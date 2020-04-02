DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

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6 saat önce

Siverek cezaevi dezenfekte edildiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

DHA YURT BÜLTENİ-15, System.String[]

Siverek cezaevi dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'nın Siverek  ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, cezaevinde koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli önlemler alındığını söyledi. Virüs salgınına karşı araçların günlük olarak dezenfekte edildiği cezaevinde genel olarak önlemlerin alındığı belirtilirken, burada görevli infaz koruma memurlarının da 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. İnfaz koruma memurlarının karantina süresi sonunda bu kez ilçe merkezinde bir yurtta da karantinaya alınacağını belirten Sevgili, "Memurlarımız 14 gün boyunca cezaevinde diğer 14 gün ise kaymakamlık tarafından tahsis edilen yurtta kalacak. Aldığımız önlemler neticesinde korona virüsün cezaevine girmesini engellemek amacındayız. Bunun yanı sıra cezaevinde 5 ayrı karantina odası oluşturduk. İlk tutuklamanın ardından gelen kişiyi ilk 14 gün birinci karantina odasına ardından ikinci karantina odasına alıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ceza evinde alınan önlemler

Ateşi ölçülen gardiyanlar

Dezenfekte çalışmaları

Başsavcının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 122 MB

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'Markette koronavirüs paniği' paylaşımı satışları yüzde 80 düşürdü

Bursa'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir markette çalışanlardan bazılarının koronavirüse yakalandığını belirten 2 kişi, gelen özel kıyafetli sağlık ekiplerinin de fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'koronavirüs paniği' başlığıyla paylaştı. Market çalışanlarının sağlık taramasında herhangi bir bulguya rastlanmazken, polis, asılsız ihbarda bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Firma yetkilileri, olayın ardından satışlarının yüzde 80 oranında düştüğünü söyleyerek, şüphelilere tepki gösterdi.

Bursa'da 112 Acil Sağlık hattını arayan kimliği belirsiz kişiler, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir markette koronavirüslü çalışanlar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri, markete gitti. Bu kişiler bu kez de marketin önünde özel koruma kıyafetleriyle gelen sağlık ekiplerinin fotoğrafını çekti. Fotoğrafın üzerine 'Bursa'da 4 kişi daha' yazısı yazan bu kişiler, 'koronavirüs paniği' başlığıyla paylaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise çalışanlarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Market sorumlusu Harun Altun, yapılan paylaşımların ardından işlerinin yüzde 80 oranında düştüğünü söyledi. Bu tür ihbarların daha önce de yapıldığını belirten Altun, "Marketimize karşı iki kere saldırı niteliğinde asılsız ihbar oldu. İlki bir hafta önce bir ihbar üzerine ambulans geldi. O olayın ardından iki gün sonra akşam saatlerinde yine bir ihbar üzerine özel kıyafetlerle gelen sağlık ekipleri, markette koronavirüs olduğu yönünde ihbar olduğunu söylediler. Yaptıkları incelemenin ardından herhangi bir vakanın olmadığını anladılar. Bunun üzerine sağlık ekipleri, ihbarcıyı aradıklarında ulaşamayınca marketten ayrıldı. Bu sırada kimliği bilinmeyen kişilerce fotoğraf çekilerek sosyal medyada asılsız paylaşımlar oldu. Bu çıkan asılsız paylaşımların ardından ciromuz yüzde 80 oranında düştü. Bölge halkında bir korku ve paniğe neden oldu" dedi.

Paylaşımı yapanlara tepki gösteren Altun, "Hem vatandaşları korkuya sevk etmek için, hem de işlerimizi baltalamak için yapıldığını düşünüyorum. Burada 38 çalışanımız var. Bu yapılanın sadece ekmeğimizle oynamak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, polis ekiplerinin de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığını belirten Altun, "Güvenlik kameralarında 2 kişi fotoğraf çekiyor. Ekipler, o iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler sahte hesaplar oluşturarak böyle paylaşımlar yapmış. Hesaplar aynı gün açılıp, paylaşım yapıldıktan sonra aynı gün kapatılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay günü sağlık ekiplerinin gelmesi güvenlik kamerası

-Market çalışanlarından detaylar

-Müşteriler alışveriş yaparken

-Market sorumlusu Harun Altun röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:  Mehmet İNAN/BURSA,

