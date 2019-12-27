DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan Kadı Köyü'nde ateşi yükselen 4 yaşındaki Eylül ve 3 yaşındaki kardeşi Ayvaz Fidan, ekiplerin 3 saat süren çabaları sonunda evinden alınarak, hastaneye ulaştırılabildi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Kadı Köyü'nde yaşayan Eylül ve Ayvaz Fidan'ın rahatsızlanması üzerine aileleri 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri, kardan kapalı olan ve yoğun tipi yaşanan yolu aşıp, köye ulaşamadı. Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, yolu açıp hasta kardeşlere ulaşmak için çalışma başlattı. 3 saat süren çalışmalar sonunda köye ulaşılarak Eylül ve Ayvaz kardeşler, ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinesinin yol açması

-Hasta kardeşlerin taşınarak ambulansa getirilmesi

-Sağlık ekiplerin ambulansa ilk müdahalesi

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kapıcıoğlu'nun kullandığı 02 KP 304 plakalı hafif ticari araç ile Hacı Ali Can yönetimindeki 27 DT 464 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Hasan Can (62) ve İmmihan Can(57) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Araçlardan yola savrulan parçalar

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Sarıgöl çekirdeksiz Sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı.

Sarıgöl ilçesinde 2019 yılının son çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat yapıldı. Örtü altına alınarak aralık ayının son günlerine kadar dayanması sağlanan üzümler, yılbaşı sofralarında ağızları tatlandıracak. Son hasadın yapılmasıyla birlikte 2019 yılı sezonu da kapanmış oldu. Üzümleri örtü altında daha fazla tutabileceklerini ancak kar yağışı olmasından tedirgin olduklarını belirten Baharlar Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Karabaş, "Üzümümüzü Avrupa ülkelerine, iç pazarlara satıyoruz. Çiftçilerimiz üzümlerini gayet iyi bir şekilde muhafaza ediyor. Kendisine kıyafet almıyor ama üzümün dayanması için örtü alıyor. Çiftçilerimiz çocuğunu korur gibi üzümlerini korumaya çalışır. Bu yıl verim çok iyi. Geçtiğimiz yıl dönüm başı 1.5-2 ton arası üzüm alıyorduk. Bu sene 3 tona yakın verim aldık. Fiyatlar ilk başlarda 2 - 2.5 lirayken, şu anda 4-5 lira arası seyrediyor. Vatandaşlarımız üzümlerini sattı, paralarını da aldı. Her yıl böyle geçmesini dileriz" dedi.

Sarıgöl'de 120 bin dekar üzüm bağı olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "120 bin dekar üzüm bağımız var. 400 bin ton yaş üzüm oldu. Bu üzümler yaş, kuru ve şaraplık olarak değerlendirildi. Son üzüm hasadı da Baharlar mahallemizden 26 Aralık 'ta yapıldı" diye konuştu.

Yaş üzüm ihracatçısı Ali Uçak da çiftçilere mutlaka devlet desteği yapılmasını istedi. Uçak, "Çiftçilerimiz kendi imkanları ile üzümlerini bu aylara kadar bekletiliyor. Devlet üzüm üreticilerimize örtülerde destek verse çok iyi olacağı görüşündeyim. Çiftçilerimiz kazanacak. Son kestiğimiz üzümler Avrupa ülkelerine ve yurt içinde yılbaşı soflarına dalından yeni kesilmiş üzüm yenilmesi için sevkiyatımız yapmaktayız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Üzüm kesiminden görüntü

Baharlar Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Karabaş ile röp.

Haber - Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),

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Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde, müzeye dönüştürülen çocukluğunun geçtiği evde, vefatının 83'üncü yıl dönümünde anıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evde ölümünün 83'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programına, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun ve ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un bu evde çocukluğunu geçirdiğini, bu sokaklarda oynadığını ve evinin yakınındaki babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde ilk Kuran derslerini aldığını söyledi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ise, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un evinin müze eve dönüştürülmesinde çabalarından dolayı daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan İsmail Sakin Tuncer, Sadettin Arslan, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a ve Mehmet Akif Ersoy'un evini müze eve dönüştürülmesinde ev sahibi olan Güner ailesine de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Müze evi koruyup daha da geliştirmek için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından anma programında şiirler ve Kuran'ı Kerim tilaveti okundu. Bayramiç Müftüsü Ertuğrul Akın'ın duasıyla anma programı sona erdi.

Program kapsamında ayrıca Çarşı Camii'nde mevlit okutuldu. Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde pilav ve lokma ikramı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Akif Ersoy'un müze evi ve anma töreninden görüntü.

-Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir konuşma görüntüsü.

-Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un konuşma görüntüsü.

-Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un müze evine ziyaretinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Motosikletli timlerin gösterisi nefes kesti

Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 13 polis memuru, sertifikalarını aldı. Törende motorize polis ekiplerinin yaptığı gösteri, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bünyesindeki motosikletli timlerde görev almak üzere eğitimlerini tamamlayan 13 personele düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Merkezefendi ilçesindeki Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü Grup Amirliği'nde düzenlenen kurs bitirme töreninde, belgelerini alan motosikletli polisler gösteri yaptı. Polislerin motosiklet üzerindeki akrobatik hareketleri nefes kesti. Ekiplerin seyir halindeyken yaptığı görsel şovlar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han , 4 haftalık eğitimlerini tamamlayan personellere sertifikalarını takdim ettiklerini söyledi. Han, amaçlarının güvenlik hizmetlerini en hızlı şekilde verebilmek olduğunu ifade ederek yeni motorize ekipler sayesinde olaylara daha hızlı müdahale edeceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polislere sertifikalarının verilmesi

Polis timlerinin gösteri yapması

Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han'ın konuşma yapması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,