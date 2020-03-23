DHA YURT BÜLTENİ -15 - Son Dakika

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18 dakika önce

Sivas'ta 'sosyal mesafeli' et kuyruğuSİVAS'ta evlerindeki et ihtiyacını gidermek için alışverişe çıkanlar, koronavirüsle mücadele kapsamında Et ve Süt Kurumu önünde sosyal mesafeye dikkat ederek kuyruk oluşturdu.

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Sivas'ta 'sosyal mesafeli' et kuyruğu

SİVAS'ta evlerindeki et ihtiyacını gidermek için alışverişe çıkanlar, koronavirüsle mücadele kapsamında Et ve Süt Kurumu önünde sosyal mesafeye dikkat ederek kuyruk oluşturdu.

Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler artırılırken, halk temel gıda maddeleri için fırsat buldukça alışveriş yapıyor. Bu kapsamda yapılan uyarılara da halkın riayet etmeye başladığı göze çarpıyor. Sularbaşı Mahallesi, İmam Hatip Sokak'ta bulunan Et ve Süt Kurumu önünde et almak isteyenler sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. Alış-verişe gelenlerin koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeye dikkat ederek birer metre aralıklı olarak sıraya girdikleri gözlendi. Et ve Süt Kurumu önündeki güvenlik görevlisi de içeride yığılma olmaması için müşterileri içeriye tek tek aldı. İş yeri çalışanları da maske ve eldivenle önlem aldı. Sırada bekleyenler sosyal mesafenin iyi bir şey olduğunu belirterek, bu sürecin en kısa zaman da atlatılması temennisinde bulundu. Sırada bekleyen kişiler, koronavirüsten korunmak için ellerini sürekli sabunla yıkadıklarını ve kalabalığa girmemeye çalıştıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Kuyruktan görnütüler

-İş yerinden görnütüler

-Müşterilerin tek tek içeri alınması

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Serik Ziraat Odası, vatandaşa maske ve eldiven dağıttı

Antalya'nın Serik ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı, kolonya ikramında bulunuldu.

Serik çınaraltı mevkiinde stant kuran Serik Ziraat Odası Başkanlığı, Başkan Mustafa Yavuz eşliğinde sokaktaki vatandaşlara 'Evimizde kalalım, kalamıyorsak yaşam için maske takalım' sloganı ile evde kalmalarını, zorunlu sebepler dışından evden çıkmamaları gerektiği konusunda halkı bilgilendirdi. Zorunlu nedenlerle evden çıkanlar için de özel olarak hazırlatılan 50 bin maske ve eldiven halka dağıtıldı. Bu sırada standa gelen vatandaşlara ayrıca kolonya ikramında bulunuldu.

Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, vatandaşlara ellerinden geldiğince evden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Başkan Mustafa Yavuz'un konuşması

Vatandaşlara maske ve eldiven dağıtırken

Kolonya dökmeleri

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, -

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Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası (2)

MAMA YARDIMI YAĞDI

Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürülen Kozan Hayvan Barınağı'na, çok sayıda gönüllü ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu kamu kurumu mama yardımında bulundu. Kentin çeşitli ilçelerden barınağa gelerek incelemede bulunan gönüllüler, sağlıksız hayvanların yaşadığı barınak şartlarının iyileştirilmesi için hayvanseverlerden destek istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barınak önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirten Dağlı, şunları söyledi:

"Kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, milli parklardan müdürlerimiz olmak üzere yetkili amirlerimizle nelerin yapabileceğini bugün tartıştık. Hayvanların can olduğunu biliyoruz. Yanlışımız varsa bu yanlışı hep beraber düzeltmek için mücadele ediyoruz ama bunu yanlış olduğu için söylemiyorum. Yalnız varsa şu var, sürü psikolojisi var. Ölmüş köpeğe görüntüde diğer köpekler parçalıyor. Olayın gerçekleştiği alan uyuz köpekleri bulundurduğumuz bir alan. Büyükşehir Belediyesi'nin barınak inşaatı tamamlandığında hasta hayvanları orada göndereceğiz. Burada el birliğiyle bakımlarını yapıyoruz. Bazen barınaktan kaçtıkları da oluyor, onun için de çinkoyla kapatma çalışmalarımız oluyor."