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Şanlıurfa'da otobüsten indirilen kadın, terlikle tepki gösterdi

ŞANLIURFA'da, biri kucağında bebek olan 2 kadın, bindikleri belediye otobüsünden kartları olmadığı gerekçesiyle şoför tarafından indirildi. Kadınlardan biri ayağındaki terliği çıkarıp aracın kapısına vururken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 2 kadın, durakta, şoför tarafından bindikleri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsten indirildi. Kadınların yeniden binmek istemesi üzerine şoför otobüsün kapılarını kapattı. Bu sırada kadınlardan biri, ayağındaki terliğini çıkarıp, otobüsün camına vurdu. Kadınların kartı olmadığı için para ödemek istediği, şoförün ise bunu kabul etmeyerek araçtan indirdiği öne sürüldü.

Durakta bulunan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, inceleme başlattığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye otobüsünden indirilen kadınlar

Sürücüye tepki gösteren kadınlar

Terlikle aracın camına vuran kadın

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47MB

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Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, termal kameralar kuruldu. Sınır ötesine zorunlu ve özel izin ile giriş ve çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar yerleştirildi. Öte yandan iki ilçede de dezenfekte çalışmaları yapılırken, yerel halka da koronavirüs tedbirlerinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sınır kapısından geçenler termal kameradan kontrol edilmesi

Ateşi ölçülen vatandaşlar

İşlem yapan görevli

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 21MB

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İKAMETİ ANTALYA OLMAYAN GERİ ÇEVRİLDİ

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2)

Antalya- Konya Karayolu'nun Manavgat ilçesi Hacıobası mevkiinde bulunan polis jandarma müşterek kontrol noktasında, kontroller bugün en üst seviyeye çıkarıldı. Kontrollerde sürücülerin sağlık görevlileri tarafından ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılıyor. Maske ve eldiven kullanan görevliler, sürücülere hiç değmeden gerçekleştirdikleri kontrollerde özellikle barkod okuyucularla kimlikleri okutuyor. Kontrollerde sürücülerinin ikametgahı Antalya olmayan otomobiller geri döndürülüyor. İkametgahı Antalya olan ancak şehir dışından gelen otomobillerdekilere ise 14 günlük karantinada kalacaklarına dair belge imzalatılıyor. Belge imzalayan vatandaşlara, görevliler, karantina kurallarını ihlal etmeleri durumunda para cezası uygulanacağını söylüyor. Kontrollerde, ticari araçların seyahat geçiş belgeleri kontrol edilerek girişlerine izin veriliyor.

Kontroller sırasında zaman zaman geriye döndürülen vatandaşlarla görevliler arasında tartışma yaşandı. Diğer illerden gelen vatandaşlar çok kısa süreli işleri olduğunu, hemen geriye döneceklerini ya da bir akrabalarını görüp döneceklerini söylerken, görevliler kararın kesin olduğunu belirterek, girişlere izin vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kontrollerden görüntü

Sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi

Vatandaşların kimlik kontrollerinin yapılması

İkametgahı Antalya olmayanların geri çevrilmesi

Sürücülerle görevliler arasında yaşanan tartışma

İkametgahı Antalya olanlara 14 günlük karantina belgesinin imzalatılması

Detay görüntüler

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Kemaradan belirlenen telefon hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Hatay'da kapısı açık unutulan minibüsten cep telefonu çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen S.T., yakalandı.

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi 12 Sokak'ta yaşanan olayda, A.Y., minibüsüyle dedesini ziyarete geldi. Ancak minibüsün kapısını açık unuttu. Sokaktan geçen S.T. de minibüsün kapısını açıp içindeki cep telefonunu çaldı. S.T., koşarak kaçtı. Minibüsüne dönen A.Y telefonunun çalındığını görünce polisi aradı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 17 ayrı suçtan dosyası bulunan S.T. olduğunu belirledi. Polis, S.T'yi Saraykent Mahallesi 340 Sokak'ta yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçu kabul eden S.T. cep telefonu ile şarj aletini teslim etti. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hırsızın minibüsün içine bakması

Minibüsün kapısını açması

Telefonu çalıp kaçması

Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,

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Şanlıurfa, Siverek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:15 Kaynak: DHA

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