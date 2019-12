DHA YURT BÜLTENİ- 15

Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye saldırdı

Samsun'da, Karadeniz Kız Yurdu'nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı. O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.K.'nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 6 ay önce meydana geldi. Güvenlik müdürü olan M.K., kadın güvenlik görevlileri, kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle önce sözlü olarak azarladı, sonra da tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine M.K.'nin görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Dilovası'nda kimyasal tankların yapılmak istenmesine tepki

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir liman tarafından yaklaşık 45 milyon liraya yapılmak istenen 20 petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Çevre dernekleri ve vatandaşlar, tankların yapılmak istenmesine tepki gösterdi.

Dilovası Fatih Mahallesi'nde Adatepe olarak adlandırılan bölgede özel bir liman firması tarafından 20 adet petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı kurulmak istenmesiyle ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla Dilovası'nda bir düğün salonunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Toplantıya özel liman yetkilileri, Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre dernekleri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantı depolama tankı yapacak firmaya çevre danışmanlık hizmeti sağlayan firma yetkilisi Gözde Katırcı'nın tankların yapılacağı bölge ile bu proje sonrasında yapılacak istihdam hakkında bilgi verdi. Planlanan projenin bölgeye kazanç sağlayacağını söyleyen Gözde Katırcı, "Proje yöresinden inşaat aşamasında 100 kişi, işletme aşamasında en az 10 kişiye istihdam sağlanacaktır. Tanklarla ilgili en üst seviyede güvenlik önlemleri alınacak. Proje tamamlandığında ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacaktır." dedi.

'İLÇEMİZE TANKLARIN YAPILMASINI İSTEMİYORUZ'

Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami yapılmak istenen petrol türevi ve kimyasal madde tanklarının bölgeye yapılmasını istemediklerini belirterek, "Dilovası birçok zaman sağlık ve çevre sorunlarıyla ülke gündemine geliyor. 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu raporları ortadayken 2006 yılından sonra kurulan bacalı ve bacasız sanayi kuruluşlarının devam etmesine meclis raporunda çıkan 'Dilovası'na tek bir çivi bile çakılamaz' sonucuna rağmen yeni depoların yapılmak istenmesini hayretle karşılıyorum. Cumhurbaşkanımızın daha yakın zamanda söylediği kimse kusura bakmasın 'sermayenin yanında durup halkın karşısında durmayız' sözlerini tüm yetkililer iyi anlamalıdır. Termik santrallerin baca filtresi takması gerektiğini ifade ederken burada bir çevre hassasiyeti gösterdiğini ve kirliliği hiçbir yerde müsamaha gösterilmemesi gerektiğini tüm siyasetçiler ve bürokratlar iyi kavramış olmalıdır. Sizler burada kanuna karşı geliyorsunuz. Bu ÇED toplantısını kabul etmiyoruz. İlçemize petrol ve kimyasal madde tanklarının yapılmasını istemiyoruz. Bizler de bu toplantıyı terk ediyoruz" dedi.

'DİLOVASI'NIN NEFES ALDIĞI TEK BÖLGE'

Sanayi kuruluşlarıyla dolu olan ilçenin tek nefes aldığı bölgenin Adatepe olduğunu söyleyen bölge halkından Nizamettin Karadağ ise "O bölge devlet ormanı olan bir bölgedir. Evrak üzerinde bu izinler verilmiş. Tank yapacak firma daha önce yangın çıkarsa diye o bölgede su koyacağını iddia ederek 4 tank yaptırmışlardı. Sonra su koyacağı dediği tankları kimyasal maddelerle doldurdular. Dilovası'nın nefes aldığı tek yer olan Adatepe'nin tanklarla doldurulmasına karşı çıkıyoruz. Bu ÇED toplantısının iptal edilmesini istiyoruz. Tankların yapılmasına Dilovası halkı olarak karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında toplantıya katılan komisyon üyeleri tarafından imzalanarak tutanak tutuldu.

Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı 13'üncü kez açıldı

Dünyayı İzmir'de buluşturacak Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcısıyla kapılarını 13'üncü kez açtı. Fuar, Türkiye'nin çeşitli destinasyonları ile dünyanın farklı coğrafyalarını bir araya getirerek, turizm sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Yardımcısı Vekili Onur Gözet, 2023 yılında 65 milyar dolar gelir ve 75 milyon ziyaretçi hedefi ile dünyanın en çok ziyaret edilen, en çok turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise, "Önemli değerleri bünyesinde taşımasına rağmen, İzmir'de halen mevcut turizm potansiyelinin çok altında turist ağırlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl 13'üncü kez kapılarını açtı. Geçmişi Milattan Önce 12 bin yıl öncesine dayanan, insanlık tarihinin sıfır noktası, medeniyetin doğduğu yer ve UNESCO Dünya Kültürel Mirası daimi listesinde yer alan Şanlıurfa Göbeklipe'ye ait fotoğraf sergisinin de olacağı fuarda, 46 ülkeden sektör temsilcilerinin kente gelerek, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Turizm sektörüne katkı sağlamayı hedefleyen fuarın açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Ünal Üstel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li bazı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Dünyayı İzmir'de buluşturacak Uluslararası Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Yardımcısı Vekili Onur Gözet, "Her yıl artan ziyaretçi ve katılımcı sayısı ile ülkemizin ve güzel İzmir'in tanıtılmasında, Türkiye'nin tanıtılmasında önemli bir rol oynayan fuarda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Turist başına harcamanın arttırılması, turizm ürünümüzün çeşitlendirilmesi ve özellikle hizmet kalitemizin yükseltilmesi en önemli araçlar. Bu hedefler doğrultusunda kamu özel sektör iş birliğini daha yukarı taşımak için Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması çalışmaları başladı. Şuan ajansın örgütlenme ve sektörün seçim çalışmaları yürütülüyor. Ajansın tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte özellikle yurt dışı tanıtım için daha çok kaynak yaratılacak. Bu kaynak da, kamu-özel sektör birlikte yönlendirilecek. Bu hedeflere daha kolay bir şekilde ulaşacağımızı umuyoruz."

'BU YILIN İLK ON AYINDA 41 MİLYONA YAKIN YABANCI ZİYARETÇİ AĞIRLADIK'

Türkiye 2018 yılında 39.4 milyon yabancı ziyaretçinin ağırlandığını da söyleyen Gözet, "Buna yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da katarsak, toplamda 46 milyon ziyaretçi ağırlamış bulunuyoruz. Bu yılın ilk on ayında da, yüzde 14.47 artış ile 41 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırladık. Bakanlık olarak 2018-2019 yıllarında, yurt dışında ülkemize turist getiren tur operatörleri ve hava yolu firmaları ile yazılı basında yoğun bir iş birliği gerçekleştirdik. Bakanlık olarak 46 ülkede dijital reklamlara yer verdik. 2020 yılında da, tanıtım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. 2023 turizm hedeflerine ulaşmak için, turizm sektörümüz ile birlikte özellikle gelişen uzak doğu pazarlarının yanı sıra geleneksel ve olgun Avrupa pazarlarında da çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Ülkemiz, dünyanın en önemli ve cazip turizm destinasyonlarından biri olmanın yanı sıra önemli bir turist yaratıcı pazar konumundadır. Bu noktadan hareketle ülkemizin eşsiz destinasyonları ile birlikte dünyanın ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarının böyle uluslar arası platformlarda tanıtılması, turizm profesyonellerinin iş birliği imkanları ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir" dedi.

'İLK DEFA ALTERNATİF TURİZM İLE İLGİLİ ÖZEL BİR KONSEPT OLUŞTURULDU'

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Her geçen yıl daha da büyüyen fuarımız, turizm alanındaki farklı deneyim, birikim ve fırsatları, turizmin gelişmesi için sektördeki profesyonellerin ve misafirlerin dikkatine sunuyor. Fuarımızda her yıl olduğu gibi, alım heyeti programı sayesinde, dünyanın farklı ülkelerindeki katılımcılarla yeni iş bağlantılarının kurulması ve ülkemizin turizmine önemli katkı sunacak sözleşmelere imza atılmasını hedefliyoruz" dedi. Bu yıl onlarca farklı konuk ülkenin haricinde ilk defa Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ruanda, Malta ve Bangladeş gibi ülkeleri fuarda ağırlayacaklarını da belirten Tunç Soyer, "Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi fuarımıza ilk defa konuk oluyor. Doğaya ve çevreye duyarlı bir turizm yaklaşımını benimseyen fuarımızda, bu yıl ilk defa alternatif turizm ile ilgili özel bir konsept oluşturuldu. Kış sporları, dağcılık, rafting, sualtı, kültür-sanat, doğa-macera gibi turizm faaliyetlerini içinde barındıran bu özel bölüm sayesinde, Travel Turkey İzmir'de, bu yıl turizm sektöründe alternatif bir buluşma gerçekleşiyor" diye konuştu.

