DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Mutabakat huzur getirdi, M4 sivillerin dönüş yolu oldu

TÜRKİYE ve Rusya 'nın ortak devriye görevi yapacağı İdlib 'deki M4 Otoyolu'nu Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatın ardından, siviller terk ettikleri evlerine dönüş yolu olarak kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda İdlib'de ateşkes kararı alındı. İki liderin anlaşması ile hazırlanan mutabakatta, 15 Mart'ta stratejik öneme sahip M4 Otoyolu'nda Türk ve Rus askerleri tarafından ortak devriye yapılması kararlaştırıldı. Ortak devriye ile gözlerin çevrildiği yol ise ticaret yapan araçlar ile evlerine dönmek isteyen siviller tarafından kullanılmaya başlandı.

Otoyolu bombardıman nedeniyle evlerini terk eden siviller dönüş için kullanıyor.

Siviller, Türkiye'nin gayreti ile oluşan ateşkes sonrası rahatladıklarını ve M4'ü kullanarak güven içerisinde geri dönüşe geçtiklerini ifade ettiler. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını anlatan İdlibli siviller, Rus ve rejim güçlerinin ateşkesi ihlal etme ihtimalinin kendilerini korkuttuğunu kaydettiler.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: İDLİB, (Suriye)

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Sahil Güvenlik Midilli'ye giden 41 göçmeni durdurdu

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte göçmenlerin Edirne'den Avrupa'ya geçişleri sürerken, Ayvacık ilçesi Assos açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 39'u Afganistan, 2'si Senegal uyruklu 41 kaçak göçmen, denizden yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Can güvenliğinin olmaması nedeniyle denizden geçişleri engellenerek Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.

DENİZLERDE GÖÇMEN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerden göçmen geçişlerine izin verilmediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor.

Tüm Türkiye'de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor. Sahil Güvenlik birimleri denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor.

Kaçak göçmenler, Yunan Karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor. Yunanistan, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen 05 Mart 2020 tarihinde Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda toplam 3425 kaçak göçmen, 2020 yılının başından bugüne kadar 49 olayda toplam 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahil Güvenlikten görüntü

-Yakalanan kaçak göçmenlerden görüntü

-Sahil Güvenlik tarafından deniz ortasında yakalanan lastik bot içindeki kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alınan özel eğitim kursu müdürü G.Ö. adliye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen veliler, G.Ö.'yü alkışlarla protesto etti.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, özel eğitim kursu müdürü G.Ö.'nün velilerinin üzerinden 3 ile 12 bin TL arasında değişen miktarlarda kredi çekip, bu parayı farklı bir hesaba aktardığı belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Bürosu ekipleri, yapılan soruşturma kapsamında 21 velinin adına bankadan para çekildiğini tespit etti. Polis, eğitim kursu müdürü G.Ö. ve çalışanlar Ş.Ö., K.Ö., G.K., N.A., G.A. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. 6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kurum müdürü G.Ö. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen öğrenci velileri G.Ö.'yü alkışlarla protesto etti. Veliler, G.Ö.'nün kendi adlarına kredi çekerek farklı miktarlarda dolandırdıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-G.Ö.'nün emniyetten çıkarılması

-Ekip aracına bindirilmesi

-Adliyeye getirilmesi

-Yüzünü kapatması

-Mağdur velilerin protestosu

-Gülşah Özdemir'in adliyeye girişi

-Annelerle röportaj

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),

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Arı kovanları yandı

KARABÜK'te boş arazideki 20 arı kovanı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binlerce arı öldü.

Karabük 5000 Evler Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan Numan K.'ye ait arı kovanları bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede 20 kovanı da saran yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını kısa sürede söndürüldü. Yangında, 20 kovanın içinde bulunan binlerce arı öldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan kovanlardan görüntü

-Çevredeki kovanlardan görüntü

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

-Polis ekiplerinin görüntüsü

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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3 yaşındaki Ahmet, 'beyincik sarkması' ameliyatıyla sağlığına kavuştu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Ahmet Karabalık, Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi 'nde yapılan 'Beyincik sarkması' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Duruş ve yürüme bozukluğu şikayetiyle ailesi tarafından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirilen Ahmet Karabalık'a yapılan muayenede başının arka tarafında 'Beyincik Sarkması' ve omurilik içinde sıvı birikmesi olduğu teşhisi konuldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, Ahmet'in ameliyat olacağını ailesini bildirdi. Bunun üzerine 3 yaşındaki Ahmet hemen beyincik sarkması ameliyatına alınarak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, ameliyat sonra Ahmet'i bir süre gözlem altında tuttuğunu belirterek, "Hastamız bize duruş bozukluğu, yürüme bozukluğu, sık düşme ve dengesiz hareketler şikayetleri ile bize getirildi. Yaptığımız muayene ve testler sonrası halk arasında 'Beyincik Sarkması" olarak bilinen 'Chiari Malformasyonu' ve buna eşlik eden omurilik içerisinde sıvı birikmesi olduğu anlaşıldı. Hastanemizde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyatın üçüncü haftasındayız ve gözlemlerimiz devam ediyor. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bu tür ameliyatlar çok ender yerlerde yapılıyor. Hastanemizde ayrıca, beyin ve omurilik tümörleri, kanal darlığı, bel ve boyun fıtığı gibi ameliyatları da yapıyoruz. Gerekli tedavi ve ekipmanlarımız var. Sadece bazı durumlarda sevk verebiliyoruz, o da çok nadir oluyor." dedi.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren ise, sağlık hizmeti sunabilmek için her türlü ekipman ile cihazların mevcut olduğunu ve alanında tecrübeli doktorların özverili çalışmaları ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÇOCUĞUM SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 3 yaşındaki Ahmet'in babası Abdurrahim Karabalık da, 7 çocuğunun olduğunu ifade ederek, "Hasta çocuğumu ameliyat için il dışına götürmektense Tatvan'da ameliyat ettirmeyi tercih ettim. Buradaki doktor başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Çocuğum ameliyatla sağlığına kavuştu. Doktora çok teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden detay görüntüler

Beyin cerrahi servisinden detaylar

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer'in röportajı

Baba Abdurrahim Karabalık'ın röportajı

Genel ve detaylar

Haber: BİTLİS,

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