DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

Simav şehidini uğurladı

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde, PKK 'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara 'daki hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç , memleketi Kütahya 'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, kaldırıldığı Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların müdahalesine rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu. Ailenin iki çocuğundan küçüğü olan Uzman Onbaşı Tunç'un cenazesi, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Uşak Havalimanı'na, buradan da karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi, Güney beldesine götürüldü.

Bekar olan şehidin, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen cenazesi, bugün yakınları ve askerler tarafından alınıp, Güney Belediye Meydanı'na getirildi. Şehit Uzman Onbaşı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu meydana geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen askeri törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Törende, şehidin babası Recep Tunç, anne Gülizar Tunç ve ağabeyi Yusuf Tunç'un tabuta sarılıp, ağladı. Anne Gülizer Tunç'un "Peygamberimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize bizden selam götür. Bizlere de ahiret gününde şefaatçi ol benim mavi gözlüm" diyerek, gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile Tarım Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve diğer protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Kütahya Müftü Vekili Mehmet Uzunca'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un tabutu, askerlerin omzunda Güney Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı, burada toprağa verilirken, tabutundaki Türk bayrağı babasına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un fotoğrafı

-Gülizar Tunç'un şehit oğlunun tabutu başında ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halindeki hurda yüklü TIR iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazada, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Seyfettin Özü'nün(44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin Özü idaresindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü TIR, liman istikametinden demir çelik fabrikası yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kaza sonucu TIR'da sıkışan sürücü Özü'yü çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Seyfettin Özü sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Seyfettin Özü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan TIR'dan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten korkuyordu

Mersin 'de, eşi Habip Demir (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39) yakınları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için düzenlenen eyleme katıldı. 23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, "Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın" dedi.

18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANI YERDE KALMASIN

Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, kız kardeşi Fatma Zirek ve katil zanlısı Habip Demir'in kız kardeşi Zeynep Demir , kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı kentteki kadın örgütleri tarafından düzenlenen eyleme katıldı.

23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, "Ablam öldürülmekten korkuyordu. Ben yanında değildim ablamın. Katil bize geldi. Kapıdan 'Kendimi öldüreceğim' diye çıktı. Ablamı öldürmüş benim evime gelmiş. Kapıdan çıktıktan sonra oğlu aradı. 'Teyze, babam kendini öldürecek diye beni aradı, ne oluyor' diye sordu. Ağabeyim evlerine gidiyor, kapı kapalı. Balkondan içeri giriyor. Ablamı ölü halde buluyor. Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın" dedi.

'ANNEM YILLARDIR BİZİM İÇİN SABRETTİ'

Annesinin katili babası Habip Demir'in en ağır cezayı almasını isteyen Nurullah Demir, "Annem yıllardır bizim için dayandı, sabretti. Suçu yoktu, sebepsiz yere oldu. En ağır cezayı alsın. Çıkmasın oradan. Orada ölsün, çürüsün. Anneme hep çektirirdi. Defalarca bıçaklamaya kalkıştı. Annem engel oldu, biz küçüktük. Sonunda öldürdü annemi" diye konuştu.

'ÖYLE BİR CANİ BENİM AĞABEYİM OLAMAZ'

Habip Demir'in kız kardeşi ise Zeynep Demir ise şunları söyledi:

"Öyle bir cani benim ağabeyim olamaz. Zavallı bir cana kıydı. Onun da aynı şekilde ölmesi istiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu masunların gözyaşı yerde kalmasın. Masumdu yengem. Sorunları yoktu. Kendisi psikopat olmuştu, canileşmişti. Durup dururken kadına sarardı. Olmadık şeylerden huzursuzluk çıkarırdı. Kendi kafasında olmamış şeyleri olmuş gibi gösterirdi. Yalan söyleyecektir. Hiçbir lafına, sözüne kanmayın. Kendini masum gösterir. O masumluğun altında büyük canavar var."

Görüntü Dökümü

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Öldürülen Emine Demir'in ablası ve oğlunun açıklaması

Eşini öldüren Habip Demir'in kız kardeşinin açıklaması

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım , "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. AK Parti'nin kongre sürecinin de başladığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir aileyiz. Uzun ince bir yoldan geliyoruz. Yola çıkarken yolun çetin ve zor olduğunu biliyorduk. Onun için yolları böldük, hayatları birleştirdi. Türkiye'yi doğusu batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir araya getirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kongre dönemimiz başladı. Bu süreç 2023, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yapacağız. Bütün heyecan ve gayretimizle, ilk günden itibaren yola çıkmış arkadaşlarımız heyecanımızı koruyacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de, eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok. AK Parti ilk günkü heyecanı nasılsa, ilk gün yolla kimlerle çıkmışsa, bugün de aynı kadrolarla büyüyerek, devam etmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete sevdalıyız. "

Görüntü Dökümü

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Yıldırımın salona gelmesinden görüntü

Binali Yıldırımın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,