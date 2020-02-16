DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Seydişehir- Beyşehir yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 6234 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Mehmet Arı, Fatih Sevgili ve Alime Dinç yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Arı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Fatih Sevgili ve Alime Dinç ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),

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Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Semiha Naci (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Semiha Naci'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Semiha Naci'yi hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Semiha Naci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Semiha Naci'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Semiha Naci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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Ankara'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

ANKARA'da, iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ankara çevreyolu Karapürçek yol ayrımında meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden Tuncer Koçer yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Orhan Özyurt'un kullandığı 06 BLJ 865 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, sürücü Tuncer Koçer otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücü Koçer'i otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri de Koçer ile yaralanan oğlu Fevzi Koçer, diğer araçtaki sürücü Orhan Özyurt ve Tolgahan Ergün'ü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tuncer Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

İkinci kaza ise aynı saatlerde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Arzu Pehlivan yönetimindeki 06 GFR 33 plakalı otomobil ile Furkan Kaan Efil'in kullandığı 06 MRY 45 plakalı otomobil, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-ı Veli Köprüsü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 GFR 33 plakalı otomobildeki Cansu Pehlivan, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise Pehlivan'ın yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan, olay yerine gelen Cansu Pehlivan'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Pehlivan'ın ilk teselli eden kişi ise kazadan yara almadan kurtulan sürücü Arzu Pehlivan oldu.

Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, her 2 kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İlk kazadan görüntü

İlk kazadaki ekiplerden görüntü

İlk kazada ekiplerin çalışması

İkinci kazada Pehlivan'ı kurtarma çalışması

İkinci kazada yaralıdan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Urganlı'dan Turgutlu yönüne seyir halinde olan Zeki Koyunlu (55) yönetimindeki 35 TMH 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrilerek ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Oruç Karaaslan (56) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, Karaaslan ise ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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Kumluca'da üç ayrı kazada 6 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde birkaç saat arayla meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kumluca- Antalya karayolunun Belen mevkiinde öğleden sonra meydana gelen kazada, Mehmet Özkaya'nın kullandığı 07 LH 606 plakalı otomobil virajlı yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü Mehmet Özkaya ile eşi Şerif Özkaya hafif yaralandı. Diğer yandan takla atan aracın arkasında, "Parası olan değil hastası olan binerö yazısı dikkati çekti.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Aynı yolun Kumluca çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise Ahmet Akkan'ın (20) kullandığı 07 ABF 207 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole yan yatan minibüste bulunan 7 kişiden 3'ü hafif yaralandı. Yaralananlar hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

OTOMOİBİLİYLE DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Obalar kavşağında saat 21.30 sıralarındaki bir başka kazada da Rıza P.'nin kullandığı 07 ACG 006 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Gavur Deresi'ne düştü. Aracın dere yatağına düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Rıza P.'yi araçtan kurtardı. Rıza P. daha sonra tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kamyonet ise kurtarıcı marifetiyle düştüğü dere yatağından yerden çıkartıldı.

Haber: Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA(Antalya),

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HDP'li Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, 'terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haber: VAN,

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