DHA YURT BÜLTENİ - 15

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kış ürünü lahananın hasadı başladı. 600 dönümlük alanda yetiştirilen Lahanadan 6 bin ton rekolte beklenirken, çiftçi ise lahananın tarla ve pazar fiyatının arasındaki makasın açılmasından şikayetçi oldu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl ilçesindeki Kulaca Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerine giderek, incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de çeşit çeşit ürün yetiştiriyoruz. Şu anda lahana hasadına başlandı. Hasanpaşa, Kulaca, Cerrah, bölgelerimizde yetiştiriliyor. Lahana hasadımız devam ediyor. Bir lahana 5 kilo geliyor. Çiftçi 1.25 liraya satıyor, pazarda 5 liraya satılıyor. Üreticiden tüketiciye giderken fiyat makası sürekli açılıyor. 600 dönümlük alanda üretim yapılıyor. Bu sene 6 bin ton rekolte beklentisi var. Gönül ister ki çiftçimizin para kazanması. Eğer çiftçimiz kazanamıyorsa tüketici de bunu 5 liraya yemesin. Beklentimiz çiftçimizin kırsalda kalması" dedi.

Lahana üreticisi Selman Mestan ise, "Lahana hasadımızı yapıyoruz. Fiyatlardan memnun değiliz. Biz 1.25 liraya satıyoruz, pazarda tüketici 5 liraya satın alıyor. Arada büyük fark var. Bu sorunun giderilmesi gerekiyorö diye konuştu. Diğer üretici Recep Agan da, "Biz para kazanmazken halkımız bunu çok uçuk fiyatlardan alıyor. Halkımız ucuz yesin istiyoruz. Biz ucuza satarken halkımız neden pahalıya alıyor. Bu bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Genel görüntü

-Drone görüntüsü

-Açıklamalar, detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da (2)

HALK BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen 'Demirci Hemşeri Buluşması'na katıldı. Demirci Belediye Başkanı AK Partili Selami Selçuk ve Manisa Valisi Ahmet Deniz, birer konuşma yaptı. Ardından konuşan Bakan Turan, Türkiye'nin dünyanın büyük ülkeleri arasında yeri alması için çalıştıklarını belirterek, "Kendi savunma sistemlerimizi kurduk. Kendi savunma sistemlerimizi, silahlarımızı yapıyoruz. Savunma mücadelemiz devam ederken, tabi ki güçlenmek için büyümek için, gelişmek için yol yapmak lazım. Ülkemizin her tarafını ana arterlerini yollarını yaptık. Ulaşılabilir, erişilebilir yaptık. Demirci'nin yollarına da başladık. Bunları da yapıyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

Bakan Kasapoğlu ise "Son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kendilerinin güçlü vizyonu ve kararlığıyla, bizlerde ülkemizi hizmet etme mücadelesini veriyoruz. Her bir bakanlarımız da ülkemizin taşının üstüne bir taş koyma gayreti içerisindedir. Çünkü bu kutlu, asil milletimize hizmet etmek dünyanın en kutlu görevlerinden birisidir. Herkese nasip olmaz. Ülkemiz dünyanın en genç nüfuslarından biri. 20 milyon gencimiz var. O yüzden Demirci ilçemize ne kadar spor yatırımı yapsak azdır. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız da helali hoş olsun" dedi.

'DÜNYA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'

Bakan Pekcan, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "2019 yılı küresel büyüme beklentilerini IMF, yüzde 3.9 olarak açıkladı. 3'e birkaç defa revize ederek düşürmek zorunda kaldı. Dünya Ticaret Örgütü , dünya ticaretindeki artışı yüzde 4 olarak ilan etti, 2019 için. Bunu göreceli olarak en son 2.6 ve geçen ayda 1.2'ye revize etti. Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor. Bu neden diye baktık. 2001 ile 2018 arasında 17 senelik araştırmaları inceledik. Gördük ki Amerika'nın dünya ticaretinden aldığı pay, yüzde 11.9'dan 8.6'ya düşmüş. Peki Çin'e olmuş. Yüzde 4.3'ten yüzde 12.9'a çıkmış. Japonya yüzde 6.6'dan yüzde 3.8'e düşmüş. Burada ticaret savaşlarının kümelenmesini görebiliyoruz. Bundan da öte, bunun arkasında teknoloji savaşları yattığını görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TİCARETTEKİ BAŞARISI KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ'

