DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika

KKTC'den gelen 135 kişi, Anamur'da karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve aralarında üniversite öğrencileri ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 135 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Mersin'in Anamur ilçesindeki yurtta karantinaya alındı.

KKTC'den dönüş yapan 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki SEKA Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, 21 otobüs ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. Bir kısmı Niğde, Adana ve Hatay'a gönderilen öğrenci ve şoförlerin 135'i Anamur'a getirildi. Kıbrıs'tan gelen yolcular, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak otobüslerle Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu yanındaki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Profesör Doktor Ali Ayhan Yerleşkesi'ne getirildi. Jandarma ekipleri, çevre güvenliği alarak yurda giriş çıkışları yasakladı. Anamur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise yurt içerisi ve çevresinde hijyen çalışması yaptı. Kıbrıs'tan çıkış öncesi 14 gün boyunca karantina altında kalan yolcuların, tedbir amaçlı 14 gün yurtta kalacağı öğrenildi. Kızılay gönüllü ekibi de yurda giderek yemek sayısını belirlemek için kalanlar ve görevlilerin listesini aldı.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

Türk Kızılayı'ndan Foça'da, 168 aileye gıda yardımı

TÜRK Kızılayı Foça Şubesi'nce ilçedeki ihtiyaç sahibi 168 aileye, gıda paketi ve kavurma yardımı yapıldı. Yardımların, şube tarafından temin edilerek, koronavirüs salgını nedeniyle ailelere ulaştırıldığı belirtildi.

Türk Kızılayı Foça Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi olan ilçedeki 168 aileye gıda yardımı yapıldı. Foça merkez ve mahallerinde yaşayan ailelere, 1'er gıda ve 2'şer kavurma paketi dağıtıldı. Kendilerine, dağıtım yapılan bölgelerde, mahalle muhtarlarının destek verdiğini belirten Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntıyı aşma yolunda üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yeşilkaya, "Türk Kızılayı Foça Temsilciliği olarak Foça merkez ve mahallelerinde 168 aileye şubemiz imkanları ile satın alınan gıda paketi ve kavurma dağıtımı yaptık. Fevzipasa Mahallesi Muhtarı Yalçın Girgin ile yönetim kurulu ve şube üyelerimiz yardımları Foça Kaymakamlığı'nın sağladığı araçla evlerine kadar götürerek ailelere ulaştırdı. Yardım götürülen bölgelerin muhtarları da bize destek oldu. İlaveten Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanlığı tarafından gönderilen 100 adet gıda kolisi ile tespitini yaptığımız ihtiyaç sahiplerine Kızılay Genel Başkanlığı tarafından gönderilen 400'er lira para yardımını da ulaştırarak zor günleri atlatmalarında destek olmaya çalışacağız" dedi.

Haber: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' sessizliği

ANTALYA'da koronavirüs tedbirine yönelik evde kalınması gerektiği uyarılarına kulak asan Antalyalıların dışarı çıkmamasıyla kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkate alan Antalyalılar, 'evde kal' çağrılarına uyarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Kentte caddelerde araç yoğunluğu yok denecek kadar azalırken, çarşı ve meydanlarda da sessizlik hakim oldu. Normalde her gün binlerce insanın gezdiği, hatıra fotoğrafı çektiği kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, boş haliyle görüntülendi. Havadan saat 15.08'de fotoğraflanan meydan ve Cumhuriyet Caddesi'nde yok denecek kadar az insan ve aracın olması virüs nedeniyle tarihi günlerin yaşandığı kentte insanların sağlığına verdiği önemi gözler önüne serdi.

Drone çekiminde Kaleiçi ve Yat Limanı'ndaki sakinlik de havadan tespit edildi. Limanda sadece teknelerin bağlı olduğu, fener ve park alanlarında insan olmadığı görüldü.

Birecik'te öğretmenler maske üretiyor

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde halk eğitimi merkezinde, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.

Birecik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan 22 usta öğretici, koronavirüse karşı ilçede görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri için günde bin maske üretimine başladı. Her gün düzenli olarak dezenfekte edilen atölyeye gelen usta öğreticiler, Sağlık Bakanlığı'nın standartlarına uygun maske üretmek amacıyla dikiş makinalarının başına geçiyor. Merkez Müdürü Müslüm Şahin, Birecik'te salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak atölyelerinde günlük bin maske ürettiklerini söyledi.

