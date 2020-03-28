DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

AVRUPA ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar dönüş yolunda Bulgaristan'da kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan TIR şoförü Mehmet Yıldız , " Türkiye 'ye giriş yapmak için 1,5 gün bekledim" dedi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye, 19 Mart günü, Edirne 'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli Yunanistan 'a açılan İpsala , Pazarkule ve Kırklareli 'nden Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nı, yolcu giriş ve çıkışlarına kapattı. Sınır kapılarından sadece yük taşınan TIR'lar ile geçişlerine izin veriliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacak TIR'lar, Bulgaristan'da uzun kuyruklar oluşturuyor. Hafta içinde 50 kilometreye bulan TIR kuyruklarında bekleyen sürücülere Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından kumanda dağıtılıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak TIR'lar yoğunluk oluşturunca, Bulgarlar araçları parklara çekip, kuyruğu azaltmaya çalıştı. Bulgaristan tarafındaki yoğunluğun iki ülkenin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemlerden kaynaklandığı belirtildi.

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan TIR'lar dezenfekte ediliyor. TIR'lar daha sonra peronlara yönlendirilerek, burada sürücülerin ateşleri ölçülüyor. Sürücülere, kendilerini 14 gün izole edeceklerine dair form doldurtuluyor. Aynı noktada Türkiye tarafından bekleyen sürücüyle yurt dışından gelen sürücü yer değiştiriyor.

'TÜRKİYE'YE 40 SAATTE GİRİŞ YAPTIM'

Almanya 'ya yük götürdüğünü, dönüşte Bulgaristan'da 40 saat beklediğini söyleyen TIR şoförü Mehmet Yıldız, "Sırbistan ve Bulgaristan'da durum eskisi gibi değil. Karantina altına almışlar konvoy halinde götürüyorlar. Diğer zamanlarda istediğimiz yerlerde durabiliyorduk, ama şimdi öyle bir şey yok. Duyduğumuza göre Fransa 'ya giden arkadaşlarımıza izin kağıdı yapmışlar, ikinci bir emre kadar izin kağıdı olmayanlar ekmek almaya dahi gidemiyorlar. İzin kağıdı olmadığı zaman para cezası bile yazıyorlar" dedi.

'55 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU VARDI'

Bulgaristan'da TIR kuyruğunun geçen günlerde 55 kilometreye kadar çıktığını söyleyen Yıldız, "Bu salgının ilk başladığı günlerde 40 ila 55 kilometre kuyrukta bekleyen arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızla online iletişim kurduğumuz hatlarımız vardı, oradan konuştuğumuzda bire bir şahit olduk. Fakat şu anda da bizi orada parka çekiyorlar, 80 kilometre geride parkta bekletiyorlar. Bulgaristan transit gelen arabaları konvoy yapıyor, oradan arabaları 20, 30, 50'şerli şekilde gönderiyor. Durum değişmiyor yine bekliyorsun, sırada değil, parkta bekliyorsun. Ben Bulgaristan'da Türkiye giriş yapmak için 1,5 gün bekledim" diye konuştu.

'GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YİYECEKLER İLE KARNIMIZ DOYURDUK'

Geçtikleri ülkelerde sokağa çıkma yasağı olduğundan yiyecek bulmakta zorlandıklarını ifade eden Yıldız, "Güzergahımızın bulunduğu Avrupa ülkelerinin tamamında sokağa çıkma yasağı var. Bütün restoranlar, dükkanlar, parklar kapalı. Biz Türkiye'den yanımızda götürdüğünüz yiyecekler ile karnımız doyurduk. Dışarıdan sadece ekmek ve acil ihtiyaçlarımız karşılıyoruz. Bulgaristan tarafında yoğunluk 1 hafta öncesine göre çok iyi durumda. Bulgaristan'da normalde 8 saat içinde ülkeye giriş yapıyorduk, şu anda 11 saate ülkeye giriş yaptık. Ama 1 hafta öncesi çok kötüydü" şeklinde konuştu.

'ALMANYA'DA DURUM ÇOK KÖTÜ'

Almanya'ya balık götüren Niyazi Topçu da bu ülkede durumun çök kötü olduğunu belirterek, "Almanya'da durum çok kötü, 2 kişi yan yana gezemiyorsun, 3'üncü kişilere ceza yazılıyor. Gruplar halinde gezmeniz yasak, sürekli polisler devriye geziyor. Fabrikaların tamamı kapatılmış, eyalet, eyalet olağanüstü durum var. Marketlerde içeriye tek kişi alınıyor kesinlikle 2 kişi giremezsiniz" dedi.