Çin ekonomisinin teknoloji ürün ihracatında 10 katı büyüdüğü bilgisini veren Bakan Pekcan, "Teknoloji ürün ihracatında Amerika 2001 yılında 176 milyar dolar ihracat yaparken, bugün 110 milyar dolar yapıyor. Ama Çin 2001 yılında sadece 49 milyar dolar yaparken, 2018 yılında 504 milyar dolar yapıyor. Yani 10 katı artmış. Çin tek başına Amerika, Almanya , Japonya gibi gelişmiş ülkelerin toplamının 1.4 katını yapıyor. Dolayısıyla ticaret savaşları başlıyor. Bizim 2017 yılı ihracatımız bu korumacılık önlemlerinden yaptığımız ihracatın 893 milyon doları korumacılık önlemlerine tabi oldu. 893 milyon dolar ihracatımız etkilendi. 2018 yılında bu rakam korumacılık önlemlerinin artışıyla beraber 2.7 milyar dolar oldu. 2019'da bu rakam 11 milyar dolar oldu. Yani ihracatımızın 11 milyar doları etkilendi. Anlaşmasız Brexit ya da Amerika'nın otomotive de yaptırım getirmeyi planlıyorlar. Onlar da gerçekleşirse, bu rakam 14.4 milyar dolara çıkacak. Ama buna rağmen Türkiye'nin ticaretteki başarısı, ihracattaki başarısı kesintisiz devam etti. Ben burada bütün iş insanlarımıza ihracatçılarımıza iş dünyasına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'AMERİKA KORUMACILIK ÖNLEMİ UYGULADI'

Teknoloji ihracatına ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Pekcan, "Dünya ticaretini 2019 yılının eylül ayı sonu itibariyle, yüzde 2.6 düştüğünü görüyoruz. Ama 2019 eylül itibariyle Türkiye'nin ihracatı yüzde 2.6 arttı. Biz dünya sıralamasında ihracat artışında 7'nci sıradayız. Bize yaptıklarımız az geliyor, hedeflerimiz daha büyük. Ama dünyanın da nerede durduğunu iyi değerlendirmeliyiz. Değer bazında artışta da dünya sıralamasında dolar bazında 5'inci sıradayız. Hedeflerimiz bundan böyle daha yüksek teknoloji ürünü ihracatı yapmak. Üretim yapmak, gençlerimizi sadece teknolojiyi kullanan değil, bunun programlarını yazar hale getirmek. Bunu yazıp satabilirsiniz. Amerika bizim çelik ihracatımıza korumacılık önlemi uyguladı. Yüzde 50 vergi uyguladı. Bizim çelik ihracatımız yüzde 1.1. Ama bakanlığımızın desteklediği 23-24 yaşında oyun programı yazan gençlerimiz var. Onların ihracatı 1.3 milyar dolar" dedi.

'ARTIK KULLANICI OLMAKTAN ÇIKIP, ÜRETİCİ OLMAMIZ LAZIM'

Kullanıcı olmaktan çıkıp üretici olunması gerektiğine değinen Bakan Pekcan, "Bu doğrultuda pazartesi günü bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı, bu salonda sizlere eğitime gelecekler. Bu eğitimleri çok iyi değerlendirin. Biz eğitimleri Türkiye'nin 81 ilinde vermeye başladık" dedi.

Bakan Pekcan'ın konuşmalarının arından Bakan Kasapoğlu, Demirci'ye kapalı yüzme havuzu yapılması için protokole imza attı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Programda Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turan'a; Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Demirci Kaymakamı Adem Kaya , Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı , daire müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti. Heyet daha sonra Kız yurdu yeri ziyareti yaptı ve ardından Demirci'ye yapılması planlanan OSB alanının da incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakanların düğün salonunda vatandaşları selamlaması

Bakan Turhan'ın konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Bakan Pekcan'ın konuşması

Bakanlara hediyeler verilmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa),

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Bin mirasçı, milyonlarca liralık arazi için mücadele veriyor

OSMANLI İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.

19'uncu yüzyıl içinde İzmir Valiliği görevini yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin ünlü paşalarından, Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde sadrazamlık yapan Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan mallar üzerinde hak iddia eden Şevik, Akar, Daşçı, Dalyan ve Güngör soyadlı 5 aile, başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürüyor. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'daki binlerce dönüm arazinin yanı sıra İstanbul'da birçok yalının kendilerinin olması gerektiğini ve hala aktif olan bir bankada hisse sahibi olunduğunu iddia eden aileler, şu ana kadar çeşitli mahkemelerde birçok dava açıldığını ve bunların sürdüğünü bildirdi.

