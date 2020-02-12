DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Bakan Soylu ve Kurum'dan, Malatya'da deprem bölgesinde inceleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'daki Kriz Merkezi'nde toplantı yaptı. Bakanlar, daha sonra sarsıntıyla hasara neden olan Pütürge ilçesinde de incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Malatya'da 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi ise yaralandı. Şiddetli sarsıntıyla hasara yol açan Malatya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya Valiliği'nde toplantı düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından depremde büyük hasar gören Pütürge'ye geçen Bakan Soylu ile Kurum, yeni konutların yapılacağı alanlarda incelemede bulundu. İlk olarak ilçe girişinde bulunan bölgede 'Tarım Köy Uygulaması'nın yapılacağı alanı inceleyen bakanlar, Pütürge Belediye Başkan Vekili Hasan Karakaş'tan bölgeyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra Pütürge Kaymakamlığı'na geçen Soylu ve Kurum, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlçedeki hasarlı binaları da inceleyen bakanlar, kalıcı konutların en kısa zamanda yapılacağını belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.

Bakan Soylu ve Kurum, ilçedeki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Valilik toplantı

Pütürge inceleme

Vatandaşlarla sohbet

Bakan Murat Kurum ile Süleyman Soylu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

KAYSERİ'de, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan Serbest Bölge çıkışında meydana geldi. Kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen 38 P 0081 plakalı araç sürücüsü, yolların buzlu olmasından dolayı yol hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Oğuzhan Gümüş idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafında savrulan araçta 17 işçi yaralandı. Devrilen 38 P 0081 plakalı minibüsün sürücüsü ise, olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber: Selma KARA - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

TUTUKLANDILAR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yahya Hüseyin ve Emine Hüseyin'in adliyeye sevki

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

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Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

KONYA'da, Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in (20), tutukluluğuna itirazı, mahkemece reddedildi.

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. 3'ünvü Sulh Ceza Hakimliği de itirazı reddetti. Mahakemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.

Haber: Tolga YANIK KONYA

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Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde, Rize'nin ise merkez ve 7 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bayburt kent merkezi kar yağışı detayları

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT DHA

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Artvin'de okullara 2 gün kar tatili

ARTVİN'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği duyuruldu. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı.

Haber: ARTVİN,

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Tunceli'de eğitime 'kar' engeli

TUNCELİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tunceli merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır."

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Bingöl- Elazığ karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

BİNGÖL- Elazığ karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Elazığ-Bingöl karayolu kar yağışı ve buzlanmadan dolayı büyük araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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