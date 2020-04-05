DHA YURT BÜLTENİ -15 - Son Dakika

Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan Kemal Gökkuş(86), emekli maaşından 500 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Emekli maaşını çekmek için Zara Kaymakanlığı'nı arayan Kemal Gökkuş, Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Gökkuş'un isteğini yerine getiren Vefa Sosyal Destek ekipleri maaşını bankadan çekerek kendisine teslim etti. Bu sırada Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istediğini söyledi. Emekli maaşından 500 lirayı Vefa Sosyal Destek ekiplerine verdi. Ekipler Gökkuş'a davranışından dolayı teşekkür ederek 500 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Kampanyaya destek olmak istediğini söyleyen Kemal Gökkuş, "500 lira yardımda bulundum. Bulunmaya da her ay devam edeceğim. Almanya'dan emekli oldum. Şimdiye kadar aldıklarımı çocuklarıma harcadım. Bundan sonra devletime ve kendime çalışacağım. Biz bize yeteriz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin ziyareti

-Gökkuş'un bağışı ve konuşması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Yaralıya madahale ettiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 LCE 38 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Emrah Utri (32), cadde üzerinde Mevlüt Yıldız'ın (52) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yıldız yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yıldız, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıya müdahale eden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması ise dikkat çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki motosikletin bisiklete çarptığı ve bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yola düştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar

-Yaralıya 112 müdahalesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Antalya'ya tali yoldan gitmek isterken kaza yaptılar: 4 yaralı

KONYA'dan Antalya'ya, tali yollardan gitmek isteyen 2'si Suriyeli 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Taşağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın konavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş- çıkışları yasaklanması üzerine 4 kişi, Konya'dan Antalya'ya tali yoldan gitmek istedi. Suriye uyruklu Abbas Abdulkadir yönetimindeki 07 MA 6933 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Abbas Abdulkadir ve araçtaki vatandaşı Mohammid Abdulkadir ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçtan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN KONYA

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Kumar operasyonunda 15 kişiye 3 bin 150'şer lira 'sosyal mesafe' cezası

KAHRAMANMARAŞ'ta kumarhaneye çevrilen bir daireye polis tarafından düzenlenen operasyonda 4'ü kumar oynayan 15 kişi yakalandı. 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Bu cezalara ek kumar oynayan 4 kişiye 1225 lira da kumar cezası kesildi. Şüphelilerin yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir daireyi kumarhane olarak kullanıldığını belirleyip binayı takibe aldı. Yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı güvenlik kamerası da yerleştirildiğini tespit eden polis, bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 4, kumara yer temin eden 1 ve o sırada odada bulunan 10 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin küt tabir edilen kumar oynadıkları belirlenirken, masalarda iskambil kağıtları ile 650 lira kumar parası ele geçirildi.

HEPSİNE MASKE DAĞITILDI

Ekipler, sosyal mesafe kuralı kapsamında şüphelileri ayırırken, hepsine maske dağıttı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu sırada sosyal mesafe kuralına göre binadan çıkarılan, şüpheliler, araçlarda da yine aynı kurallara göre oturtuldu. Montları ve peçeteler yardımıyla yüzlerini kapatmaya çalışan şüphelilerden biri gazetecilere poz verdi. Burada 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 47 bin 250 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayan 4 kişiye ise bu cezaya ek olarak kumar oynamaktan 1225 lira idari para cezası yazıldı.

Toplamda 52 bin 150 lira idari para cezası uygulanan şüphelilerden Sami G.'ye (64) kumara yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bina önündeki ekipler

Kumar oynayan 4 kişinin binadan çıkarılması

Polis otolarına bindirilmesi

Polis otolarının gidişi

11 kişinin binadan çıkarılması

Polis minibüsüne bindirilmesi

Minibüsün gidişi

Güvenlik kameraları

Kumar masaları

Masanın üzerindeki para ve kağıtlar

Kamera görüntülerini izledikleri televizyon

Odadan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Akhisar Belediyesi, pazaryerinde 5 bin maske dağıttı

Akhisar Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı kentte etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından Pazar Pazarı'nda vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; pazaryerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında vatandaşlara el dezenfektanı uygularken ve vatandaşlara sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim"

Koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirlerimizi almaya devam ettiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Bugün esnafımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için 5 bin adet tıbbi maske dağıttık. Pazaryeri giriş ve çıkış noktalarında bulunan zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımıza el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız. Çıkmak zorundaysanız da sosyal mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazaryerinden genel ve detay görüntü

-Maske dağıtımından görüntü

Haber – Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (MANİSA),

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Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine alkış ve baklava

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendileriyle birlikte yoğun günler geçiren temizlik görevlilerini alkışlayıp, baklava ikram etti.

Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor ve hemşireler ile diğer görevliler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun günler yaşayan temizlik görevlileri için sürpriz hazırladı. Doktor ve hemşireler, aynı anda acil servise çağırdıkları temizlikçileri alkışlamaya başladı. Temizlik görevlileri hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Doktor ve hemşireler özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği temizlik görevlilerine baklava ikramında bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Sağlıkçıların temizlik görevlilerini alkışlamaları

-Baklava ikramı

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi ile Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Geyikli- Bozcaada ile Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılacak tüm feribot sefereri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi ile Marmama Denizi'nde poyraz fırtınası etkili oluyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yarınki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ayrıca Güney Marmara'da; Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki seferler ise şu an için aksamadan devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Feribot iskelesinden genel, detay görüntü.

-Yat limanına vuran dalgalardan görüntü.

-Çanakkale Boğazı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribottan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,