'TIR'LAR DEZENFEKTE DİLİYOR'

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan , ülkeye giriş yapan TIR'ların sisleme yöntemiyle temizlendiğini ifade ederek, "TIR sürücüleri de Kapıkule'de yaya geçişi kapatıldıktan sonra daha da ciddi anlamda yoğunlaşan tedbirlerimiz söz konusu. Orada gelen TIR'lar dışı püskürtme yöntemiyle içi de sisleme yöntemiyle dezenfeksiyon işlemlerine maruz bırakılıyor. O TIR'ın şoförü hiç ülkeye girmeden geldiği yöne gidiyor ve Türkiye'den gelen diğer TIR şoförü temizlenmiş, dezenfekte edilmiş TIR'ı alarak içeriye geçiriyor. Bu açıdan da orada son derece önemli tedbirlerin alındığını söyleyebilirim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone ile Bulgaristan tarafı

Kuyrukta bekleyen TIR'lar

Yukardan TIR'lar

Türkiye-Bulgaristan bayrakları

Kapıkule Gümrük Kapısı tabelası

TIR sürücüleri ile röp.

TIR'lardan detay

Detay görüntü.

Karantina bölgesi

Karantinada bekleyen sürücü ile röp.

Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı takla attı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda çıkan yangına müdahale için İnegöl Belediyesi 'ne ait 3 itfaiye aracı, yola çıktı. Fatih Kayman (37) yönetimindeki 16 FE 344 plakalı itfaiye aracı Boğazköy Barajı mevkisinde virajda kontrolden çıkıp, takla attı. Şarampole yuvarlanan aracın şoförü Fatih Kayman ile yanındaki itfaiye eri İsmail Önal (30) hafif yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Depoda çıkan yangın ise diğer itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Görüntü dökümü;

İtfaiye aracından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Vali Karaloğlu: Bu işin artık şakası yok

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgınına karşın herkesin zaruri bir işi yoksa sokağa çıkmaması gerektiğini belirterek, "Alınan kararları toplumda yaşayan herkesin harfiyen uygulaması lazım. Bu işin artık şakası yok" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 2019'un mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Pandemik İnfluenza Hazırlık Planı'nın yayınlandığı ve 81 il valiliğine de gönderildiğini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, "Biz de ona bağlı olarak Antalya İl Pandemik İnfluenza Planı'nı hazırladık ve yayınladık. Aslında bizim ülke olarak rutin bu tür krizlere karşı bir hazırlığımız var. 2019 Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanmış bir plan. Plana bakıldığında neredeyse her şeyin tarifi orada var. Öngörülmüş ve onlarla ilgili farklı tedbirlerde planda var ve o plana uygun il planını hazırladık" dedi.

HERKES KARARLARA HARFİYEN UYMALI

Antalya'nın hazırlık planının da iyi hazırlandığı, ildeki bütün risk alanlarının belirlendiğini ve kurumların görevlerinin o planda olduğunu belirten Vali Karaloğlu, toplantıda koronavirüs pandemisiyle ilgili Antalya'da alınan tedbirler, gelinen nokta ve bundan sonraki beklentilerin değerlendirildiğini kaydetti. Toplumun topyekün mücadelesiyle bu salgından başarıyla çıkılabileceğini vurgulayan Karaloğlu, "Alınan kararları toplumda yaşayan herkesin harfiyen uygulaması lazım. Bu işin artık şakası yok" dedi.

KENDİNE YASAK KOY

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın, 'Herkesin kendi olağanüstü halini kendisinin ilan etmesi lazım' sözünü hatırlatan Karaloğlu, "Eğer zaruri işiniz yoksa sokağa çıkmayacağız, parka gitmeyeceğiz. Zaten bugün yasaklandı. Herkes ezberlemiş, 'sokağa çıkma yasağı konsun.' Kendine koy, zaruri bir işin yoksa sokağa çıkma zaten, yasak konmuş olur. İlla ki dışarıdan bir talimat bekliyoruz. Günlerdir söyleniyor ve konuşuluyor. Bilim kurulumuzun önerileri var, televizyonlarda kurul üyelerimiz her gün toplumu bilgilendiriyor" diye konuştu.

