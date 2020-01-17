DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Şehit Binbaşı Şevket Tombul, son yolculuğa uğurlandı

SURİYE'nin Tel Abyad ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, PKK/ YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul (38), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası şehit Şevket Tombul'un cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından uçakla Eskişehir'e getirildi. Şehit Tombul'un Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camii'ne getirildi. Şehidin babası Necdet, annesi Şehnaz, eşi Aslıhan, kardeşi Emrah Tombul ve ablası Şefika Duman, cami bahçesindeki Türk bayrağına tabuta kapanıp, uzun süre gözyaşı döktü.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP'li Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tombul'un yakınları, mesai arkadaşları ile binlerce kişi katıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından şehit Binbaşı Tombul'un cenazesi, omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Bu sırada tabuta sarılan şehidin eşi Aslıhan Tombul ve ablası Şefika Duman, "Kahramanım benim" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Necdet ve anne Şehnaz Tombul'un ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından 5 yaşında kızı, 6 aylık oğlu olan şehit Binbaşı Şevket Tombul'un cenazesi, Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin eşi ve yakınlarının tabuta sarılması

-Gözyaşı dökmesi

-Cenaze namazı

-Namaza katılanlar

-Cenazenin top arabasına taşınması

-Eşi ve ablasının 'kahraman benim' diye feryadı

-Cenaze aracına taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Çanakkale'de uyuşturucuya 3 tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 7 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 136,89 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 97,61 gram esrar, 0.31 gram skunk, 3 sentetik ecza, 1 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. 11 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın

Hakkari 'de, 4 katlı apartmanın en üst katındaki, apartman sahibi Ayhan Tekçe'ye (38) ait dairede yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde Ayhan Tekçe'ye ait 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Alt kattaki komşularını ziyarete giden Tekçe ailesi, patlama sesi duydu. Bunun üzerine kapıdan çıkan aile, dairelerinden duman yükseldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın, söndürüldü.

Yeraltı elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen yangında daire kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Ayhan Tekçe, "Evimizde yağıştan dolayı elektrik kesildi. Aşağıdayken bir anda çok yüksek bir voltajla geldi. Çok şükür can kaybımız yok. Evimizdeki eşyalar tamamen küle dönüşmüş. Bu konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Küle dönen evin görüntüsü

Ev sahibi Ayhan Tekçe konuşması

Mahalle sakinlerinin konuşması

Mahallede açılan dev çukurun görüntüsü

Genel Detay

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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İlkokul öğrencisi, Vali'nin makam aracındaki bayrağı öptü

YOZGAT'ta ilkokul öğrencisi Adil Erdem Temiz, karne töreni için okula gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü.

Vali Kadir Çakır, Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz, yanında bulunan arkadaşı ile birlikte okulun bahçesine park edilen Vali Çakır'ın makam aracını inceledi. Temiz, çevresinde dolaştığı aracın sağ ön kısmında bulunan Türk bayrağı flamasını öpüp alnına koydu. Bu davranışı okulun güvenlik kamerasına yansıyan Temiz ve arkadaşı daha sonra okula girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İki arkadaşın makam aracını incelemesi

-Adil Erdem'in bayrağı öpmesi

Haber: Harun GÖKCEOĞLU/YOZGAT,

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Otomobilin çarptığı minibüs orta refüje çıktı 11 yaralı

ERZURUM'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Stadyum kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Rakip Demir'in kullandığı 25 LL 083 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesine yolcu taşıyan Adem Bayrak idaresindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çıkarak önce ışıklandırma direği ardından ağaçlara vurdu. Bir süre sürüklenin minibüs, altına giren ağaçlar sebebiyle refüjde durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Rakip Demir, minibüs sürücüsü Adem Bayrak ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, 4'ü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, soruşturma başlattı. Orta refüje sürüklenen minibüs çekiciye alınamayınca iş makinesinin yardımıyla altındaki ağaç çıkarıldı. Minibüs, vatandaşların da yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan minibüs

-Minibüs'ün devirdiği ağaç

-Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve trafik polislerinden detay

-Minibüsün devirdiği sokak lambası

-Minibüsün içerisinden detay

-Kaza yapan diğer araçtan detay

-Minibiüsün çekiye alınması

-Vatandaşların yardım etmesinden detay

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Hayırsever kardeşlerden köy okuluna karne hediyesi

Van 'da, hayırsever kardeşler Sedat ve Metin Calın, köy okulundaki öğrencilere karne hediyesi olarak kışlık bot ve mont hediye etti.

Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren İlköğretim Okulu'ndaki 20 öğrenciye, hayırsever kardeşler Sedat Calın ve Metin Calın tarafından karne hediyesi olarak kışlık bot, çorap, eldiven ve atkı hediye edildi. Öğrenciler, hediyelerle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederken, veliler de duyarlılık gösteren kardeşlere teşekkür etti.

Kış aylarında ücra köylerdeki çocuklara ağabeyiyle ulaşmaya çalıştığını belirten hayırsever Sedat Calın, "Vatandaşın desteğiyle 7 yıldır köy çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün karne günü köyümüze geldik ve çocuklarımıza montlarını, botlarını, atkılarını ve eldivenlerini hediye ettik. Hayırsever vatandaşlarımızdan bu kış aylarında köy okullarını gezmelerini istiyoruz" dedi.

Metin Calın ise öğrencilerden tatilde bol bol kitap okumalarını istedi. Karnelerini aldıktan sonra kar topu oynayan öğrenciler ise heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayırseverlerin okula gelişi ve sınıfa girişi detay

-Öğrencilere tatlı dağıtılması detay

-Öğrenciler detay

-Öğrencilere mont dağıtılması

-Öğrencilere bot giydirilmesi

-Hayırsever Sedat Calın Röportajı

-Öğrencilere kitap dağıtılması

-Kitap okuyan öğrencilerden detay

-Sınıf Öğretmeni tarafından karnelerin dağıtılması

-Öğrencilerin Kar topu oynaması

Haber: Safa ATMACA/VAN,

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