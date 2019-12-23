DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

Konya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgarın hızı öğle vakti saatte 72 kilometreye kadar ulaştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaç dalları kırıldı. Yazır Mahallesi Gülvatan Sokakta 2 katlı düğün salonunun çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Meteoroloji verilerine göre şiddetli rüzgarın gün boyunca süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Çatının uçan bölümünden detay

Otobüs bekleme yerinden detay

Çatısı uçan binadan detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA ))

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Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)

EVE YILDIRIM İSABET ETTİ

Serik'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti. Olay sonrası evin elektrik panosu ve tesisatı yandı. Cemal Durmaz, "Serada çalışıyorduk. Bir yıldırım düştü. Bir müddet sonra işim vardı eve geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Önce elektrik dağıtım şirketini aradım ama hala bize ulaşmadı. Özel elektrikçimi çağırdım. Sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. Evin içerisinde bir hasar var mı daha onu tespit edemedik. O sırada evde iyi ki yokmuşuz. İşimizin başındaydık" dedi.

AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

Diğer yandan Belek- Kadriye turizm yolunda da çam ağaçları devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı. Serik Belediyesi ekiplerine haber verilmesi üzerine devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı. Polis de trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cemal Durmaz röportaj

Evden görüntüler

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Fırtına, Foça'yı savaş alanına çevirdi

İzmir 'in Foça ilçesinde, gece yarısı sağanakla birlikte başlayan fırtına, ağaçları devirip, dallarını kırdı, sahilde bağlı bir fiber tekneyi batırdı. Kırılan bazı dallar nedeniyle yollar bir süre trafiğe kapandı.

Foça'da bugün saat 01.00 sıralarında, sağanak ile birlikte fırtına başladı. Fırtına özelikle ilçe merkezi ile Mersinaki mevkisinde etkili olup, böledeki yaşlı okaliptüs ve çam ağaçlarının kırılmasına neden oldu. Yağmur 1 saat sonra etkisini kaybederken, kırılan ağaç dalları nedeniyle yollar kapandı. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir okaliptüs ağacının kırılan dalı, yanındaki evin balkonuna düştü. Fırtına, Küçükdeniz Sahili'ndeki bazı kafeteryaların tentelerini uçurdu. Büyükdeniz sahilinde şamandıraya bağlı bir fiber tekne, su ayıp, battı. İhbar nedeniyle alınan önlemler sayesinde can ve önemli bir mal kaybı yaşanmazken İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ve Foça Belediyesi ekipleri yollar ve sokaklardaki ağaç ve dalları kaldırma ve temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kırılan ağaç dallarından görüntü

-Bir kafeteryanın uçan tentesinden görüntü

-Balkona düşen ağaç dallarından görüntü

-Temizlik çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, özlemle anıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde 89 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, düzenlenen törenle anıldı. Yüzlerce İzmirli, Yıldıztepe'de bulunan şehitliğe gelerek, törene katıldı. Ardından şehitler için dualar okundu.

Menemen ilçesinde 89 yıl önceki ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey için anma töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde ilk önce resmi törenler gerçekleştirildi.

İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Ali Barış, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, Kubilay Ailesi ve komutanların katıldığı törende, şehit Asteğmen Kubilay Anıtı'na çelenk bırakıldı. Sivil toplum örgütleri ile vatandaşların katıldığı 'Demokrasi ve Laiklik' yürüyüşü ise saat 10.30'da Şehir Stadı önünden başladı. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katıldı. Kilometrelerce yürüyen İzmirliler, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sloganı attı. Yürüyüşe; Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, bazı CHP'li ilçe belediye başkanları da katıldı. Program, Yıldıztepe'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra konuşma yapan Tunç Soyer, Menemen olayının cumhuriyetin hangi bedeller ödenerek bugünlere geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

'TARİH ONLARI DEVRİM ŞEHİTLERİ OLARAK YAZDI'

