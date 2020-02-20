DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, karayolunda uygulama yaptığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan trafik polisi Erkan Temel (47), hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Denizli Antalya Karayolu, Sarıabat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Temel, uygulama yaptığı sırada Tuncay Çetin yönetimindeki 45 FP 881plakali kamyoneti durdurdu. Kamyonetin yanında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan Temel'e, Oktay Yıldırım yönetimindeki 20 U 0353 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrulan Temel ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Temel, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Oktay Yıldırım gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın görgü tanıklarından kamyonet sürücüsü Çetin, belge kontrolü yapıldığı sırada aracının yanındaki polis memuruna otomobilin çarptığını söyledi. Hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini belirten Çetin, yaşanan kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. azayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

Polis ve jandarma araçlarından görüntü

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Kazaya karışan otomobilden detaylar

-Polis memurunun ayakkabı ve üniforması

-Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden görüntü

-Polis memuru Erkan Temel'in fotoğrafı

Haber-amera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

SAKARYA'da, M.F.'nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Sakarya 'nın Ferizli ilçesinde oturan M.F., parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Ferizli Devlet Hastanesi 'ne başvuruda bulunarak yardım istedi. Yapılan kontrol sonrası M.F., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan inceleme sonrası yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, M.F.'nin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane dışı 110 detay

İtfaiyecilerin yüzüğü keserek çıkartması (Ek görüntü)

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),

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Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı: 2 yaralı

BURSA Ankara karayolunda otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Bursa Ankara karayolu üzeri Çitli mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl 'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Özkan (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi kavşağından dönmekte olan Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 VU 922 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Özkan ile araçta bulunan Cuma Altundal (78) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Husumetlilerini keserle yaraladı

KARABÜK'te Yılmaz Ç., husumetlisi Hakkı B. (33) ve Zekiye B.'yi (58) keserle yaraladı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Karabük Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı B. ve Zekiye B., aralarında husumet bulunan Yılmaz Ç. ile tartışmaya başladı. Yılmaz Ç., iddiaya göre eline geçirdiği keser ile Hakkı B. ve Zekiye B.'ye saldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. aldığı darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hakkı B. ve Zekiye B.'yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. tedaviye alındı. Polis, Yılmaz Ç.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu. Kaçak avlanan 4 avcıya 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Haber: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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