Nakliyeciler Sitesi'ne girişler kısıtlandı

İZMİR'deki, koronovirüs salgınını tedbirleri kapsamında, önlem alınmadığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan Nakliyeciler Sitesi'nde, girişlere kısıtlamalar geldi. Türkiye'nin pek çok yerinden kamyoncunun yük almak için geldiği sitede oluşan yoğun kalabalığı engellemek amacıyla site içinde en fazla 10 kişi olacak şekilde giriş kısıtlandı, ateş ölçümü yapıldı ve maske dağıtıldı.

Yönetiminin ve çalışanlarının koronavirüs salgını önlemlerine uymadıkları, kalabalık şekilde bir ara bulundukları ve en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle tartışmalara neden olan Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'ne girişler, polis ve zabıta ekipleri tarafından yasaklandı. Amacın insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Nakliyeciler Sitemiz, İzmir'i Türkiye'nin her köşesine bağlayan, her türlü sanayi ya da tarımsal ürünün nakliyesinin çalıştığı bir borsadır. Buradaki canlılık ve hareketlilik, ticari yaşamdaki hareketliliğinde bir göstergesidir. Ancak Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bulaşma riskini azaltmak, ülke genelinde her yere giden kamyoncularımızı korumak tedbirler almak zorunlu hale geldi. Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte aldığımız tedbirler, en başta kamyoncularımızı sonra da tüm insanımızı korumaya yöneliktir" dedi.

Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor (2)

YURTAN ÇIKANLARA SEYAHAT İZİN BELGESİ

Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda, umreden döndükten sonra 14 gün karantina süresini dolduran 254 kişiden, koronavirüs test sonuçları negatif çıkanların tahliyesi sürerken, otobüslerle kentten ayrılacaklar için Eskişehir Valiliği'nce seyahat izin belgesi düzenlendi. Yurttan çıkarak, gidecekleri şehirler için ayrılan otobüslere binenler, sosyal mesafe ve yarı kapasitede yolcu taşınması kuralı nedeniyle ikili koltuklara tek oturtuldu. Maske ve eldiven kullanan yolcular, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.

Yurttan çıkış yapan Hasan ve Esma Çakır çifti, kendileri için görev yapan herkese teşekkür etti.

TULUM VE MASKE KULLANDILAR

Öte yandan Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda görev yapan polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin çıkışlar sırasında beyaz tulumun yanı sıra maske ve eldiven kullandığı gözlendi. Yurtta kalanların valizlerini ise AFAD gönüllüsü olarak çalışan 20 kişi taşıdı.

Koronavirüsle mücadelede nefes terapisi önerisi

TÜM dünyada bilim insanları tarafından koronavirüs salgınına çare aranırken, uzmanlar tedbir amaçlı evde kalan vatandaşların rahatlıkla uygulayabilecekleri nefes terapilerine dikkat çekiyor. Doğru tekniklerle nefes almanın ruh halini dinginleştirdiğini ifade eden yoga eğitmeni ve nefes terapisti Görkem Yaman Şahin, "Bu terapiyle vatandaşlar, kendilerini mental olarak en iyi şekilde hissederken, akciğerlerine girecek oksijen kapasitesini de yükseltecekler ve bağışıklık direncini arttıracaklar" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, salgına karşın vatandaşlar önlem amaçlı günlerini evde geçirmeye devam ediyor. Bu kaygılı süreçte uzmanlar ise, evde kalan vatandaşların rahatlıkla uygulayabilecekleri nefes terapilerine dikkat çekiyor. Doğru tekniklerle nefes almanın ruh halini dinginleştirdiğini ifade eden denizcilik firmasında çalışan ve aynı zamanda yoga eğitmenliği yapan nefes terapisti Görkem Yaman Şahin, "Solunum dediğimizde vücudumuzun sistemlerinden birinden söz ediyoruz. Aynı dolaşım boşaltım sistemi gibidir. Fakat nefes dediğimizde bir alışkanlıktan, davranıştan bahsediyoruz. Omurgamız uzun olacak şekilde bir elimizi göbek deliği ve göğüs kafesi arasındaki alana koyuyoruz. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz ve bu şekilde diyafram kasını aktifleştiriyoruz. Bu uygulamayı günde 2-3 dakika yaptığınızda 10-15 gün sonra diyafram kasının aktifleştiğini ve nefesinizin değiştiğini fark edeceksiniz. Bu terapiyle vatandaşlar, kendilerini mental olarak en iyi şekilde hissederken, akciğerlerine girecek oksijen kapasitesini de yükseltecekler ve bağışıklık direncini arttıracaklar" diye konuştu.

'ENDİŞELENDİĞİMİZDE NEFESİMİZ SIKLAŞIYOR'

Korku ve endişe biriktirme süreci başladığında nefes alışkanlıklarının geliştiğini söyleyen Şahin, "Bu durum da solunum sistemimizi direkt etkiliyor. Korktuğumuzda hızlı ve sık nefes alıyoruz. Sakin olduğumuzda ise nefesimiz yavaşlıyor ve derinleşiyor. Düzenli solunum paternleri elde edebilmemiz için doğru nefes teknikleri uygulamamız gerekiyor. Doğru nefes tekniklerini uygulamak için öncelikle diyafram kasını etkin biçimde kullanmak gerekiyor. Bunun için de diyafram kası üzerine egzersizler yapmamız gerekiyor. Frenik sinir, beyinden gelen motor sinyalleri vücudumuza, diyaframdan gelen duyuları beynimize iletiyor. Bu şekilde direkt duygu ve davranışlarımız üzerinde etkisi olabiliyor" dedi.

'HER İKİ BURUN NEFESİNİ EŞİTLEMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Her iki burun deliğinin eşit nefes almadığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz de iki burun nefesini birbirine eşitlemek. Bunu da sağ burun deliğime sağ baş parmağımı yerleştirerek, soldan nefes verip soldan nefes alarak yapıyoruz. Nefesimizi boşalttığımızda bütün toksinlerden kurtuluyoruz. Bu şekilde sol burun deliğimizi açmış oluyoruz. Bunun anlamı, sağ burun deliği sol beyin lobunu etkiliyor. Sol beyin lobunun etkilenmesi sempatik sinir sisteminin harekete geçmesi demektir. Sempatik sinir sistemi vücuda 'savaş ya da kaç' komutu verir ve stres yaratır. Bu durum adrenalini hızlandırır. Kalp atışları hızlanır ve tansiyon yükselir. Bu şekilde vücudun daha hızlı çalışmasına, aksiyon almasına sebep olur ve stres seviyesini arttırır. Sağ burun deliği kapatılır ve soldan nefes alınırsa stres seviyesi düşürülmüş olur. Doktorlar kalp hastalarına özellikle bu nefes egzersizini önerirler ve sol burun deliğinden nefes almalarını sağlarlar. Sağ burun deliği kapatılır ve soldan nefes alınırsa, bu da konsantrasyonu arttırır. Bunu 8'er defa uygulamalarını öneriyorum."

Öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor

TOKAT'ta bir grup öğretmenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri' kapsamında, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda bulunan 3D yazıcılarla Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı. 4 gün içerisinde 200 siper maske üreten öğretmenler, maskeleri Sağlık İl Müdürlüğü'nü yetkililerine teslim etti.

Günlük 50 ile 100 arasında siper maske üretiklerini ifade eden Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızı bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızı için malzeme üretimi konusunda bütün birimlerini harekete geçirdiği dönemde Sayın Valimizin ve Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle biz de Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bilsem olarak siper maske üretimine başladık. Tokat'taki bütün okullardaki 3D yazıcıları okulumuza topladık. Gönüllü öğretmenlerimiz ile birlikte günde 50 ile 100 arasında sağlık çalışanlarımıza koruyucu yüz maske üretimine başladık. Öğretmenlerimiz öz veriyle hiçbir şey talep etmeden gece gündüz sırasıyla çalışıyorlar" dedi.

Öğretmenler ise böyle bir projede çalıştıkları için mutlu olduklarını söylerken, üretilen 200 siper maske İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da, aralarında husumet olan iki grup arasında, çarşı içinde çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, çarşı içinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tarafların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Birbirine av tüfeğiyle ateş eden gruptakilerden Mahmut Aydın ve 3 arkadaşı, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbarla çarşıya gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Mahmut Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan ve ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü

Bursa'da, inşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi Ahmet Kaplan (56), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi 307'nci Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında çalışan işçi Ahmet Kaplan dengesini kaybederek boşluğa düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan'ın öldüğü belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

