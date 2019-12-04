DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı

Hakkarİ'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehidin cenazesi dün gece Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Bugün de şehidin cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından, Gazi Pazarı'nda tören düzenlendi.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Salih Özmen, eşi Beyza Özmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Dini ve askeri törenin ardından şehit Özmen'in cenazesi, Akşehir Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'in cenazesinden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya),

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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) cenazesi, memleketi Adıyaman'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'daki törenin ardından askeri kargo uçağıyla memleketine gönderilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesini Adıyaman Havaalanı'nda; Vali Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve yakınları karşıladı. Fırat Demir'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi havaalanından alınarak, helallik için Siteler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Mahallede cenazesi binlerce kişi tarafından karşılanan şehit Demir'in yakınları, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

'KARDEŞİ AĞABEYİNİN ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI'

Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesini camide üniformasını giyen kardeşi Yusuf Demir ve diğer yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Öğle namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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Mardin'deki 12 bin yıllık tapınak, turizme kazandırılacak

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Boncuktepe Höyüğü'nde, kazılarda keşfedilen 12 bin yıllık tapınağın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Mardin'i turizm yol haritası bağlamında önemli destinasyona dönüştürmeyi planlıyoruz" dedi.

Dargeçit'e bağlı kırsal Ilısu Mahallesi sınırlarında, Ilısu Barajı yakınlarında Nevala Maherk Çayı bölgesindeki Boncuklutepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen tapınak keşfedildi. Mardin Müzesi ve Artuklu Üniversitesi tarafından 2012'den beri devam eden 'Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar' kapsamında elde edilen bulguların envanter karbon çalışmaları sürüyor. Karbon çalışmaları sonucu Boncuklutepe Höyüğü'nde keşfedilen ve Göbeklitepe'den 1000 yıl daha eskiye dayanan tapınak, turizme kazandırılacak.

'BURADAKİ İLK İNSANLARIN İNANÇLI OLDUKLARINI GÖSTERİYOR'

Kazının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 12 bin yıl ile insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklutepe'de keşfedilen tapınak alanının, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden olduğunu söyledi. Rektör Özcoşar, şöyle konuştu:

"Bu kazı aslında şu ana kadar insanlık tarihinin kendi içindeki akışına yönelik yeni bilgiler, yeni bulgular içeriyor. Buradaki kazı alanında tam olarak da Göbeklitepe'deki bulguları destekleyen hatta ondan 1000 yıl daha öncesine giden bazı bulgular içeriyor. Bu yönüyle aslında ilk yerleşiklerin inançlı insanlar olduklarını ispatlayan bir bulgu olarak değerlendirmek mümkün. Bunun üzerinden değerlendirdiğimizde aslında Kuzey Mezopotamya'nın hemen Dargeçit'in yanında bulunduğumuz Boncuklutepe Höyüğü bölgesi insanlığın ilk yerleşik alanlardan biri olduğu ve burada yerleşen ilk insanların inançlı olduklarını göstermesi açısından önemli bir alan olarak değerlendirilebilir. Boncuklutepe ile ilgili Artuklu Üniversitesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dargeçit Belediyesi ile birlikte önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Mardin'i turizm yol haritası bağlamında önemli bir destinasyona dönüştürmeyi planlıyoruz."

'GÖBEKLİTEPE'DEN DAHA ESKİ VE BENZER ÖZELLİKLERİ VAR'

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Ergül Kodaş da Boncuktepe'nin Göbeklitepe ile benzerliği olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Boncuklutepe ilginç bir yerleşim yeri, M.Ö. 11 binlere, 12 binlere giden tabakaları ile başlayan ilk yerleşik hayat. Yerleşim yerinde birçok ev konut açığa çıkarmakta birlikte bunun yanı sıra mezarlar ve özel binalar tapınak olarak isimlendirilen birçok yayında kamusal alanı olarak isimlendirilen birçok özel yapıda açığa çıkarıldı. Yukarı Dicle havzasının Kuzey Mezopotamya'nın yerleşik hayata nasıl geçti, avcı toplayıcı hayat besin üretim tarzına nasıl geçtiği, sembolü, kültürel, dini yapıların nasıl bir değişime uğradığı gibi birçok noktada bize bilgi vermesi açısından yeni bir kilit noktası. Göbeklitepe ile benzer binalar olduğu gibi yer yer bazı binaların Göbeklitepe'den daha eski ve benzer özellikler sergiliyor. Bu noktada yani kamusal alan, tapınak alanın, dini mekan dedikleri binaların daha eskiye giden örneklerini Boncuklutepe'de tespit ettik. Bu da bu bakımdan önemli. Şu an kazıda bulunan buluntuların dokümantasyonu yapılıyor, çizimleri yapılıyor, yayın hazırlıklar yapılıyor, Kültür Bakanlığı'na ve gönderilecek raporlarımız hazırlanıyor. Büyük ihtimalle bundan sonraki senelerde de kazılara devam etmeyi düşünüyoruz ve istiyoruz. Arkeoloji toplumdan bağımsız olmamalı arkeolojinin yaptığı şey aslında geri topluma da anlatılmalı. Turizme açılması demek, buradaki buluntuların bölgenin geçmişinin insanlara da anlatılabilmesine katkı sağlayacak."

Görüntü Dökümü

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-Kazı alanından çalışma

-Kazı yerinde incelemeler

-Tapınak

-Açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Edirne'de kar yağışı (3)

KEŞAN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde Keşan'ın yüksek kesimlerinde bulunan Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde evlerin çatıları ve ara sokaklar beyaza büründü.

Görüntü Dökümü

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-Karlı tepeler

-Çatılarda biriken kar

-Karla kaplı tarlalar

-Arabalarından kar temizleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Eskişehir beyaza büründü (2)

KAR ETKİSİNİ SÜRÜDÜRÜYOR

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Belediye Başkanlığı Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ediliyor.

KÜTAHYA'DA KAR BAŞLADI

Kütahya'da hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gün boyunca aralıklı olarak etkili olacağını ifade etti.

DOMANİÇ'TE KAR 30 SANTİME ULAŞTI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar, karayolları ekiplerince çekiliyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

BİLECİK'TE KAR YAĞIŞI

Bilecik kent merkezinde yağmur etkili olurken, Bozüyük ilçesinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. İlçede etkili olan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Yerlerde de yer yer birikmeye başlayan kar yağışı devam ederken mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de temizleme çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü

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(KÜTAJHYA)

-Çevre yolu ve kar yağışı

-Kar yağışı yol görüntüsü

-Trafikteki araçlar

-Karda yürüyenler

-Genel görüntüler

(DOMANİÇ)

-Kocayayla mevkii ve kar yağışı

-Yolda kalan araçlar

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Yolda kalan araçların çekilmesi

-Kar ve geçitteki trafik

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Mustafa YİĞİT/KÜTAHYA, DOMANİÇ -

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