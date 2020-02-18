DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

10 gün önce hastaneye kaldırıldı, cami tuvaletinde ölü bulundu

ANTALYA'da cami tuvaletinde Sinan K. (33) yanında uyuşturucu madde ve enjektörle ölü bulundu. Sinan K.'nin 10 gün önce yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Karakuyu Camii'nde, yatsı namazını kılanlar, tuvalete gittiklerinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede ceset üzerinde belediye çalışanı kimliği buldu. Kimlikten cesedin Sinan K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Sinan K.'nin cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde ve enjektör bulundu. Yapılan kontrollerin ardından Sinan K.'nin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sinan K.'nin, 10 gün önce yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, ailesinin de uyuşturucu tedavisi görmesi için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camiden detaylar

-Cami tuvaletinden detaylar

-Cemaatten detaylar

-Polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Tatvan'da trafik kazası 2 ölü, 3 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Tatvan istikametine giden TIR, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmsi sonucu karşı yönden gelen 2 otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yolcular bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser'in hayatını kaybettiği, Mehmet ile Bahattin Eser'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da hastaneye giderek yarılıların durumu hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),

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Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı(2)

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alırken, mahalledeki gerginlik akşam saatlerinde son buldu. Mahallede bulunan polis ekiplerinin nöbeti son bulurken, zaman zaman polis ekiplerinin mahallere devriye gezdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor

ÇİN'in Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Türk vatandaşı Burak Teoman (27), ülkede yayılan koronavirüs ile ilgili artan sıkı tedbirlerin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldı. Teoman, Türk Hava Yolları 'nın uçuşlarını iptal etmesi, aktarmalı uçuşlardaki ekstra vize ve yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

Çin'in Xi'an kentinde 3 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda sosyal medyada 'teoman.china' adıyla paylaştığı videolarla tanınan Burak Teoman, eşiyle birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldı. Kararını sosyal medyada duyuran Burak Teoman, virüsün yayılmasını önlemek için birçok önlem alındığını artan tedbirlerin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye dönmek için karar aldıklarını söyledi.

Xi'an kentinde de insanların virüsten korunması için kısmi karantinalar alınmaya başladığını bulundukları siteden iki günde bir çıkmalarına izin verildiğini söyleyen Teoman, "Eğer bulunduğunuz siteden çıkmak istiyorsanız özel bir izniniz olması gerekiyor. O izinde de iki günde bir çıkabiliyordunuz. Şimdi onu da arttırdılar. Güvenlikten birçok sorulara maruz kalıyoruz. 'Nereye gidiyorsun?' 'Ne zaman döneceksin?' gibi. 25 gündür öğretmenler olarak okula gitmiyoruz. Eğitimleri uzaktan yapmaya çalışıyoruz. Çocukları bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse şu an bu olayların bu şekilde devam etmesi beni tedirgin yaptı. Burada video çekmekte de problemler yaşadım. Bu ve buna benzer olaylardan dolayı Türkiye'ye dönme kararı aldım" dedi.

'NASIL DÖNECEĞİMİ BİLMİYORUM'

Teoman, Çin'e gelen uçakla neden ülkeyi terk etmediği yönünde gelen eleştirileri de cevapladı. Uçağın sadece Wuhan'da ve çevresinde yaşayan Türkleri almak için geldiğini yaşadığı bölgede yetkililerin bu tür karar almadığını anlatan Teoman, şunları söyledi:

"Bu, Çin'deki tüm Türkleri tahliye çalışması değildi. Bana çok soru geldi 'Sen niye gelmedin?' diye. Benim onla gelmem mümkün değildi, çünkü o operasyon Wuhan ve çevresindeki vatandaşları kapsıyordu. Burada konsoloslukla görüştüm. Transit uçuşların olduğunu öğrendim. Onun için ekstra vize gerekiyormuş. Bende de o vize yok. Bu tarz sıkıntılar var. Bu kararı ne kadar alsam da birçok uçuş firması uçuşlarını iptal etmişler. Türk Hava Yolları seferlerin hepsini iptal etmişti. Diğer birçok havayolları da uçuşlarını iptal etti. Şu an dönmek istesem de nasıl döneceğimi, kendim bunun üstesinden nasıl geleceğim bilmiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Burak Teoman'ın açıklaması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobille karşı yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorlu- Ergene ilçesi arasındaki çevre yolunun Çöplüm mevkiinde meydana geldi. Ahmet Güngör yönetimindeki 59 TG 082 plakalı otomobil, iddiaya göre Ergene'den Çorlu çevre yoluna ters yönden girerek ilerlerken, karşı yönden gelen Murat Altınmeşe yönetimindeki PP 965 1 BK Bulgaristan plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ahmet Güngör araç içinde sıkıştı, diğer otomobilde bulunan Murat Altınmeşe ile eşi Şadiye Altınmeşe de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılan Gürgör ile Altınmeşe çifti, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Ahmet Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Tersten gelen araçtan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-