ANTALYA YASAĞA UYUYOR

Artık dışarıdan birinin gelip anons yapması, talimat vermesine gerek olmadığına işaret eden Vali Karaloğlu, "Toplumun alınan bu kurallara harfiyen uyması lazım ki bu mücadeleden başarılı çıkalım. İnşallah çıkacağız. Toplum epeyce bilinçlendi ve şu anda Antalya'da sokaklara indiğinizde çok fazla bir hareket olmadığını zaten görüyorsunuz. Bugün parklarda, bahçelerde, mesire alanlarında uygulamaya başladığımız yasağa da vatandaşımız uyuyor, onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Karaloğlu'nun maskeli görüntüsü

Vali Karaloğlu'nun açıklamaları

HABER -KAMERA: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA

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'Kavga var' diye çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine köylüler sürpriz yaptı. Alkışlarla karşılanan jandarma ekiplerine ıslak mendil ve kolonya ikram edildi.

Kangal'a 44 kilometre uzaklıkta bulunan Çetinkaya köyünde muhtar Yasin Akbulut, 112 çağrı merkezini arayarak köy meydanında kavga çıktığını belirterek bölgeye jandarma ekibi istedi. Kavga ihbarı üzerine köye giden Çetinkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine köylüler sürpriz yaptı. Alkışlarla karşılanan jandarma ekipleri, köyde kavga olmadığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmaları kısıtlanan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan jandarma ekiplerine köylüler desteklerden ötürü teşekkür etti. Muhtar Yasin Akbulut ve köylüler ekiplere ıslak mendil ve kolonya ikram etti. Jandarma ekipleri ise köylülere alkışlı destekten ötürü teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Köydren görüntüler

-Gelen jandarma ekiplerinin alkışlanması

-Kolonya ve mendil ikramı

-Detaylar

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Tarsuslu tekstilciden ücretsiz 30 bin maske

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, İlhan Çatal isimli tekstilci, maske üretimine başladı. Tekstil işçilerinin gönüllü olarak çalıştığı atölyede üretilmesi hedeflenen 30 bin adet maskenin ilk etabı olan 10 bin maske, Tarsus Belediyesi'ne teslim edildi.

Öğretmenler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan İlhan Çatal'a ait tekstil atölyesinde, maske üretimi yapılmaya başlandı. İşçilerin gönüllü çalıştığı firmada 30 bin maske imal edilmesi planlanıyor. Çatal, mücadeleye destek olmak için Tarsus Belediyesi'ne ücretsiz maske üretimi yaptıklarını ifade ederek, "İlk olarak 10 bin adet maskeyi teslim ettik. Ülkem için ben de bir damla olmak istedim. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu illetten kurtulmak için hep beraber mücadele edilmesi gerekmektedir. Biz de firma olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 30 bin adet maske üretimi için çalışmalarımıza başladık. Tekstil atölyemizi maske üretimine sunduk. Bütün çalışanlarımız hiçbir talep bulunmadan tamamen gönüllü olarak çalışıyor, Allah razı olsun. Yaptığımız 10 bin adet maskeyi belediyemize teslim ettik. Maskelerimizi tamamen ücretsiz üretiyoruzö dedi.

Çatal, koronavirüs tedbirler kapsamında alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini, mecbur olmadıkça sokağa çıkılmamasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maske üretiminden görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin),

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Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otel işleten Ömer Ateş, sağlık çalışanlarının otelinde ücretsiz konaklayabileceğini belirterek, otellerinde konaklayarak koronavirüsten ailelerini koruyabileceklerini söyledi.

Safranbolu'da 15 odalı 40 yataklı bir otelin sahibi olan Ömer Ateş, otelinde sağlık çalışanlarının ücretsiz konaklayabileceğini söyledi. Ailesinde de sağlık çalışanlarının olduğunu ve empati yaparak bu kararı aldıklarını belirten Ömer Ateş, koronavirüse karşı otelin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirtti. Ömer Ateş ailesinde 3 sağlık çalışanının olduğunu açıklayarak, "Kendimize göre bizde elimizi taşın altına koyarak bir karar aldık. Ailemizde 3 tane sağlık çalışanı var. Farklı şehirlerde ikamet eden kardeşlerim var. Onlarla sürekli irtibat halindeyiz ve işten çıktıklarında görüşmelerimizde onlar da bir korku oluyor eve giderken. Acaba virüs kaptım mı? Acaba çocuklarıma, eşime bulaştırır mıyım? diye korkuları var. Düşündük ki bu sağlık çalışanlarında bekar olan var, evinde yaşlı anne babası olan var, onlara bakmak zorunda olan var. Taşıyıcı olmasınlar. Olası bir virüs kapma durumlarında evdeki bakmakla yükümlü oldukları yaşlı annesinin babasına virüs bulaştırmasınlar ve Allah korusun ölümlerine sebep olmasınlar diye düşündük" dedi.

