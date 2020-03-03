DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Gürbulak'taki saldırıda şehit olanların sayısı 2'ye yükseldi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıda şehit olanların sayısı 2'ye yükseldi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özgür Kavastan (29), doktorların tüm çabalarına rağmen bugün öğle saatlerinde hayata veda ederek, şehit oldu.

Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına dün teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda gümrük memuru Mustafa Türk şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, Ağrı, Ankara, Erzurum ve Van'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan gümrük personeli Özgür Kavastan da bugün öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Erzurum Valiliği , yaptığı açıklamada, "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Saldırının ardından yaralıların ailelerini ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş , şehit memur Özgür Kavastan'ın ailesi ile de görüşmüş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

ERZURUM,

============================

İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında 34 askerin şehit olduğu rejim saldırısından yaralı kurtulan Uzman Çavuş Zafer Ayhan'ın Hatay Devlet Hastanesi 'nde tedavisi tamamlandı. Gazi Ayhan, "Orada birçok terör örgütü var. Sınır güvenliğini korumak zorundayız" dedi.

Tunceli'de görev yaparken görevli gittiği Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejimin havadan yaptığı 34 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ayağına platin takılan Ayhan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde hemşehrilerinin 'geçmiş olsun' ziyaretlerinde bulunduğu Ayhan, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ayhan, yanında en yakın arkadaşlarını şehit verdiklerini belirterek, bir an önce iyileşip Bahar Kalkanı Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini kaydetti.

'İYİLEŞİP SİLAH ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM'

Saldırı anını DHA muhabirine anlatan Ayhan, "Tunceli Hozat 'tan görevlendirmeyle İdlib'e gittim. Mücadelemizi verdik elimizden geldiğince. Uçaklı saldırı sonrası enkaz altında kaldım. Şehit olacağımı düşündüm. Elektrik direği yıkıldı üzerime. O aziz mübarek kandil gecesinde şehit olamadım. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben daha yeniyim, 5-6 aylık geçmişim var sadece. Çok şükür yaralı olarak kurtuldum. Bir an önce iyileşmeye çalışıyorum. İyileşip silah arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum" dedi.

'SINIR GÜVENLİĞİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye 'nin sınır güvenliğini korumak için bölgede olması gerektiğini söyleyen Ayhan, "İnsanlar 'ne işimiz var' diyorlar. Orada birçok terör örgütü var. Sınır güvenliğimizi de korumak zorundayız. Ben de diyordum 'Suriye'de ne işimiz var' diye. Dışarıdan davulun sesi hoş gelir derler. İşin içerisine girmeden kimse bilemez ne işimiz olduğunu. Ben şimdi kendime kızıyorum keşke böyle düşünmeseydim. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, gerçekten çok kritik bir noktadayız. Siyasi yetkililer de lütfen daha dikkatli olsunlar. Yazık günah, şehit, gazi aileleri, silah arkadaşlarımız var. Moral bulmamız lazımken hala çıkar peşinde koşuyorlar. 'Şu parti, bu parti bunu yaptı' sözlerini bırakalım. Atlatalım bu savaş sürecini sonrasında kendi aramızda kavgamızı yapalım. Önce bu yokuşu çıkalım atlatalım, sonrasında kendi aramızda yine kavgamızı yaparız. Omuz omuza olmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-İdlib gazisi Uzman Çavuş Zafer Ayhan ile röp.

-Bacağından detay

-Boynundaki Atatürk imzası kolyeden detay

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

============================

Öğrenciler Mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'tan da Mehmetçiklere destek geldi. Aralarında Suriyelilerin de olduğu yaklaşık 800 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla okulun bahçesinde toplandı. İlk olarak Fetih Suresi'nin okunduğu programda öğrencilerin bir bölümü bedenleriyle 'Bahar' yazarken, diğerleri de Türk bayrağı ile etrafını çevirdi. Komando marşının da okunduğu programda konuşma yapan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Türk askerinin hem sınır güvenliğini hem de mazlumları korumak adına Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Öğrencilerin bedenleriyle bahar yazmaları

-Türk bayrağını dalgalandırmaları

-Komando marşının okunması

-Öğrencilerden detay

-Öğrencilerin bedenleriyle yazdığı Bahar yazısı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

============================

Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

VAN'ın Başkale İlçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında, 3 Mart günü, 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş Emrah Ceylan (2020-36)' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda, 2 kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 11 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 20 el bombası fünyesi ile çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri yerinde imha edildi.

Haber: VAN,

=======================

Karabük- Zonguldak yolunda heyelan

KARABÜK-Zonguldak Karayolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçaları yola yuvarlanırken, iş makineleriyle kayaların kaldırılmasıyla yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkiinde heyelan meydana geldi. Tepeden kaya parçaları yola yuvarlandı. Zonguldak-Karabük yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye geldi. İş makinesiyle yola düşen toprak yığını ve kaya parçaları kaldırılmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat sonra toprak yığını ve kayalar yoldan kaldırılarak, bir şerit ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi. Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinelerinin heyelanın olduğu bölgede çalışma yapması

-Yolda bekleyen araçlardan görüntü

-Araçların geçişinden görüntü

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

=============================

Bodrum'da bir yanda sörf ve diğer yanda göçmen devriyesi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik teknesi ile sörf tutkununun aynı fotoğraf karesinde yer alması renkli görüntü oluşturdu. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla deniz üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin, deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

Bodrum'da, bu sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere Türkiye'nin müdahale etmeyeceği haberleri üzerine gözler Ege sahillerine çevrildi. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 yıl önce cansız bedeninin bulunduğu Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlilik yaşanmadı. Bodrum'dan, Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan Irak, Suriye, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

Yükselen dalgaları gören bir sörfçü, Fener Burnu Sahili'ne geldi. Uçurtma sörfünü kapıp kendini denize bırakan sporcu, hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgarla adeta dans etti. Devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik Botu ile sörfçünün aynı fotoğraf karesinde yer alması ilginç görüntü oluşturdu.

Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan sporcular da ilçe körfezini renklendirdi. Lodos ile metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturan vatandaşlar, görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Fener Burnu Sahili'ndeki dalgadan görüntü

-Fener Burnu Sahili'nde uçurma sörfü yapan sporcudan görüntü

-Fener Burnu Sahili'nde sörf tutkunu ile Sahil Güvenlik teknesinin görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla),