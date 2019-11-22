DHA YURT BÜLTENİ-15

Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanan kömürlükte 5 yaşındaki Ömer Argün yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'ün Huzur mahallesinde meydana geldi. Karayolu kenarındaki Argün ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Ömer Argün, iddiaya göre kömürlüğe girerek oynamaya başladı. Oynarken alev alan odunlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yardım çığlığı atan çocuğun imdadına ailesi koşmak istese de alevler nedeniyle kurtaramadılar. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Minik çocuğun cenazesini gören ailesi ağıtlar yaktı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Doğu Akdeniz, stratejik bir denize dönüştü' (2)

'AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDECEK ŞEKİLDE ASKERİ VARLIK ARTTI'

Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Akdeniz'de özellikle doğal gaz yataklarının bulunmasına yönelik haberlerden sonra önemli şirketlerin burada yatırım ve anlaşmalar yaptığını belirterek, "Bu anlaşmalardan sonra Akdeniz'de, Türkiye'yi ve KKTC'yi tehdit edecek şekilde askeri varlığın arttığını görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri DHA 'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Şahin, Akdeniz'in Ortadoğulaşmasının söz konusu olduğunu söyledi. Eskiden Akdeniz denildiğinde sadece akla Kıbrıs geldiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Akdeniz'i ele aldığımız sempozyumda 7 başlık var, sadece bir başlık Kıbrıs'ı ilgilendiriyor. Çünkü son dönemde enerji kaynakları daha çok ön plana çıkmaya başladı. Bazı ülkeler uluslararası hukukun dışına çıkarak, Yunanistan İsrail ve Mısır'ın bir araya gelerek, Türkiye'nin ve KKTC'nin çıkarlarını zedeleyecek şekilde anlaşmalar yaptıklarını görüyoruz. Uluslararası şirketlerin bu bölgede etkisi arttı. Akdeniz'de savaş gemisi sayısı arttı. 'Acaba burada savaş mı çıkacak?' tarzı sorular oluşmaya başladı" diye konuştu.

'AKDENİZ MÜLTECİ MEZARLIĞINA DÖNDÜ'

Büyük devletlerin ilgisinin yeniden Doğu Akdeniz'e yöneldiğini belirten Prof. Dr. Şahin, Türkiye'nin dış politikasında Akdeniz'deki gelişmelerin öneminin arttığını vurguladı. Prof. Dr. Şahin, "Türkiye, Akdeniz'de fazla mesai harcamaya başladı. Akdeniz bir deniz olarak görülürken, Arap halk hareketleri sonrası mültecilerin buradan Avrupa 'ya gitme süreci başlayınca burası bir deniz değil, mülteci mezarlığına dönüştü" dedi.

TÜRKİYE VARLIĞINI ARTIRDI

Doğalgaz yataklarının bulunmasına yönelik haberlerden sonra önemli şirketlerin Akdeniz'de yatırım ve anlaşmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Şahin, şöyle konuştu:

"Bu anlaşmalardan sonra Türkiye'yi ve KKTC'yi tehdit edecek şekilde askeri varlığın arttığını görüyoruz. Sadece masada kazanayım, sonuç doğurmuyor. Alanda da olmak gerekiyor. Bunu Suriye 'de gördük. Akdeniz'de de son dönemde bunu yapmaya başladık. Sondaj ve arama gemilerimizin Akdeniz'de varlık gösterdiğini biliyoruz. Savaş gemilerimiz sayesinde bu gemilerimizi koruyoruz. Türkiye de Akdeniz'deki varlığını artırdı. Masada haklıyım demek yetmiyor, son dönem uluslararası ilişkiler 19'uncu yüzyıl siyasetine döndü. Gücünüz oranında bir şey yapabiliyorsunuz. Türkiye de hem masada oturuyor hem de askeri unsurlarıyla var olmanın önemini gördü."

Görüntü Dökümü

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Röp: Utgam Müdürü Mehmet Şahin

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Büyükelçi Elferts'ten 'kara liste' uyarısı

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, bazı Türk vatandaşlarının Letonya vizesi almalarına rağmen ülkeye giriş yapmadığını belirterek, "Benim tavsiyem vize aldıysanız mutlaka Letonya'ya giriş yapın, yoksa kara listeye alınırsınız" dedi.

