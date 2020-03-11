DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşım araçları ve kapalı duraklar temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi binasında ve hizmet birimlerinde temizlik ekipleri çalışmalarını sıklaştırırken, dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için bir süredir aldığı önlemleri artırırken, bu kapsamda gerçekleşen halkı bilinçlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, önlemler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı tek tek temizleyerek, dezenfekte ediyor. 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyenik olması için iç ve dışını köpükle yıkarken, oturma ve tutma yerlerini dezenfektan ilaçlarla temizliyor.

TEMİZ VE HİJYENİK ULAŞIM

Antalya Ulaşım A.Ş. de gün içinde binlerce Antalyalıya hizmet veren toplu ulaşım araçlarını son seferlerinin ardından detaylı temizlik işleminden geçiriyor. 16 kişilik ekip Büyükşehir Belediyesi'ne ait 32 tramvay ve rotasyona göre sefere çıkan toplu ulaşım araçlarında her gün son seferlerin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizliklerini yapıyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Antray ve otobüsler, her sabah temiz ve hijyenik bir şekilde sefere çıkıyor.

HALK BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan broşür ve tanıtım mecralarında salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin broşür ve sosyal medya hesaplarından da bu konuda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için paylaşımlarda bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına koronavirüsün önlenmesinde büyük önem taşıyan el temizliği için dezenfektan üniteleri yerleştirdi. Belediye içerisinde de sık sık derin temizlik yapılarak önlem alan belediye yetkilileri, halkın bu konuda duyarlı olmasını istedi. Antalya Servisçiler Odası koordinasyonunda öğrenci servislerinin temizliğine de bugün itibarıyla başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüs ve tramvayların, dış ve içlerinin temizlenmesi

Özel kıyafetli ekipten görüntü

Tramvayın içinin temizlenmesi

Otobüs duraklarından ve temizlik ekibinden görüntü

Belediye girişindeki dezenfekte sıvılardan

Vatandaşlarla röportaj

HABER: Ahmet İSTEK -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kuaförlerde koronavirüs önlemi

ANTALYA'da esnaf, koronavirüse karşı tedbirlerini sıkılaştırdı. Kadın kuaförleri maske, eldiven ve dezenfektanlarla müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından esnaf da önlemlerini sıklaştırdı. Antalya'da kadın kuaförü Fatoş Baran, müşterilerinin ve kendilerinin sağlığı açısından malzemeleri dezenfekte ettiklerini, bundan müşterilerin de çok memnun olduğunu söyledi. Kuaför Erdem Badem ise hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığına önem verdiklerini belirterek, "Bakanımızın açıkladığı gibi tedbiri elden bırakmıyoruz. Normal zamanda da maske ve eldiven takıyorduk, şimdi daha da dikkatliyiz. Dezenfektanlarla, kullandığımız malzemeler ve salonumuzu sürekli temizliyoruz" dedi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, oda olarak Antalya'da bulunan tüm güzellik salonları ile kuaför salonlarında, kendilerini ve halkı koruma anlamında gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Demir, "Maskelerimiz dahil, salonlarımızdaki tüm ekipmanların hijyenini sağladık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maske ve eldiven takan kuaförün müşterisine hizmet verirken

Kuaförün kullandığı malzemeleri dezenfekte etmesi

Kuaförün çalışmasından görüntüler

Kuaför Fatoş Baran röp

Detaylar

Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir röp

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Antalya'da kreşlerde koronavirüs önlemi

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs tehlikesinin yayılmasıyla birlikte birimlerinde tedbirleri artırdı. Belediyenin kreşleri, UVC etkili hava sterilizasyon cihazı ile temizleniyor.

Dünya genelinde yayılan koranivirüs tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte Konyaaltı Belediyesi gerekli tedbirleri alıyor. Belediyeye bağlı birimlerin temizlik ekiplerinin sayısı artırılarak, sürekli temizleniyor. Konyaaltı Belediyesi'nin Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri'nde gerekli temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda kreşlerde UVC etkili hava sterilizasyon cihazı ile öğrencilerin kullandığı sınıflar, yemekhane ve oyun alanları sık sık temizleniyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen , koronavirüse karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Konyaaltı Belediyesi olarak gerekli temizlik ve hijyen çalışmalarımızı yapıyoruz. Birimlerimizde personelimiz gerekli konularda bilgilendiriliyor. Kreşlerimizde de bu konuda hemen önlemleri aldık. Kreşlerimiz düzenli olarak baştan sona temizleniyor. Ayrıca UVC etkili hava strelizasyon cihazı ile temizlik yapıyoruz. Tüm halkımızın bu konularda duyarlı ve dikkatli olmasını öneriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kreş dış plan ve çocuklardan görüntü

