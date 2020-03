DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Azez'de Mehmetçiğe destek mitingi

SURİYE'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen Azezliler, rejime lanet okudu.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Herakatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek için Azez'de miting düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla Azez Kardeşlik Meydanı'na yürüyen kalabalık, ilahiler ve marşlar söyleyerek Mehmetçiğe destek verdi. Rejim karşıtı sloganlar atan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan posterleri alanda dolaştırdı.

Haber: Hasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Kadir GÜNEŞ/AZEZ (Suriye),

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)

2 YARALI DAHA ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda yaralanan 2 kişi daha Erzurum'a sevk edildi. Yaralılardan birisi askeri diğeri ise sağlık bakanlığına ait ambulans helikopter ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirildi. Hastanenin bahçesindeki piste inen iki helikopterdeki yaralı personel burada tedavi altına alındı.

Haber: ERZURUM,

Yunanistan, Meriç kıyısında güvenlik önlemlerini artırdı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısında Yunan askerleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlere karşı ise Yunan güvenlik güçleri önlemleri artırdı. Askerlerin gün içinde nehir kenarında nöbet tuttuğu görülürken, bazı yerlerde de Yunan zırhlı askeri araçları beklemeye başladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde ise tel örgülerle önlem alındığı görüldü.

Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı

EDİRNE'de sığınmacı yoğunluğunun arttığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, göçmen geçişlerine kapatıldı.

Avrupa'ya gitmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne'de jandarma ekipleri, sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolunu, öğlen saatlerinde 1 kilometre mesafedeki kontrol noktasında önlem alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

Market alışverişi için Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden ayrılıp tekrar dönen göçmenlerin ise geçişine izin verildi. Bazı göçmenler tarlalardan geçerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmaya çalışıyor. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için binlerce göçmen tampon bölgede bekliyor. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor.

Otomobilin çarptığı üniversiteli Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş

TRABZON'un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Aleyna Şahin (20) hayatını kaybetti. Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kızın yanına koştuğunu belirterek "Bana '2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu" dedi.

Kaza, saat 10: 00 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aleyna Şahin'e yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şahin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SON SÖZÜ 'ANNE' OLMUŞ

Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kıza karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığını belirterek hemen yanına koştuğunu anlattı. Özkan, "Kaza olduğunu görünce hemen yanına koştum. Yerde kanlar içinde yatıyordu. Bilinci açık olup olmadığını kontrol etmek için ona sorular sordum. Bana tepki vermesini istedim. Gözlerini açıp kapattı. Durumu çok kötüydü. Sonra ne söylemek istediğini anlamak için kendisine doğru eğildim. 2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu. Biz evlatlarımız için yaşıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak evlatlarımız için çalışıyoruz. Bu yol gerçekten sıkıntılı bir alan. Çünkü burada yerleşim alanı mevcut. İnsanlar buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Daha önce de burada birkaç defa trafik kazalarına şahit olduk. Buraya bir üst geçit yapılması gerekiyor. Başka canları da kaybetmek istemiyoruz. 'Aleynalar ölmesin' diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" dedi.

ACILI BABA: OCAĞIMA ATEŞ DÜŞTÜ

Kızının cansız bedenini hastane morgundan alan Şeref Şanlı, çok üzgün olduğunu belirterek "Her sabah aynı saatte buradan okula gitmek için karşıdan karşıya geçiyordu. Biz buraya zaten yeni taşındık. Bu yol güzergahı üzerinde kullanabilecek olduğumuz güvenli bir geçiş yok. Arabalar buradan çok hızlı geçiyorlar. Burada kocaman bir mahalle var mahallenin yanı sıra öğrenciler için yurt da burada var. Benim canım yandı. Ocağına ateş düştü başka insanların da başına gelmesin diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" diyerek gözyaşı döktü.

'HER GÜN BU TEHLİKEYİ YAŞIYORUZ'

Her gün yolun karşısına geçtiğini anlatan öğrenci Ahmet Sefa Güz de "Biz her gün günde 4-5 defa bu tehlikeyi burada yaşamak zorunda kalıyoruz. Buradaki trafik kazası ilk değil bunun son olmayacağını da düşünüyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bir an önce buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

