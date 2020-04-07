DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

6 saat önce

Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da giriş ve çıkış kontrolü YALOVA'da, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan giriş ve çıkış yasağı kapsamında, 3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olduğu gerekçesiyle yol kontrolleri artırıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da giriş ve çıkış kontrolü

YALOVA'da, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan giriş ve çıkış yasağı kapsamında, 3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olduğu gerekçesiyle yol kontrolleri artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın giriş ve çıkışlarının kapatıldığını açıklaması üzerine İstanbul, Kocaeli ile Bursa arasında kalan Yalova'da da önlemler artırıldı. 3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olan Yalova'nın giriş ve çıkışına 7 kontrol noktası kuruldu. Görev yapan toplam 150 polis ve jandarma, seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin vermedi. Kente giriş yapan sürücülerin tek tek ateşleri ölçüldü. Ateşi olduğunu hissedenlerin araçları, belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi. İkametgahları Yalova'da olanların girişlerine ise izin verildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Kontrol noktası detaylar

-Ateş ölçümü yapılmasından detaylar

-Anons

Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/YALOVA,

=========================

Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası

ANTALYA'da kavgaya karışan 5 kişiye, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Vali Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta. Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar, ona şaşmak lazım" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki Dokuma semtinde kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararları olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım" dedi.

Vali Karaloğlu, alınan her kararın titizlikle uygulanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kavga eden gruptan görüntü

HABER- KAMERA: ANTALYA,

==========================

Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı

KAHRAMANMARAŞ'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı. Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Polisin vatandaşları uyarması

S.Y.'ye ceza yazılması

S.Y.'ye kimliğinin verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

===========================

Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı şehirlerden kente gelmek isteyen ve seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin verilmiyor.

Şanlıurfa il merkezinden Mardin, Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman istikametindeki yol denetim noktalarında trafik hareketliliğini denetleyen güvenlik güçleri, seyahat İzin belgesi bulunmayan araçların kente girişine izin vermiyor. Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin ateş ölçümünü de yapan ekipler, seyahat izin belgesi ve ticari araçların da arama yaptıktan sonra geçişine izin veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kontrol noktasında durdurulan araçlar

Polis izizn belgesini kontrol etmesi

Ölçümleri yapılan sürücüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

===========================

Minik Rıdvan'a polisten doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ'da rahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in(3), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesinin doğum günün kutlamak için yardım istediği polisler, aldıkları pasta ile eve giderek, minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde oturan Dile ve Tahsin Güden çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ve delik olan kalbinden ameliyat geçiren Rıdvan'ın doğum gününü kutlamak isteyen anne, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayınca, polisi arayıp yardım istedi. 155'i arayan Dile Güden, minik oğlunun doğum günü olduğunu ve kutlamak için pastaya ihtiyaçlarını olduğunu belirterek, yardım istedi.

Haber merkezinin talebi ilettiği Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir pasta temin ederek üzerine 4 mum yakıp ailenin Aydoğdu Mahallesi'ndeki evine gittiler. Polis ekiplerini ellerindeki pastayla gören minik Rıdvan, büyük mutluluk yaşadı.

Anne ve babasının da yardımı ile pastadaki mumları üfleyerek söndüren Rıdvan'a polis amcaları, "Salgın nedeni ile sana sarılamasak da, doğum günün kutlarız Rıdvan" dedi.

Aile, polis ekiplerine teşekkür ederken, minik Rıdvan'ın 2019 yılında delik olan kalbinden ameliyat olduğu ve bu nedenle dışarıya çıkıp çocukları için risk oluşturmak istemediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Ellerindeki pastayla binaya giren polisler

-Ailenin polisleri karşılaması

-Minik Rıdvan'ın babasının kucağında sevinerek mumlara üflemesi

-Hep birlikte alkışlanması

-Polislerin Rıdvan'a yaşını sorması

-Polisin Rıdvan ile konuşması

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

===========================

Tokat'ta polislere pastalı sürpriz

TOKAT'ta mahalle sakinleri 6-12 Nisan Polis Haftası nedeniyle ihbar üzerine parka çağırdıkları polislere pastalı sürpriz yapıldı.

Kent merkezindeki 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Aktaş, Polis Haftası nedeniyle, mahalle sakinleri ile birlikte polis ekiplerine sürpriz yaptı. Aktaş, 155'i arayarak parkta yasak olmasına rağmen vatandaşların piknik yaptığı ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, parka gelen polisleri müzik öğretmeni Ozan Çekiç'le birlikte "Bil oğlum" türküsüyle karşıladı. Kendilerine sürpriz yapıldığını anlayan polisler şaşkınlık yaşadı. Mahalle muhtarı Aktaş, daha sonra polislerle birlikte pasta kesti.

Muhtar Mücahit Aktaş, "Şu anda ülkemizde bir salgın var. Biz de onlara yoruldukları, vefakarlık yaptıkları günde sürpriz yapmak istedik. 155'i arayarak parkta oturan insanların bulunduğunu ihbar ettik. Sağ olsunlar 2 dakika içerisinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve polis haftalarını kutlamak için bir sürpriz yaptık" dedi.

Polis memurları ise vatandaşlara yapmış oldukları sürprizden dolayı teşekkür ederek, evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Parktan görüntüler

-Polislerin parka gelişi

-Türkü ile karşılanmaları

-Muhtarın pasta kesmesi

-Çevredeki binalardan gelen alkışlar

-Konuşmalar

Haber-Kamera:  Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

===========================

Yorgun pelikan, bakım sonrası doğaya salındı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yorulup düşen pelikanı çoban Erhan Sezer (52) buldu. Pelikan, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan bakımının ardından doğal ortamına salındı.

Lapseki ilçesi Ayazma Deresi mevkisinde dün hayvan otlatan çoban Erhan Sezer, hareketsiz yatan pelikan buldu. Pelikanı motosikletindeki meyve kasası içinde evine getiren Sezer, ardından da

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, pelikanı teslim aldı. Yorgun olduğu belirlenen pelikan, bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Doğaya salınan pelikandan görüntü.

Haber-Kamera:  ÇANAKKALE,


Zonguldak, Yalova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:13 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 21:36:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]