Konuşmasında Kurtuluş mücadelesi ile başlayan, Cumhuriyet ile taçlanan ve toplumsal devrimlerle nihayete varan bir ülkeyi kabul etmeyen bir avuç korkağın karşısında dimdik duran devrim şehitlerinin, ölüm yıl dönümü olduğunu ifade eden Soyer, "Tarih Menemen olayını gerçekleştirenleri, demokrasinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu cumhuriyeti, halkın düşmanları olarak yazdı. Aynı tarih, cumhuriyetin değerlerini yıkmaya çalışanların karşısında dimdik duran Asteğmen Kubilay'ı, Bekçi Hasan'ı ve Bekçi Şevki'yi ise devrim şehitleri olarak yazdı. Bugün Kubilay'ı vahşice öldüren ve 'Cumhuriyet bitmiştir' diyen zihniyete, demokrasi ve devrim düşmanlarına karşı, cumhuriyetin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla yürüyerek yanıt veriyoruz. Bu tarihsel süreç, elbette cumhuriyet ve değerlerine saldırmaya, demokrasi ve halk egemenliğini yıkmaya çalışanlar oldu. Ancak buna karşı milyonlarca Kubilay, her seferinde bu değerleri korumaya ve muhafaza etmeye devam etti, ediyor, edecek" diye konuştu.

'BU TOPRAKLARI İŞGALDEN HEP BİRLİKTE KURTARDIK'

Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unuttular, unuttular ki bizler tohumuz ve bizler gömüldükçe yeniden doğarız. Anadolu'nun kurtuluş destanının ilk ve son sözünü söyleyen İzmir, 23 Aralık 1930'da Kubilay'ın şahsında Menemen'de bu özgürlük mücadelesi ve kazanımlarına sahip çıktı. Özgürlüğünü böylesi dirayetli bir millete borçlu olduğu için egemenliğin kayıtsız şartsız o millete teslim eden bir sistemin ilk taşlarının döşendiği İzmir, bu sebeple demokrasiyi, cumhuriyet ve değerlerinin bugün de en önemli savunucusudur. Anadolu'nun emperyalizme karşı direnişinde hepimiz tek vücut olmuştuk. Farklılıklarımız, ayrışmanın değil bütünleşmenin gücü haline gelmiş ve bu toprakları işgalden hep birlikte kurtardık. Bugün de aynı yaklaşımla bu toprakları ayrışma ve kutuplaştırmalardan arındırarak, birlikte beraber ortak bir akılla ileriye taşımayı hedeflemeliyiz. Tıpkı İzmir ve Anadolu'nun bağımsızlığını bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla, bu armağana Menemen'de canı pahasına sahip çıkan Kubilaylar gibi."

'BİZİM ONURUMUZDUR, TARİHİMİZDİR'

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da şunları söyledi:

"Bugün Kubilayları, Abdi İpekçileri Uğur Mumcuları, hepsini birden anıyoruz. Çünkü onlar Cumhuriyet şehididir. Çünkü onlar Atatürk devrimlerinin bekçileridir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Fehmi Kubilay'a ve iki bekçimize yapılan suikast, onların barbarca öldürülmeleri aslında cumhuriyet ile rövanşın nereden başladığını gösteriyor. Tüm cumhuriyet şehitleri gibi, bizler de cumhuriyetimizin bekçileriyiz. Daha iki gün önce bir televizyon programında, sözde bir tarihçi benim hemen arkamda bulunan heykele 'Rezillik' dedi. Menemenliler olarak, Cumhuriyetçiler olarak, Atatürk devrimlerinin savunucuları olarak diyoruz ki; Sizin bu 'Rezillik' dediğiniz şey, bizim ecdadımızdır. Bizim onurumuzdur, tarihimizdir. Bu arkamda gördüğünüz anıt heykel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurudur. O nedenle biz bu anıt heykele laf söyletmeyeceğiz. Cumhuriyet devrimlerini sonuna kadar savunacağız."

