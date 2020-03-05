DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit oldu

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda Gaziantepli Sözleşmeli Er Enes Kaya (26) şehit olldu. Kaya'nın şehadet haberi ailesine bildirildi.

Gaziantep Valiliği, İdlib'de yapılan saldırıda Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

Esad rejimi unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın acı haberi, Selimiye Mahallesi'nde yaşayan eşi Zeliha Kaya ile annesi Döne Kaya ve babası Süleyman Kaya'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasının ardından ailenin evi ve yaşadığı mahalleye Türk bayrakları asıldı. 1 yıllık evli olan Şehit Enes Kaya'nın cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin evi

Evin önündeki kalabalık

Mahallede asılı dlan Türk bayrakları

Asker ve sağlık ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Kızılay, 70 kişilik ekiple Pazarkule'de

KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, Edirne'de Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı çevrindeki göçmenlerin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Kınık, "Bu insanların temel insani ihtiyaçları var. Gıda, barınma, kış şartlarından korunma, hijyenik ihtiyaçlar, sağlık, psikososyal ihtiyaçları ve karşılaşmış oldukları hukuk ihlalleri çerçevesinde de hukuk desteğine ihtiyaçları var. Parçalanmış aileler var, annelerini babalarını kaybetmiş çocuklar var. Kızılay olarak bu hizmetleri karşılamak için sahada 70 kişilik bir ekiple bulunuyoruz" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Kınık, "Özellikle Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler sınır kapılarımızdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. 140 bin civarında geçen göçmen var. Sınır kapılarında da çok sayıda insan var. Burada 5 bin civarında insan var. Buralar bir kamp ya da konaklama yeri olarak düşünülmediği için sıkıntılar göçmenlere yansımış durumda. Biz de elimizden geldiğince bu insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Göçmenlerin daha çok temel ihtiyaçları olduğunu belirten Kınık, 70 kişilik bir ekiple sahada bulunduklarını ifade etti. Kınık, "Bu insanların temel insani ihtiyaçları var. Gıda, barınma, kış şartlarından korunma, hijyenik ihtiyaçlar, sağlık, psikososyal ihtiyaçları ve karşılaşmış oldukları hukuk ihlalleri çerçevesinde de hukuk desteğine ihtiyaçları var. Parçalanmış aileler var, annelerini babalarını kaybetmiş çocuklar var. Kızılay olarak bu hizmetleri karşılamak için sahada 70 kişilik bir ekiple bulunuyoruz. Çocuklara psikososyal destek sağlamadan, kumanya dağıtma, battaniye, giysi verme konusunda vatandaşların ihtiyaç duyduğu şeyleri takip etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan mültecilerin cep telefonlarının şarj edilebilmesi için elektrik desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

'VALİLİĞİMİZİN, BAKANLIĞIMIZIN BÖYLE BİR TALİMATI OLMADI'

Kınık, "Çadır yardımı yapılacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an valiliğimizin, bakanlığımızın böyle bir talimatı olmadı. Çünkü Türkiye'de biz onları çok iyi şartlarda misafir ediyorduk. Onların evleri barkları vardı ve çadırda da yaşamıyordu. O insanlar onurlu bir şekilde karşıya geçmek istiyorlar. Eğer karşıya geçmezlerse çadırda yaşayacak insanlar değiller. Dolayısıyla buraya kamp kurma gibi bir niyet yok. Buradaki insanların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için de elimizden gelen çabaları sarf edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Pazarkule Sınır Kapısı'nda Kızılay ekibini de ziyaret ettiğini dile getiren Kınık, "Sayın bakanımızla ayrılırken bir temasımız oldu. Kızılaycılık faaliyetlerimizler ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biz devletimize yardımcı rolümüz itibarıyla bu durumların yaşandığı bütün bölgelerde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kerem Kınık röportajı

-Süleyman Soylu'nun Kızılay ziyareti

-Detaylar

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, -

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Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, Melek Güleç (45) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hüdai Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Gülser Eryılmaz'ın kullandığı 03 L 4674 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampolden tarlaya uçtu. Kaza sonrası ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Gülser Eryılmaz ile aynı araçta bulunan Gülşen Gökpınar, akrabası Hacer Gökpınar, Makbule Yetiş ve Melek Güleç yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 5 yaralı ambulansla götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Melek Güleç müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Araç görüntüsü

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düşen 26 yaşındaki işçi Mehmet Güner, ağır yaralandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle'deki 7 katlı bir inşaattın üçüncü katında dış cephe dekorasyon işinde çalışan işçilerden Mehmet Güner, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düştü. Yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düşen Güner, yaralandı. Gürültüye koşan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı işçiyi inşaattan çıkarıp, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, tedaviye alındı. Güner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Olayın yaşandığı inşaattan görüntü