MİRASÇILAR YAKLAŞIK BİN KİŞİ

Hak iddiasında olan aileler arasında bulunan Hakan Şevik, "Ali Ağa dedemizden kalan mirasçılar olarak yaklaşık bin kişiyiz. Ancak, kalan miras çok büyük bir miras. Biz, Ali Ağa'nın torunları olduğumuzu, malların ona ait olup da bu ailenin elinden alındığını ve diğer her şeyi belgeledik. Şu anda davalarımız sürüyor. Ali Ağa, Urla'da devlete hizmet etmiş, bu toprakların işlenmesinde ve devlete asker temin etmede faydaları dokunmuş. Ondan bize kalması olması gerektiğini tespit ettiğimiz birçok mal var. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'da, oldukça değerli birçok arazinin yanı sıra, İstanbul'da vakıflara kayıtlı yalılar ve bir bankada hisse sahipliği gibi birçok hakkımız var. Tüm bunlar hakkında birçok dava açıldı ve bu davalar sürüyor" dedi.

'ZAMANAŞIMI KALDIRILDI'

Aileye hukuki destek veren avukatlardan Yusuf Baratalı ise, "Babam Bülent Baratalı 'nın da milletvekili olduğu zamanda, ya 2009 ya da 2010 yılında mecliste yasalaşan bir kanun ile devletin istimlak ettiği ancak karşılığında bir istimlak bedeli ödemediği araziler üzerinde hak iddia etmek için, vatandaşların devlete karşı zamanaşımı kaldırıldı. Dolayısıyla, bu miras arasında bu tür araziler mevcut ise tabii ki hak aranabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Şevik ile röportaj

Avukat Yusuf Baratalı ile röportaj

Aileden genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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Sigarayla mücadeleye başlatan taraftarlar, kaleye sigara paketi fırlattı

DENİZLİSPOR'un taraftar grubu Yeşil Cephe ile Pamukkale Kaymakamlığı arasında 'Sigarasız Taraftar' projesi imzalandı. 'Sigarayı bırak sağlıklı yaşa' sloganları yapan taraftarlar, tribünlerden salondaki boş kaleye sigara paketleri attı.

Pamukkale Kaymakamlığı, Pamukkale Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Yeşil Cephe taraftar grubunun işbirliğinde hazırlanan 'Sigarasız Taraftar' projesinin açılış töreni, Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Sigara kullanımına karşı farkındalık oluşturmak ve taraftarların sigarayı bırakması amacıyla düzenlenen projede, salonun içerisini Denizlispor bayrakları ve pankartlarıyla donatan yaklaşık 200 Yeşil Cephe üyesi Denizlispor taraftarı, tribünlerde yerini aldı. Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Zafer Akçay ile Yeşil Cephe taraftar grubu Başkanı Zafer Turan projenin protokolünü imzaladı. Taraftarlara üçlü çektiren Kaymakam Balcıoğlu, sloganlar arasında, sigara kullanımına karşı görsellerin bulunduğu futbol topunun başına geçerek kaleye şut attı. Daha sonra yeşil siyahlı ekibin taraftarları, boş kaleye sigara paketlerini fırlattı. Proje açılışı, sigarayı bırakan 3 taraftara kumbara hediye edilmesiyle sona erdi.

'YÜZDE 50'SİNİN SİGARA İÇTİĞİNİ TESPİT ETTİK'

Projeye ilişkin bilgi veren Kaymakam Balcıoğlu, ilçede 3 yıldır sigarayla bağımlılığa yönelik mücadele ettiklerini, projeler hazırladıklarını söyledi. 2 aydır taraftarların sigarayı bırakması için bu proje üzerinde hazırlıklar yaptıklarını belirten Balcıoğlu, "Taraftar grubunda yaptığımız incelemede, yüzde 50'sinin sigara içtiğini tespit ettik. Sigara içtiğini tespit ettiğimiz taraftarlarımızla bire bir çalışma yapacağız. Sigara bırakma polikliniklerine gidecekler. Bu konuda bırakabilmeleri için yoğun bir çalışma içine gereceğiz. Onlara psikolojik destek de vereceğiz. 2 bin 500 üyesi olan taraftar grubumuzda yüzde 90'lara varan bir başarı elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

'SİGARAYA KARŞI BİR TAVIR SERGİLİYORUZ'

Projenin kendileri için oldukça önemli olduğunu kaydeden Yeşil Cephe Başkanı Turan ise, "Gurubumuzun yaklaşık yarısı sigara kullanıyor. Bu projeyle birçoğunun sigarayı bırakacağından eminim. Sigara kötü alışkanlıkların başlangıcıdır. Bu yüzden sigaraya karşı bir tavır sergiliyoruz. Sigarayı bırakan arkadaşlarımızın hayata tutunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarlardan detaylar

Taraftarların slogan yapması

Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu'nun kaleye şut çekmesi

Taraftarların kaleye sigara paketi fırlatması

Sigarayı bırakan taraftarlara kumbara hediye edilmesi

Kaymakam Balcıoğlu ile röp.

Yeşil Cephe Başkanı Zafer Turan ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,