Konuşmaların ardından şehitliğe karanfil bırakıldı, dualar okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kubilay törenlerinden görüntü

Sivil toplum örgütlerinin yürüyüşünden görüntü

Çelenk sunulması ve İstiklal marşının okunması

Tunç Soyer ve Serdar Aksoy'un konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan Dilek'e 4 baba adayı

Antalya'da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen, gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla gerçek ailesinin peşine düşen Dilek Yakar'ı (28) bir hafta içinde 4 kişi arayarak babası olduğunu iddia etti.

Antalya'da evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak Dilek evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye- Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine 1,5 yıl önce gerçeği kızlarına anlattı.

Gerçeği öğrenmesinin hemen ardından bebeklik fotoğraflarını toplayan Dilek Yakar'ın sesini Demirören Haber Ajansı duyurdu. Doğduğu kliniğin doktor F.Ö.'nün özel kliniği olduğunu ve F.Ö.'nün yıllar önce intihar ettiğini öğrenen Dilek Yakar, ailesinin izine rastlayabileceği tek umudunu da kaybedince sağ gözünün altındaki doğum lekesiyle biyolojik ailesinin peşine düştü.

1 HAFTADA 4 KİŞİ ARADI

Haberin gündem olmasının ardından Dilek Yakar'ı 1 haftada arayan 4 kişi, "Baban benim" dedi. İlk arayan kişinin Akdeniz Üniversitesi 'nde memur olduğunu ve anlattıklarıyla kendi yaşantısının örtüştüğünü, ancak içinde yine de tedirginlik olduğunu belirten Yakar, ikinci kişinin ise Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden bir kişi olduğunu söyledi. Diğer iki kişiyle ilgili detaylı bilgi alamadığını, sadece telefonla görüştüğünü, bir anda 4 kişi kendisine 'Ben babanım' dediği için kafa karışıklığı yaşadığını aktaran Dilek Yakar, "Bir televizyon programına çıkmıştım. O televizyon kanalını da aramışlar 'Babasıyım' diye. Bir anda 4 babam oldu. Kim gerçek babam bilmiyorum ve kafam karıştı. Arayanlardan o kadar bunaldım ki telefonumu 2 gün kapattım. Şimdi gerçek babamın kim olduğunu DNA testiyle öğrenmenin peşindeyim" diye konuştu.

Birkaç gün sonra test yaptırmak için İstanbul 'a gideceğini belirten Dilek Yakar, karışık duygular içinde olduğunu ve test için yalnız gideceğini de sözlerine ekledi.

18 Aralık 2019 tarihli arşivi verelim

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (8)

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ordu 'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Özgür Arduç için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olmasını kabul ederken, çeşitli illerden gelen boraların avukatlarının müdahil talebini ise reddetti.

Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verip, duruşmayı 20 Ocak 2019'a erteledi.

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Manavgat'taki suç örgütü operasyonunun 8 şüphelisi adliyede

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ta haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt oluşturdukları ve birçok insanın yasadışı yollarla gayrimenkullerine el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'yı cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına aldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorguları, kaçakçılık ve organize suçlar savcısı tarafından yapılacak.

'Haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' ile suçlanan şüphelilerin, Manavgat'ın Kumköy turizm merkezinde Danimarkalı bir yatırımcıya ait 4 yıldızlı oteli hileli yöntemlerle üzerine geçirdikleri iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma araçlarının gelmesi

Şüphelilerin adliyeye girişi

Manavgat adliyesinden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı

Kocaeli 'nin Darıca ilçesi'nde 5 katlı bir binanın 4.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.

Yangın Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir binanın 4.'üncü katında meydana geldi. İtfaiyenin anında müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Suriyeli bir ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada sobadan çıkan közün sabah saatlerinde balkona bırakılması ve rüzgarın da etkisiyle çıkan kıvılcımların odunları tutuşturduğu ihtimali üzerinde durdu. Yangının söndürülmesi sonrası itfaiye ekipleri rapor tutarak olay yerinden ayrıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Evin Balkonunda alev görüntüsü

-İtfaiye ekibi merdivenle söndürme çalışması

-Söndürme çalışmalarına katılan itfaiye araçları

-İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken

-İtfaiye ekipleri balkondan içeriye girip kontrol yaparken

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)