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Antalya 'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Manavgat- Letonya İş Forumu'na katıldı. Büyükelçi Elferts, forumun ardından Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkan Vekili Erşan Özden'i ziyaret etti. Elferts'e, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Vekili Şükrü Arslan ile MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu eşlik etti.

Büyükelçi Peteris Karlis Elferts, Manavgat'ta bazı işletmeleri ziyaret ettiğini, iki ülke işadamları arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine katıldığını belirtti. Letonyalıların gözünde Türkiye'nin yeri ve öneminin çok ayrı olduğunu anlatan Büyükelçi Elferst, "Türkiye, hiç bir zaman Letonya'nın işgalini kabul etmemiştir. Letonya'nın tam bağımsız bir ülke olduğunu başından beri tüm dünyaya diplomatik olarak duyurmuştur. 1991'de yeniden bağımsızlığımızı kazandığımızda Türkiye bizi tanıyan ilk ülke olmuştur. Dünkü toplantılarda ilişkilerimizi yeniden inşa etmek için sağlam temeller attığımızı gördüm" dedi.

VİZE ALIP BAŞKA ÜLKEYE GİDİYORLAR

Manavgat Belediye Başkan Vekili Erşan Özden'in iş insanlarına vize almalarında kolaylık sağlanmasını istemesi üzerine Büyükelçi Elferts, MATSO'dan referans mektubuyla gelen iş insanlarına her türlü kolaylığın sağlandığını belirtt. Büyükelçi, "Letonya, Avrupa Birliği üyesi ve Schengen bölgesi ülkesi. Bazı Türk vatandaşları vize aldıkları ülkeye giriş yapmıyor. Mesela Letonya'dan vize alıyor ancak vazgeçip başka ülkeye gidiyor. Letonya'ya giriş yapmıyor. Vizesi bitip başka bir Schengen ülkesinden vize almaya kalkışınca fark ediliyor. Bu durumda kara listeye alınıyor. Büyükelçi olarak benim tavsiyem, bir kişi Letonya'dan vize aldıysa mutlaka giriş yapmalı. Bu kurala uyduktan sonra problem olmaz" şeklinde konuştu. Elferts, eskiden vize müracaatları için Ankara'ya gelinmek zorunda kalındığını, şimdi ise Türkiye'nin bazı illerinde mobil sistem geliştirdiklerini ve vize kolaylığı sağlandığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkan vekili Erşan Özden'e ziyaret

-Büyükelçi Elferts'in açıklaması

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(ANTALYA),

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Büyükelçi Brown, ülkesinde yaşayan Türklerin sergisini açtı

Türkiye'den Avustralya'ya göçün 50'nci yılını geride bırakan Türklerin ülkedeki yaşamını anlatan fotoğraf sergisinin açılışı, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown tarafından Denizli'de yapıldı. Sergide konuşan Brown, "Avustralya'da, 150 bin Türk- Avustralyalı vatandaş bulunuyor. Avustralya'daki yaşama, büyük katkı sağlıyor" dedi.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçisi Brown, 1968-1974 yılları arasında 19 bin Türk göçmenin Avustralya'ya gittiğini belirterek, "Önceleri sadece kısa bir dönem kalmak için gitmişlerdi. Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki; çoğu uzun dönem kaldığı için Avustralyalı oldu. Bugün 150 bin Türk Avustralyalı vatandaşımız bulunmakta ve Avustralya'daki yaşama büyük bir katkı sağlamaktadır" dedi. Brown, bu göç başarısını kutlamak üzere Moreland Türk Derneği ve Melborne'deki Göç Müzesi'nin ortak çalışmasıyla 'Kimlik' sergisinin ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesip, sergiyi gezdi.

Görüntü Dökümü

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Halkoyunları ekibinin gösterisi

Protokol üyelerinden detay görüntü

Büyükelçi Brown'un konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Serginin gezilmesi

Haber: Deniz TOKAT- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Güler, yaralandı.

Kaza, Besni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih Güler'in kullandığı 03 AJ 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Güler, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Polis ekipleri

Ters dönen otomobil

Güvenlik şeridinin çekilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA