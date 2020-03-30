DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Nakliyeciler Sitesi, tehlike saçmaya devam ediyor

İZMİR Nakliyeciler Sitesi'nde, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kalabalığa rağmen hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle uyarılan çalışanların, uyarılara rağmen hala kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi.

Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarı çıkmak zorunda olduklarında ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılar dikkate alınmıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde de vatandaşlar 1 metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle daha önce DHA'nın yaptığı haber sonrasında uyarılmıştı. Sitede çalışan şoförler ve diğer nakliye personelinin, uyarılara rağmen kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. Site yönetimi ve çalışanlarına, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Site girişinden görüntü

İnsanlardan görüntü

Muhabir Davut CAN'ın anonsu

Haber: Davut CAN - Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları internet ortamında yapılacak

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda, ilk defa kişiye özel olarak yapılacağı açıklandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), eğitim ve öğretimin aksamaması için bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi yönünde açıkladığı karar çerçevesinde Anadolu Üniversitesi'nin, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 1 milyonu aşkın öğrenciye internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"YÖK'ün aldığı kararlar sonrasında iki hafta süren ve günde 8 saati bulan toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıklar değerlendirildi ve öğrencilerin öğretim süreçlerinin aksamaması adına büyük bir sorumluluk alınarak, ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararda, sınav süreçlerinde öğrencilerin bir araya gelmelerinin yaratacağı salgın riski başta olmak üzere, sınavların ertelenmesi durumunda öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim süreçlerinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzluklar göz önünde bulunduruldu. 1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca Açıköğretim Sistemi'nin, görevi başında bulunması gereken sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, cezaevlerinde bulunan mahkumlar gibi çok farklı sosyo-demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği gözetilerek kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Anadolu Üniversitesi eğitim alanındaki 60 yılı aşan deneyimi, açık ve uzaktan eğitimdeki bilgi birikimiyle öğrencilerine bin 500'ü aşkın ders kitabı, 30 bine yakın eğitim videosu olmak üzere 16 farklı ders malzemesini dijital olarak internet ortamında sunmaktadır. 1 yıldır internet tabanlı sınavlar için altyapı sistemleri oluşturmakta, yerli ve milli bir yazılım geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu dönemde üniversitemiz, pilot uygulamalarla internet tabanlı ortamlarda da sınav süreçlerini başarıyla yönetmiştir. Süreçte ortaya çıkabilecek bütün olumsuzluklar, daha önceden yapılan pilot uygulamalarda test edilmiş ve oluşabilecek olası aksaklıklar tespit edilerek 2019-2020 Bahar Dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır."

KİŞİYE ÖZEL SINAV

Öğrencilerin belirlenen sınav tarihleri aralığında istedikleri gün ve saatte sınava girebileceklerini ifade eden Rektör Çomaklı, "Açıköğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecek. Sınav sistemi internet tabanlı bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi farklı ortamlarda test edildi. Kişiye özel şekilde uygulanacak olan Açıköğretim sınavları için test araştırma birimince hazırlanmış olan çok sayıda soru kullanılacaktır. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile sınav soruları kişiye özel olacak ve sınava katılan her öğrenci, eşdeğer farklı sorular ile karşılaşacaktır. Sınav dönemi olan 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 20 gün boyunca bütün öğrenciler, istedikleri gün ve saatte, bulundukları yerden sınav sistemine internet üzerinden giriş yapabilecektir. Açıköğretim sınavlarının internet ortamında gerçekleştirilmesine dair sınav yönergesi de hazırlanmış olup, sınav sürecine ilişkin her türlü bilgi ve yönlendirme Üniversitemizin resmi kanalları üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır" dedi.

TEKNOLJİYE SAHİP OLMAYAN ÖĞRENCİLER BÜROLARDA SINAVA GİREBİLECEK

İnternet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerin istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarında sınava girebileceklerini söyleyen Çomaklı, "Bununla birlikte 2 bin 623 refakatçili öğrencilerimiz için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Koronavirüs salgınının küresel boyutta olması dolayısıyla, yurt dışı programlarındaki öğrencilerimize de sınav takvimleri değişmeden, ara sınavlarında aynı olanaklar tanınacaktır. Sınav süresince başta sağlık personelimiz olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevi başında olan kamu personeli öğrencilerimiz için alternatif çözümler sunabilmek amacıyla da gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, internet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerimiz istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarımızda sınava girebileceklerdir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın açıklaması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR

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Yanlış ilaç vererek bebeğin yaralanmasına neden olan eczacı kalfasına para cezası

ANTALYA'da burun açıcı 100'lük izotonik sodyum klorür (tuzlu su) yerine mannitol vererek 14 aylık bebeğin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eczacı kalfası A.K., iyi hal indirimi uygulanarak 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kütükçü Mahallesi'nde oturan Sevim Şahin, 21 Aralık 2018 tarihinde 14 aylık oğlunu doktora götürdü. Daha sonra evlerinin yakınlarındaki eczaneye giden Şahin, burun tıkanıklığı yaşayan oğlu için 100'lük izotonik sodyum klorür (tuzlu su) istedi. Ancak eczacı kalfası A.K., izotonik yerine, akut renal bozukluklarda, şok, travma, yanık olaylarında, transfüzyon sonucu oluşan kanamalarda ve cerrahi operasyonlardan sonra kullanılan mannitol çözeltisi verdi.

Sevim Şahin, ilacı oğlunun burnuna şırınga ile sıktıktan sonra çocuğunun burun çevresinde beyazlama meydana geldiğini öne sürerek, "Ben ilacı aldığımda dikkat etmemiştim. Ancak oğlumun burnu beyazladığında mannitol olduğunu gördüm. Hemen doktoru aradım. Acile götürmemi söyledi. Yatışını yaptılar. Üç gün hastanede tedavi gördü. Bu çözeltiyi dünyada ilk kez oğlum ağzından aldı. Oğlum tedavi gördükten sonra taburcu oldu" dedi.

Anne Sevim Şahin'in şikayetçi olduğu eczacı kalfası A.K. hakkında Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde dava açıldı. Eczacı kalfası A.K. mahkemedeki savunmasında iddiaları reddederek, "Ben şikayetçiye izotonik sodyum klorür verdim. Olay günü kendisi çok aceleci davranıyordu. Poşete koymama ve ilacı okutmama fırsat vermeden alıp çantasına koydu. 3-4 gün sonra gelerek tekrar izotonik sodyum klorür istedi. Ben ilacı vermek isterken yüksek sesle bağırarak kendisine yanlış ilaç verdiğimi iddia etti. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Tanık olarak dinlenen eczane sahibi E.T. ise sanığın yanında kalfa olarak çalıştığını belirterek, "Eczanemize mannitol girişi olmadığı için çıkışı da olmamıştır. Yanlış ilaç iddialarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Şahin'in avukatı Fatma Hande Amioğlu Gül ise tanık beyanını kabul etmediğini ifade ederek, "Tanık reçetesiz ilaç vermekten ceza almıştır. Kendisi de kabul etmektedir. Bu kaçamaklı ikrardır. Reçetesiz ilaç veren bir insan, kayıt dışı ilaç da verebilir. Mannitol sadece eczaneler tarafından hastanelere satılan ve sadece hastaneler tarafından kullanılan bir ilaçtır. Damar içi uygulamalar için kullanılır. Eczaneden vatandaşa verilmemesi gerekir. Kamera kayıtlarında da müvekkilime bu ilacın verildiği sabittir. Yavrusu yaralı bir annenin yalan söylediğini düşünmek, hiçbir vicdana sığmaz. Kaldı ki bir annenin hasta çocuğunu bırakıp da husumetli olmadığı bir eczane çalışanını suçlaması da beklenemez" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın 'taksirle yaralama' suçunu işlediğine kanaat getirerek 120 gün adli para cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, A.K.'yi 100 gün karşılığı olan 2 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı anlaşılan sanık A.K. için mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ve 14 aylık bebekten görüntü

RÖP: Sevim Şahin'in ile röportaj

Detay

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine gelen sürücüler, polis ekiplerince koronavirüse karşı tedbirli olmaları için uyarılırken, belediye ekipleri de araçları dezenfekte etti.

Reyhanlı'nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında görev alan polis ve belediye ekipleri, ilçeye gelen sürücülere, koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları için uyarıda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları söylenen sürücülerin araçları ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Araçların kapı kolları, lastikleri ve bagaj kısmı temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçlar dezenfekte edilirken

Polis uyarılarını yaparken

-Ekiplerin çalışmasından detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Destek mi, köstek mi? Sokakta "erik dalı" ile oynadılar

ANTALYA'da bir grup vatandaş sağlık çalışanlarına destek için sokakta 'Erik dalı' türküsü eşliğinde oyun oynadı. Evde kal çağrısına uyup, dışarı çıkmayan bir kişi ise oturduğu sitenin balkonuna ses sistemi kurup, komşularının istek şarkılarını seslendirdi.

Koronavirüs vakalarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla başlatılan kampanyaya Antalya'dan dün akşam ilginç bir destek geldi. Yaklaşık 10 kişilik bir grup, saat 21.00 sıralarında son ses müzik açtıkları minibüsün önünde oynayarak, sağlık çalışanlarına destekte bulundu. 'Erik dalı' şarkısı eşliğinde oynayan grubun sosyal mesafeyi korumadığı görüldü.

BALKONDA İSTEK ŞARKILARI SÖYLEDİ

Diğer yandan, evden çıkamayan vatandaşların sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar da ilgi çekti. Bir grup genç, kendi yaptıkları spor aletleriyle çalışırken çektikleri görüntülerin yanında kent merkezindeki bir sitede oturan kişi, balkona kurduğu ses sistemiyle komşularının istek şarkılarını seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erik dalı ile oynayanlar

Spor yapanlar

Balkonda istek parçalarını söyleyen kişi

HABER: Özgür ÖZTÜRK- KAMERA: ANTALYA,

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Kamyonun damperinin lastikleri yandı

KARABÜK'te, kamyonun damperinin lastikleri tutuştu. Sürücü, aracın çekicisini damperden ayırırken, itfaiye ekipleri yanan lastikleri söndürdü.

Olay öğle saatlerinde, Karabük- Ankara karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden İsmail Çalış idaresindeki 41 TT 560 plakalı kamyonun damperinin sağ arka tekerlekleri tutuştu. İsmail Çalış aracın tekerleklerinin yandığını görünce yol kenarında aracı durdurarak, çekici ile damperi birbirinden ayırdı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi damperin yanan lastiklerini söndürdü. Yangında damperin lastikleri yanarken, tutanak tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekibinin söndürme çalışması

Yanan lastiklerden görüntü

Çekiciden görüntü

Yoldan görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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