Yaralanan inşaat işçisi Mehmet Güner'in inşaattan çıkartılırken görüntüsü

Yaralı işçi mehmet Güner'in ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ, DHA)

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Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı

Bursa'da, jandarma ekiplerinin drone desteğiyle yaptığı aramalarda bir müştemilatta plastik varil içerisinde, 4 kilo kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan S.Ç. ve Y.K.'nin, cezaevine girmeden önce uyuşturucu maddeleri sakladığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ilçe genelinde soruşturma yürüten ekipler, uyuşturucu maddelerin bir arazide saklandığını belirledi. Sabah saatlerinden itibaren arazide narkotik köpeği 'Kan' ve drone desteğiyle arama yapan 45 kişilik ekip, bir müştemilatta sac levha altına gizlenmiş plastik variller buldu. Plastik varillerin içerisinde 4 kilo kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan aramadan detaylar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pembe formayla sahaya çıktılar

SAKARYA Üniversitesi'nde 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Liginde, İşletme Fakültesi öğrencileri kadın cinayetlerine dikkat çekmek için cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu pembe forma giyerek sahaya çıktı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Ligine cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalar hazırlattı. Sadece takımın kalecisinin sırtında Trabzon'da bölücü terör örgütü üyelerince şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi yer alırken, diğer oyuncuların formalarında ise cinayete kurban giden Şule Çet, Emine Bulut, Münever Karabulut, Özgecan Aslan ve Ceren Özdemir gibi isimler yer aldı.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek istediklerini belirten İşletme Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Hızlısoy, "Böyle bir şeyin içerisinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Keşke farkındalık yaratmaya gerek olmasaydı, böyle olaylar yaşanmasaydı ama yaşandığı için bizde böyle bir şey yapmak istedik. Hem eğlenelim hem de insanlar bunu fark etsin istedik, mutluyuz.ö dedi.

Son zamanlarda kadına karşı şiddetin arttığını ve bu sebeple bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten İşletme Fakültesi öğrencisi Furkan Sağıroğlu, "Son zamanlarda sayı sürekli artıyordu, her haber canımızı sıkıyordu. Bizde farkındalık yaratalım dedik arkadaşlarımızla en azından elimizden gelen buydu. Arkadaşlarımız da bu fikre sıcak baktılar, bizde gerçekleştirdik.ö diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı Spor Müdürü Recep Eren ise, "Öğrenci maçlarımıza 14 takım katılım sağladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek, aynı zamanda personel ligimizde var. Öğrencilerimizde kendi fakülteleri adına katılıyor. Buradaki temel maksadımız bizim, öğrencilerin eğitim faaliyetlerine sosyal faaliyet katkısı sağlamak. Çalışanlarımızın da motivasyonuna katkı sağlamak. Bizler de Sakarya Üniversitesi ruhunu sağlamlaştırmak için, çam sakızı çoban armağanı bir katkı sağlıyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öğrencilerin sahaya çıkışı

Forma detayı

Eyüp Ensar Hızlısoy Röp.

Furkan Sağıroğlu Röp.

Hilal Şahindal Röp.

Recep Eren Röp.

Detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı

TRABZON'da ressam Şükran Üst, son 11 yılda cinayete kurban giden kadınların anısına çizdiği 3 bin 150 portreden oluşan 'Yüzleşme' adıyla sergi açtı.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Kurucusu ressam Şükran Üst, son 11 yılda cinayetlere kurban giden kadınların portrelerinden oluşan çizimler gerçekleştirdi. Üst, 3 bin 150 çizimi 'Yüzleşme' adıyla bir alış veriş merkezinde sergiledi. Sergi, 10 Mart tarihine kadar açık kalacak.

Portrelerini kadın cinayetleri ve kadına şiddete adadığını söyleyen Şükran Üst, "Ben bir kadınım, anneyim, eğitimciyim, sanatçıyım. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman duyarlılığımızda artıyor. Kadın cinayetleri de bizi hem üzen hem de derinden etkileyen bir konu. Tabi ki bunun mücadelesini kadın olarak veriyoruz ama ressam olduğum içim çizimlerimle de bu sorunu daha da görünür hale getirmek istedim. Çizdiğim kadınlar her yerde benimleydiler. Yeri geldi küçük not defteri kağıdına yeri geldiği zaman da bir peçeteye ve hatta bir poşete bile çizim yaptım. Kadın cinayetleri Münevver Karabulut olayından sonra farkındalık yaratmaya başladı. Bende 2009 yılında yaşanan Münevver Karabulut cinayetinin ardından yapmış olduğum çalışmaları 'Hayatı ellerinden alınan kadınlar' için adadım. 11 yılda öldürülen 3 bin 150 kadın için hepsinin adına bir kadın portresi çizdim. Bunlar benim hayali kadınlarım. Herhangi bir kadın değil. Hepsinin bir ifadesi var. Sadece kadın oldukları için yaşamları ellerinden alındı. Onları yaşatmak istedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sergiden görüntüler

