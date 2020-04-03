DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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6 saat önce

Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (EKİYLE YENİDEN)GAZETECİ Hakan Aygün, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlamasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

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Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (EKİYLE YENİDEN)

GAZETECİ Hakan Aygün, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlamasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Aygün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Gazeteci Hakan Aygün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, Gümbet İskelesi'ne bağlı olan teknesinde gözaltına alındı. Aygün'ün teknede yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu.

Twitter hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aygün, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Elazığ'da 3 caddede ulaşıma kısıtlama kararı

ELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesindeki araç ve yaya trafiğine kısıtlama getirildi.

Elazığ Valiliği'nce kent genelinde koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve Hürriyet Caddesi'nde yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirildi. Kararın ardından polis ekiplerince caddelerin ana giriş noktalarına bariyerler kurulup, ara bağlantıları ise şeritlerle kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin nöbeti

Caddelerden görüntü

Ara sokaklardaki şeritlerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:  Ahmet ÇÖTELİ / ELAZIĞ,

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Yaşlı kadında koronavirüs çıkınca ev karantinaya alındı

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan R.K.(64) adlı kadının 'COVID-19' test sonucu pozitif çıktı. Yandaki evde oturan kızının ve yaşlı kadının evi karantina altına alındı.

Emirgazi ilçesinde dün rahatsızlanan R.K., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan 'COVID-19' testi pozitif çıktı. Tedbir amacıyla, yandaki evde oturan kızı ve damadıyla yaşayan eşi ve İstanbul'dan ziyaretlerine gelen diğer kızı ile damadının test sonuçları negatif çıktı. Eşi tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alınırken kızları ve damatları taburcu edilirken, kendilerine 14 gün evde karantina altında tutulacakları ve sağlık görevlileri tarafından sürekli takip edilecekleri bildirildi. Ayrıca R.K.'nin hem kendi evi hem de kızının evi karantinaya alındı. Evin önünde önlem alan jandarma, eve giriş ve çıkışı yasakladı. Çiftin ziyaretine gelip Konya'daki evlerine dönen diğer kızı ve damadına da ulaşılıp, takibe alındığı belirtildi.

Öte yandan ilçedeki koronavirüs tedbirleri de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda artırıldı. İlçeye girişler kısıtlanırken, araçlar durdurup sürücü ve yanındaki yolcuların ateşi ölçüldü. Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş, pazar yeri ve önlem alınan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Karantinaya alınan ev

İlçede koronavirüs tedbirleri

Haber- Kamera: Erol ERDAL EMİRGAZİ KONYA

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Otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya alındı

İSTANBUL'dan 12 gün önce otobüsle, Konya'nın Ereğli ilçesine gelen kadın yolcunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca, diğer yolculara da ulaşıldı. 35'i Ereğli'de olduğu tespit edilen toplam 50 yolcunun takibe alındığı ve 14 gün evde karantinada kalmaları talimatının verildiği öğrenildi.

İstanbul'da oturan ismi açıklanmayan 60 yaş üstü çift, 12 gün önce Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Ziyaret sürecinde çift, memleketleri Karaman'ın Ayrancı ilçesi Berendi köyünde bir yakınlarının cenazesine katıldı. Çiftten, yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye müracaat eden 64 yaşındaki kadının yapılan 'Covid-19' testi, dün pozitif çıktı. Kadın tedaviye, eşi ise gözlem altına alındı.

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, otobüs firmasından çiftin seyahat ettiği otobüsün yolcu listesini alıp, diğer 50 yolcuya ulaştı. 35'i Ereğli'de olduğu tespit edilen 50 kişinin, 12 gün önce yolculuk yaptığı için sağlık görevlileri tarafından takibe alındığı ve 14 gün evde karantinada kalmaları talimatının verildiği öğrenildi.

Yolcuların temasa geçtikleri yakınları ile çiftin oğlu, ailesi ve temasta bulundukları sağlık görevlileri de yine takibe alınıp 14 gün evde karantinaya alındı. Çiftin taziye ziyaretine gittikleri Berendi köyü de dün akşam saatlerinde karantinaya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ereğli Otogarı dışından detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

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Düzce'de bin liralık yardım evlere gidilerek teslim edildi

DÜZCE'de, 1000 liralık sosyal yardım parası vatandaşların evlerine gidilerek teslim edildi.

Düzce'de, 1000 liralık sosyal yardım parası dağıtımı yapılmaya başlandı. PTT Merkez Şubesine gelen vatandaşlar polisler tarafından uyarılarak, paralarının evlerinde teslim edileceği yönünde bilgi verildi. Şehir merkezinde 1 komiser, 1 bekçi ve 1 PTT görevlisi, köylerde ise 1 rütbeli jandarma, 1 er ve 1 PTT görevlisinden oluşan ekipler yardımdan yararlanacak vatandaşların evlerine giderek, paraları teslim etti. Görevliler, vatandaşların paraları aldıktan sonra ellerini bol suyla yıkması ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Vatandaşlar ise görevlilere teşekkür ederek, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin PTT önünde kuyruğu dağıtırken görüntüsü

Polislerin PTT önünde uyarı yapması

Ekiplerin evlere gitmesi ve paraları dağıtması

Vatandaşlar ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Polisten Kürtçe ve Arapça 'evde kalın' çağrısı

BATMAN'da, polis ekipleri zırhlı araçlardan kent sakinlerine Kürtçe ve Arapça yaptıkları anonslarla, koronavirüs salgınına karşı evde kalmaları için çağrıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kent sakinlerinin koronavirüs salgınına karşı evde kalmalarını bildirmek için zırhlı araçlardan Kürtçe ve Arapça anons yaptı. Güvenlik güçlerinin anonsunu duyan kent sakinlerinin, uyarıları dikkate alıp, evlerine döndüklerini gözlendi.

Zırhlı polis aracından yapılan Kürtçe ve Türkçe anonsta, şöyle denildi:

"Kıymetli Batmanlı hemşerilerimiz, kendiniz ve akrabalarınız için evlerinizden çıkmayın. Sizden isteğimiz bir süre dışarıya çıkmayın. Parklar, bahçeler ve sokakları boşaltın. Demeyin bize bir şey olmaz, herkes aynıdır. Evde kalmanızı istiyoruz. Kendiniz, yakınlarınız ve sevdikleriniz için evinizden çıkmayın. Mecbur kalmadıkça çıkmayın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin zırhlı araçta anonsları

Zırhla araçtan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Hakan Aygün, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:42 Kaynak: DHA

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