'İZMİR'DE HALEN MEVCUT TURİZM POTANSİYELİNİN ÇOK ALTINDA TURİST AĞIRLIYORUZ'

Bir liman kenti olarak kurulan İzmir'in, tarihsel açıdan Akdeniz'in en büyük ve en gelişmiş limanı olarak sadece ticarette değil, kültür sanat ve toplumsal yaşamın her alanında, çok büyük zenginlikleri barındırmış bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Soyer, şunları söyledi:

"İzmir, demokrasinin köklerinin doğduğu ve dünyaya yayıldığı bir şehir. Adına dünyanın 7 harikasından biri inşa edilen Artemis'in evi. Böylesi önemli değerleri bünyesinde taşımasına rağmen, İzmir'de halen mevcut turizm potansiyelinin çok altında turist ağırlıyoruz. Turizmi geliştirmek için elbette pek çok farklı kurumun kapsamlı ve iyi niyetli çabaları var. Ancak açık ki aynı hedefleri gözeten bu çabaların dünden ve bugünden çok daha fazla ortak bir zemine dönüştürülmesine ihtiyacımız var. Ortak akıl, birlikte hareket etme ve iyi bir yönetim, İzmir'deki turizm potansiyelini, hedeflediğimiz noktalara taşıyabilir. Yeter ki el ele verelim, birbirimize güç katalım. İşte Travel Turkey İzmir Fuarı, bu amaçlarımızı gerçekleştirmemizde önemli bir noktada duruyor. Sektör temsilcileriyle, farklı paydaşların katılımları ve görüşleriyle zenginleşen fuarımız, İzmir'in turizm potansiyelini ortak bir zemine dönüştürmenin de bir parçası. Bu fuar ile İzmir'in tarihsel karakterinden beslenerek İzmir'in ve ülkemizin turizmine çok daha büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz."

'2019 YILINDA REKOR ZİYARETÇİ SAYISIYLA KAPATMAK ÜZEREYİZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, konuşmasında şunları söyledi:

"TURSAB için yeni bir dönem başlıyor. Bu fuar yeni dönemin ilk fuarı olması nedeniyle bizim için ayrıca bir anlam ve önem taşıyor. Yeni dönemde TURSAB ailesi olarak sektör için önemli ve parlak projelere imza atacağız. Ege'nin incisi İzmir'de turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. 2018'in ardından 2019 yılında da rekor ziyaretçi sayısıyla kapatmak üzereyiz. Bu yılsonunda 45 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmış olacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılı yaklaşırken çok büyük hedeflere odaklanmış durumdayız. Dünya turizminde 6'ncı sıraya yükseldik. Bu başarıyı tüm paydaşlarımızla gerçekleştirdik. İzmir, sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlayabilecek potansiyele sahip. Bu zenginliği tanıtmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Cemal Süreyya'nın dediği gibi 'İzmir'de hayat beklenmez, kovalanmaz da o zaten sizinle beraberdir.' Hayatın tüm renklerinin yaşandığı İzmir'i daha çok tanıtacağız daha çok anlatacağız."

'TURİST SAYISI ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ AMA BU YETERLİ DEĞİL'

Vali Erol Ayyıldız da, "Bildiğiniz gibi turizm dünyada hızla gelişen ve büyüyen sektörlerin en tepesinde. Ayrıca büyük bir ekonomik güç olarak ortada durmakta. Her ülke turizmden gereken payı almak için yarış içerisinde. Ekonomik bir değer olan turizm sektöründe, ülkemiz diğerlerine göre ciddi atılımlar gerçekleştirdi. İzmir'e gelen turist sayısı önceki yıla göre artış gösterdi ama bu yeterli değil. Bu sayıyı arttırmak için çalışacağız. İlimizin daha fazla pay alması gerekiyor. Turizm sektörüne kapımız her zaman açık" dedi. Fuarın medya sponsoru olan Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, sadece turizm değil Türkiye'yi ilgilendiren her toplumsal konuyu desteklemeyi kendilerine görev bildiklerini söyledi. Hürriyet Seyahat yazarlarının gidilmedik şehir bırakmadıklarını, en güzel yerleri, en güzel geleneklerin, yazarların yazı konusu olduğunu belirten Sipahi, "Anadolu'yu anlamlandıran insanımızı anlattık, tanıttık. Yıllar içerisinde 'şehirleri keşfedelim' turları düzenledik. Her kentin fikir önderleri ile buluştuk. O kentin öne çıkan değerlerini yaşadı ve tanıttık" diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