-Duvarlara asılmış resimlerden görüntüler

-İp gerilerek mandallarla asılmış resimlerden görüntüler

-Sergiyi inceleyen insanlardan görüntüler

-Ressam Şükran Üst röportaj

-Muhabir (Aleyna KESKİN) anons

-Genel ve detay görüntüleri

Haber- Kamera : Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON

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Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç (2)

'OMBUDSMANLIĞIN KÖKLERİ BİZDE'

Mersin'de, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin sözleşme makamı olduğu, 2019'da başlayan ve 36 ay sürecek 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi' kapsamında buluşma düzenlendi. Proje için 7'ncisi düzenlenen bölge konferansına; Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile muhtarlar katıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurma süreci ve koşulları konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği etkinlikte; kurumun varlığı, işlevleri, görevi ve insan haklarının korunmasındaki rolünün ele alındığı konferansta konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hak arama kültürünün yaygınlaşması noktasında Türkiye'nin dört bir yanında toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Malkoç, "Belediyelerden valiliklere, merkezi idareye kadar eğitimden ulaşıma, sağlığa kadar aklınıza ne geliyorsa tüm bu hizmetlerin verilmesi, sunulması esnasında idarenin bir eksikliği, noksanı, kusuru, hatası olur ise 'Direkt mahkemeye gitmeyin' denmekte. Kamu Denetçiliği Kurumu yani ombudsmanlık kurulmuş, buraya gelin. Ombudsmanlık, kamu hizmetleri ile devletle millet arasında arabulucu gibi barış köprüsü gibi. Yeni bir kurum ama kökleri çok eski, her ne kadar Avrupa'da yerleşmişse de kökleri bizde. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun birkaç temeli var. Malum adalet mülkün temelidir. Herkes adalet ister. Adalete erişmenin meşakkatli erişmenin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Adalet; ekmek, su gibidir. Onsuz yaşanmaz. İnsanoğlu onsuz olamaz. Kamu hizmetlerinde eksiklikler olur ise adaleti tesis etmede Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yıldır görevini ifa ediyor" diye konuştu.

BAŞVURU ÜCRETSİZ

Adalete erişimde kolay başvurunun ücretsiz olması ve kararın kısa zamanda çıkmasının önemli olduğunu belirten Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak yasalar çerçevesinde bunu sağlıyoruz. Bize çok kolay başvurulabiliyor; ister mektup yazın ister mail atın. Bize yapılan başvuruların yüzde 80'i elektronik ortamda geliyor. Hangi kurum olması önemli değil yeter ki derdinizi, şikayetinizi anlatın. Mahkemeye gidildiğinde harç, pul, bilirkişi parası alınacak ama Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru bedava. Kararın hızlı çıkması da önemli. Mahkemelerin yükü bir hayli fazla. Bu normaldir çünkü Türkiye sürekli hareket halinde olan bir toplum" dedi.

Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Malkoç, şöyle konuştu:

"Dünyada ana vatanını bırakıp da başka bir yeri yurt edinen başka bir millet yok. Bunun en açık örneği BM gibi Türkiye'nin 81 ilinden insan var ve hepsi de uyum içinde, huzur ve barış ortamında. Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaat edildiğinde en geç 6 ay içinde yanıt alıyorsunuz. Size haksızlık yapıldığına inanıyorsanız bize müracaat edebilirsiniz. İsterseniz mahkemeye de gidebilirsiniz. Ayrıca iyi yönetim örnekleri de var, eşitlik, adalet gibi insan hakları Türkiye'de daha köklü olsun, diye çaba gösteriyor, hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasada ve yasalarla verilen haklar dünyanın birçok ülkesinden fazla. Problemimiz uygulamadan kaynaklanıyor. Uygulamada anlayışı yenilemek zordur. İşte noktada da bizim katkımız oluyor. Demokrasi kültürünün yaygınlaşmasında idarenin şeffaf olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılanlardan genel ve detay

-Şeref Malkoç ve beraberindekiler otururken

-Toplantıya katılan engellilerin görüntüsü

-Alkışlayanlar

-Şeref Malkoç konuşurken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,