BUNU ENGELLEYECEK TARZIMIZ YOK

Barınakta 4 aydır görevli veteriner hekim Ali Çullu ise 24 saat barınakta olmalarına rağmen hayvanları sürekli takip etmenin mümkün olamayacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bu olay dün yaşanmadı, daha eski bir olay.  Sürü bazında besleme yapılan tüm hayvanlarda olur. Ölen hayvana ya da kanlı hayvana saldırırlar. Sürekli takip edemeyiz. 24 saat buradayız ama nöbetçi personel arkadaş görmeyince gece kalıyor orada hayvan. Hayvan kalınca da ister istemez yemek zorunda kalıyor. Bunu engelleyecek tarzmız yok maalesef. Sabah akşam temizlikleri yapılıyor. En az günde 3 kez kontrol ediliyor. Muhtemelen gece yaşanmıştır, onu da yemekten önce aç olduğu dönemde yemiştir. Doğal gibi görünüyor ama bana göre doğal ve hoş bir şey değil lakin yapacak hiçbir şeyimiz yok."

Görüntü Dökümü

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Hayvan severler ile röp

Belediye Baskan yardımzıcı açıklama

Köpeklere yemek getirilmesi

Yardım severlerin barınağa gelmesi

Köpeklerin birbirini parçalaması

Genel ve detaylar

SÜRE: 05'00"     BOYUT: 560 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Ali GÖKDALKOZAN,(ADANA),

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Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi

VAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan kişilere, büyükşehir belediyesi ekipleri, aşeviden pişirilen sıcak yemekleri paketleyip evlerine kadar götürerek teslim etti.

Türkiye'de koronavirüs vakası sayısının her geçen gün yükselmesinin ardından yetkililer önlemleri artırmak için 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından birçok ilde olduğu gibi Van'da da dışarı çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını büyükşehir belediyesi, AFAD, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, polis, asker ve Kızılay ekipleri karşılamaya başladı. Bu kapsamda özenle pişirilen 3 öğün yemek paketleyip,  gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu vatandaşların yanı sıra, maddi durumu kötü olanlara 2 öğün, 3 çeşit yemeği evlerine kadar götürüyor. Aşevi bünyesinde 4 ekip ve 8 personelle günlük olarak dağıtılan yemekler için her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor.

VERİLEN HİZMETTEN MEMNUN KALDILAR

Evlerine yemek götürülen 80 yaşındaki Siyahmet İpekten, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Salgından dolayı devletimizin 'evde kal' çağrısına uyuyoruz. Zaten evde hasta da var. O yüzden normal zamanlarda da pek çıkamıyordum. Allah devletimizden razı olsun. Sıcak yemeğimizi evlerimize kadar getiriyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

İLK KEZ BÖYLE BİR FELAKET YAŞIYORUZ

Ekipleri dua ederek karşılayan 85 yaşındaki Ahmet Durur ise,  kendilerine şefkat eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Böyle zor bir zamanda bizleri unutmayan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. 85 yaşındayım. İlk defa böyle bir felaket yaşıyoruz. İnşallah bunları da atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 2 öğün sıcak yemeğimizi kapımıza kadar getiriyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun."diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aşevide hazırlanan yemekler

-Yemeklerden detaylar

-Yemeklerin sefer taslarına konulup araca konulması

-Evlere giden ekipler

-Yemeklerin yaşlı vatandaşlara teslim edilmesi

-Yemekleri alan yaşlı vatadaşlarla röportaj

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,-

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Derik'te kaldırıma çarpan otomobil takla attı

MARDİN'in Derik ilçesinde kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kale mahallesinde meydana geldi. Devlet Hastanesi'nden ilçe merkezi yönüne ilerleyen Taşkın Dalçın (20) yönetimindeki 47 KT 336 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Dalçın ile yanında bulunan Ramazan Karayılan (25) yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ön tedavileri yapılan yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Takla atan otomobil

İtfaiye ekipleri

Görgü tanığı Eyüp Aktay ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB


Et ve Süt Kurumu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:39 Kaynak: DHA

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