Küçük bir otel olmalarına rağmen diğer işletmelere örnek olmak istediklerini ifade eden Ömer Ateş, şöyle konuştu:

"Otelimizde imkanlarımız çerçevesinde sağlık personellerine konaklamaları için personelimize beraber hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Sadece sağlık çalışanları için otelimizi konaklamaya ayırdık. Sağlık çalışanları derken doktorundan hemşiresinden taşeron işçisine kadar bütün personele. Hastanede çalışan bütün personeller kimliği ile gelip otelimizde konaklayabilir, istediği kadar bu süreç bitene kadar ücretsiz bir şekilde konaklayabilir. 15 odamız var, 40 yatak kapasitesi mevcut. Büyük bir işletme değiliz, belki diğer işletmelere örnek olabiliriz. Elimizden gelen bu zor günlerde toplumuyla vatandaşlarıyla bir dayanışma içerisinde olunması gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otelden görüntüler

Otel sahibi ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Beyaz cennet Pamukkale'de koronavirüs sessizliği

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu ziyarete kapatıldı. Beyaz travertenler, ilk kez bu kadar boş görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgınıyla mücadelede ek tedbirleri kapsamında; piknik alanları, ormanlar ve örenyerleri gibi alanlar, hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi ise buralarda toplu halde bulunulmayacak. Geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'de de sessizlik hakim. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Pamukkale de hafta sonu ziyaretçilere kapatıldı. Travertenlerin boş kaldığı Pamukkale'deki işlek cadde ve sokaklar da kimse görülmedi. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alarak, işletmelerini kapattı. Kırmızı travertenleriyle ünlü olan Karahayıt Mahallesi de boş kaldı. Kırmızı travertenlerinin bulunduğu alanda, hiç kimsenin olmadığı görüldü.

'HAYALET İLÇEYE DÖNDÜ'

Pamukkale Mahallesi'nde restoran sahibi Ahmet Kıvılcım, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapattıklarını belirterek, "Pamukkale, koronavirüs salgını öncesi çok kalabalık olurdu. Dünyanın her yerinden turistler, beyaz travertenleri görmek için buraya gelirdi. Alınan tedbirler ile girişler kapatıldı. Şimdi travertenler boş kaldı. Bizde Pamukkale'deki esnaflar olarak devletimizin aldığı tedbirle koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından eski haline döneceğini umut ediyoruz" dedi. Market sahibi Ahmet Aydeniz ise, Pamukkale'yi ilk kez böyle gördüklerini ifade ederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapanmasının ardından Pamukkale, hayalet ilçeye döndü. Etrafta kimse yok. Esnaf iş yapamaz durumda. Devletimizin aldığı tedbirlerle bu salgını yeneceğiz. Bizim için birkaç ay zor geçecek gibi görünüyor. Ancak daha sonra Pamukkale yine aynı günlerine dönecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pamukkale travertenlerinden detay ve genel görüntüler

-Boş kalan cadde ve sokaklardan detay

-Az sayıda gezen vatandaşlardan detay

-Karahayıt mahallesindeki kırmızı travertenlerden detay

-Ahmet Kıvılcım ve Ahmet Aydeniz ile röportaj

-Ramazan ÇETİN anons

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibi

Antalya'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için klip çekip sosyal medya hesaplarından yayınladı. Polis, ayrıca yaşlı Alman çiftin ihtiyaçlarını karşıladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü 'nde görev yapan personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kepez ilçesinde varyant üzerinde ellerinde dövizlerle bir araya geldi. Vatandaşın sağlığını korumak için kamera karşısına geçen ekipler, 'Biz sizin için sokaktayız. Siz de geleceğiniz için evde kalın' dövizleri ile fotoğraf çektirdi ve mesaj verdi. Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanın klip, emniyetin sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Polisin yayınladığı görüntüler arasında, Antalya'da yerleşik yaşayan bir Alman çift de yer aldı. Görüntülerde, yaş itibariyle evden çıkamadıkları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çiftin yardımına giden ekipler, alışveriş ihtiyaçlarını giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadın polis memurunun telefonla ihbar alması

Polis ekiplerinin ekip aracı yabancıların evine gitmesi ve konuşması

Polislerin market ve pazarda alışveriş

Polis memurlarının yabancı uyruklu çifte ihtiyaçlarını götürmesi

Yabancı uyruklu çiftin polis memurlarına teşekkür etmesi

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA:/ ANTALYA,

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