olduk. Kasımın ikinci haftasını, Enerji Çalışanları Haftası olarak kutlanmasını kararlaştırmış olduk. Bugün de bir anlamda sahada enerji çalışanlarımızla bir araya gelmiş olduk. Kamu- özel iş yapan ayrımı yapmaksızın söylüyorum, enerji çalışanları ülkemizin 7/24 emrindedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bakandan detaylar

Şantiyeden detaylar

Bakan Dönmez'in açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/VİZE(Kırklareli),

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Minik Hira, şifayı Sivas'ta buldu

İzmir'de akut romatizmal ateş hastalığıyla mücadele eden ve dişinde oluşan apse nedeniyle tedavisi sürdürülemeyen Hira Bulut (5) şifayı Sivas'ta buldu. Bulut, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde genel anestezi ile tedavi edildi.

İzmir'de yaşayan Oktay ve Büşra Bulut'un 2 çocuğundan büyüğü olan Hira Bulut, bir süre önce ateşli eklem romatizması hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan minik Hira'nın gözlerinde kanlama, ağrı gibi rahatsızlıklar da ortaya çıktı. Daha sonra dişinde apse de oluşan minik Hira'yı farklı illerde çeşitli hastanelere götüren baba Oktay Bulut kızının rahatsızlığına bir türlü çare bulamadı. Dişteki apsenin diğer hastalıkları tetiklemesi nedeniyle ağzını açamayan ve genel anestezi ile tedavi olması gereken Hira, şifayı Sivas'ta buldu. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde genel anestezi ile tedavisi yapılan Hira Bulut sağlığına kavuştu.

'GİTMEDİĞİMİZ YER KALMADI'

Memur olan baba Oktay Bulut, Hira'nın tedavisi için İzmir'den Sivas'a geldiklerini ifade ederek, "Kızımda ateşli eklem romatizması hastalığı var. Bu rahatsızlık gözde üveit oluşturdu. Dişinin apse yapması romatizma ve üveiti tetikliyor. Dolaylı yollar ile birbirlerini tetikliyor. O yüzden tedaviyi bir an önce yaptırmamız gerekiyordu. Ben yaklaşık bir aydır İzmir'deki tüm hastanelere gittim. Hiçbir hastane genel anestezi ile dişinin tedavisini yapamadı. Çocuğum 5 yaşında olduğu için ağzını açmıyor ve tedaviyi yaptırmıyor. İzmir, Aydın, Manisa gibi birçok ildeki hastaneler ile irtibat kurdum. Hiçbirisi genel anestezi ile yapamadıklarını söylediler. Bu tedavinin Sivas'ta yapıldığını öğrendik. Çıktık buraya geldik. Allah razı olsun. Kontrolleri yaptıktan sonra ameliyat günü verdiler. Yarım saat içerisinde işlemleri bitirdiler. Şu an durumu iyi" dedi.

'SAYILI HASTANELERDEN BİRİYİZ'

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Anestezi Uzmanı Salih Yıldırım ise, "Hastanemizdeki mevcut ameliyathanede mental durumu bozuk olan hastalar ile kesinlikle koopere olamadığımız çocuk ve erişkin hastaların diş çekimi tedavisinde genel anestezi altında yardımcı olmaya çalışmaktayız. Bu hizmeti veren Türkiye'deki sayılı hastanelerden birisiyiz. Diş çekimi konusunda fobisi olan hastalarımıza elimizden geldiğince imkanlar dahilinde hizmet etmekteyiz" diye konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Fuat Şen de "İzmir'den gelen hastamızın genel anestezi altında tedavilerini yaptık. Bu hizmeti yaklaşık 2 yıldır veriyoruz. Bu hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla hastanemize kadrolu genel anestezi uzmanı ataması gerçekleştirildi. İzmir'den gelen hastamızın mağduriyetlerini dinledikten sonra yardımcı olabileceğimizi söyledik. Bu hizmetin Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılmasından dolayı çok önemli bir hizmet olarak görmekteyiz. Engelli, korkusunu yenemeyen ve koopere olamadığımız çocuk hastalarımıza bu hizmeti vermekteyiz. Çeşitli il ve ilçelerden müracaatlar var. Sivas'ta da genel anestezi ile diş tedavisi yapan tek kurum olarak hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntüler

-Minik kızın görüntüsü

-Babasının konuşmaları

-Hastane hekimlerinin konuşması

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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TÜGVA İzmir, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları, düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

TÜGVA İzmir Üniversiteler Teşkilatı, öğle namazının ardından Bornova'daki Hacı Neriman Beşer Camii'nde bir basın açıklaması düzenledi. 20 kişinin katıldığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınanarak, bu meselenin tüm İslam alemini ilgilendirdiğini söylendi. Cami önünde toplanan grup, ellerinde 'Bu adımların sonu gelmedi, İsrail onu katletti', 'Bir adım at, bir ses ver' yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan TÜGVA İzmir Üniversiteler Teşkilatı Koordinatörü Mert Yeşilyurt, "Siyonist terör çetesi İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik hain saldırılarına yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberini almış bulunmaktayız. Ama aynı zamanda terör örgütü İsrail'e karşı yiğitçe savaşan, ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan yiğit kardeşlerimizin şehadet muştularını alıyoruz. Hakkı ve hakikati gözetip, dünyanın dört bir yanına yaymaya namzet olan Müslümanlara karşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden biri, Filistin'de işlenmeye devam etmektedir. Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. TÜGVA teşkilat mensupları olarak, bugün burada tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihinin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Şimdi, kendilerini dünyanın efendisi, geri kalanları da köle olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz. Üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldüren, kadınların namuslarına tasallut edilen, ilk kıblesine el uzatılan, İslam Dünyası'nın mensuplarına sesleniyoruz; Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak, görmezden geleceksiniz? Irk, meşrep, mezhep taassubunu bir kenara bırakın siz ey Müslümanlar, Allah yolunda birleşin. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı inananlarla beraberdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Açıklamadan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Köpeğin kediye saldırısı kamerada (2)

YARALANAN KEDİ ÖLDÜ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Alman kurdu cinsi köpeğin saldırarak yaraladığı sokak kedisi, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

DENİZLİ,

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