Cihazdan yakın plan görüntü

Cihaz ve çocukların aynı karede detay

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Çinli turistlere taciz şüphelisi kardeşler yakalandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yaşları 13 ve 17 olan iki erkek kardeşin bir grup Çinli turisti elle taciz anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iki kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, geçen 3 Ocak'ta, Pamukkale Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Pamukkale'ye tatile gelen Çinli turistler Lopıng Zhang (41), Xın Tang (23), Jun Zhou (43) ve Nıanxıa Yang (34), apartman girişi ve asansör önünde elle taciz edildi. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, turistlerin kiraladıkları daireye girmek için apartmana gelişi, onları takip eden iki kişinin peşlerinden gelmesi ve turistlerin elle taciz edildiği anlar yer aldı.

Olay sonrasında kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri JASAT, zanlıların Yılmaz K. (17) ve kardeşi Onur K. (13) olduğunu belirledi. Taciz olayının yaşandığı apartmandaki kamera kayıtları ve ardından çevredeki kamera kayıtları olmak üzere toplam 40 saatlik görüntü kaydı incelenerek, zanlılar tespit edildi. Zanlılar, dün yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Apartmanın girişinde iki kişinin Çinli turistleri taciz etmesi

-Çinli turistlerin asansöre gelmesi

-İki kişinin asansörün kapısının kapanmasını engellemesi

-Merdivenden inen iki zanlının asansör önünde bekleyen turistlere yönelmesi

-Olay anı

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Dumandan zehirlenen çift, toprağa verildi

ZONGULDAK'ta, evde yaktıkları mumun kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Temel (82) ile Naciye Çelik (74) çifti, toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın alt katında oturan Temel ve Naciye Çelik çiftinin evinden yoğun duman gelmesi üzerine komşuları itfaiyeye haber verdi. Eve giren ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Elektriklerin kesilmesi sonucu yaktıkları mumun kanepeyi tutuşturduğu bu esnada uykuda olan çiftin ortaya çıkan dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Temel ve Naciye Çelik çiftinin cenazeleri, Acılık Hz. Ali Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Rat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeden detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin taşınması

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

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Silifke 'de 6 bacaklı kuzu doğdu

MERSİN'in Silifke ilçesinde 6 bacaklı kuzu doğdu. Kuzunun 2 bacağı önümüzdeki günlerde yapılacak operasyonla alınacak.

Silifke'de hayvancılık yapan Engin Kaya 'nın dün doğum yapan koyunlarından biri, 6 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Veteriner Lokman Eren tarafından muayene edilen kuzunun sağlıklı olduğu tespit edildi. Operasyonla 2 bacağı alınacak olan kuzunun kısa sürede normale döneceği belirtildi.

Senelerdir onlarca farklı hayvan türüne baktığını anlatan Engin Kaya, 6 bacaklı kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadığını vurgulayarak, "Yıllardır hayvanlarla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kuzumuzun tedavisinin ardından sağlıklı olacağını duyunca sevindim" dedi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Veteriner Lokman Eren ise, "Engin bey beni aradı ve koyunlarının bir kuzu dünyaya getirdiğini kuzunun da 5 bacağı olduğunu söylediğinde çok şaşırdım. Gelip kuzuyu kontrol ettiğimde 6 bacağının olduğunu gördüm. Bacaklardan ikisi birleşik vaziyette aşağı kadar ilerliyor sonrasında bilek bölgesinden ikiye ayrılıyor. Burada sevindirici olan durum kuzunun sağlıklı olması, gelecekteki yaşam düzeyini etkileyecek kötü bir durumun olmaması. Bu bacakların deri altı dokularıyla bağlı olduğunu tespit ettik. Küçük bir operasyonla iki bacağı alıp kuzuyu sağlığına kavuşturmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-6 bacaklı kuzudan görüntü

-Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Engin Kaya röportaj

-Veteriner Lokman Eren röportaj

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE,(Mersin),

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Adıyaman 'da drone ile trafik denetimi

ADIYAMAN'da Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını önleme planı kapsamında drone ile denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman- Kahta karayolunun 5'nci kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile denetim yapıldı. Ekipler, denetim sırasında sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler ise denetimlerden memnun oldukları ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uygulama nokltası

-Drone görüntü

-Polis ekiplerinin araçları dururması

-Polis ekiplerinin evrakları incelemesi

-Şahsın ambulansa bindirilmesi

-Sürücüler ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-