5-7 TARİHLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

Travel Turkey İzmir, bin 300'e yakın katılımcıyla düzenleniyor. A ve B Holü, fuar boyunca profesyonel ziyaretçiye açık kalacak. Son tüketici ise sadece 7 Aralık'ta fuarı ziyaret edebilecek. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 43 ülke ve 36 ilden katılımcıyı İzmir'de buluşturuyor. Binlerce ziyaretçiyi ağırlaması beklenen 13. Travel Turkey İzmir Fuarı, 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Travel Turkey İzmir, ülke ve dünya turizm devlerini bir araya getirmeye bu yıl da devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY) desteğiyle bir klasik haline gelen alım heyeti programı, dünyanın çeşitli noktalarından sektör profesyonelini İzmir'de buluşturuyor. İki gün sürecek alım heyeti programı kapsamında ülkeye en çok ziyaretçinin geldiği Rusya, Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve İran başta olmak üzere 46 ülkeden 200'e yakın satın almacı ağırlanacak. Sektörün tüm bileşenlerinin buluşma noktası olacak organizasyonda, dünyanın farklı coğrafyalarından İzmir'e gelecek turizm profesyonelleriyle yapılacak ikili görüşmeler sayesinde 2019 son çeyreğine ve 2020 Türkiye turizm gelirlerine önemli katkılar sağlanacak. 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcının yer aldığı fuar, 5-7 Aralık tarihleri arasında açık olacak.

Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi

Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin diş tedavileri Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Kliniğinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 35 bin öğrencinin dişlerinin ücretsiz tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Sivas'ta il merkezinde ve köy okullarında eğitim gören öğrencilerin diş tedavilerinin yapılması ve sağlıklı dişlere kavuşması için Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında il merkezinde ve köylerde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerin Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Kliniğinde ücretsiz diş tedavisi yapılıyor. Diş hekimleri ve asistanlar tarafından yapılan tedavi sırasında öğrencilerin korkmaması için klinik balonlarla süsleniyor. Proje kapsamında 35 bin öğrencinin diş tedavilerinin yapılması hedefleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "İl Müdürlüğümüz ile bir sosyal proje yapılıyor. Koruyucu ve önleyici diş bakımı noktasında okullarımız düzenli olarak buraya geliyor ve diş tedavileri düzenli bir şekilde yapılıyor. Ekip ve aletlerimiz sürekli çalışıyor. Vatandaşımızın diş sağlığına özenle dikkat ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise,"Milli Eğitimle yapmış olduğumuz proje sonucunda öğrencilerimiz geldi. Sadece merkezdeki öğrencilerimiz değil ilçelerdeki ve köylerdeki öğrencilerimizin de diş tedavilerini yapıyoruz" diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recai Zan da protokol kapsamında il, ilçe ve köylerdeki okullardaki eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin diş tedavi hizmetlerini vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin, köylerdeki tüm çocuklarımızın gerek ağız ve diş sağlığı eğitimlerini, gerekse tedavilerini burada yapmaktayız. Protokolün en büyük farkı Türkiye'de bir ilk yaratması, ilk defa milli eğitime bağlı okullarda tüm öğrencilerin tedavilerini üstlenmiş durumdayız. Bu bağlamda 35 bin öğrenciye ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ihtiyacı olan çocuklarımızın diş fırçası ve macununu da karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Park halindeki otomobile zarar verdi, kamera görüntüledi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokakta yürüyen alkollü 2 kişiden 1'i, park halindeki otomobilin lastiğini kesip, aynasını kırdıktan sonra yere düştü. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, yere düşen bu kişiyi arkadaşı kaldırıp, beraber yollarına devam etti.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi 1713 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1'inin, park halindeki bir otomobile zarar vermesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında, sokakta yürüyen ve aşırı alkollü olduğu gözlenen 2 kişiden 1'i, park halindeki aracın yanına yaklaşıp, lastiğini bıçakla kesti. Ayakta durmakta zorlanan bu kişi, lastiği kestikten sonra aracın sağ aynasını kırdı. Araca zarar veren kişi, daha sonra alkolün etkisiyle yere düştü. Diğer kişi ise, yere düşen ve alkolün etkisiyle ayağa kalkamayan arkadaşını kaldırıp, yollarına devam etti. Sabah aracının aynasının kırık, lastiğinin ise kesik olduğunu gören araç sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

