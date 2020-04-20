DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-15

6 saat önce

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ-15, System.String[]

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın Madak yönetimindeki 20 A 9272 plakalı polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Kaza yerinden görüntü

Polis aracından görüntü

Otomobilden görüntü

Otomobil sürücü Arif Şengül'ün görünütüsü

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========

Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, son bir haftada farklı adreslerden 4 araç çalan 9 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te 13-19 Nisan tarihleri arasında polis ihbar hattını arayan 4 kişi, park halindeki araçlarının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, araçların çalındığı bölgelerde bulunan güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. Kayıtları inceleyen ekipler, bir aracı iterek diğerlerini ise düz kontak yöntemiyle çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerdeki çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Şüphelilerin araçları çalması

Bir aracı şüphelinin iterek götürmesi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Araçların sahiplerine teslim edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)

======================

Eskişehir'de yasak sonrası pazarlar ve sokaklar doldu

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler insan kalabalığıyla doldu. Haftalık ihtiyaçların yanı sıra yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle alışveriş yapanların sayısı artarken, polis ekipleri banka önleri ve caddelerde sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Eskişehir'de sokaklar yine insan kalabalığıyla doldu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte semt pazarlarında da kalabalık olduğu gözlenirken, araç trafiğine kapalı olan ve giriş çıkışları polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatılan caddelerde de kuyruklar uzadı. Caddelere giriş yapmak isteyenlerin polis ekiplerince kimlikleri kontrol edilirken, sağlık görevlilerince de ateşleri kontrol ediliyor. Ayrıca kontrol altındaki Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.

Koronavirüs vakasının 670 olduğu kentte semt pazarlarının giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken, devriye gezen polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye yükseldiği şehirde tedbirlere rağmen kentin insan kalabalığın olduğu caddeler de polis ve zabıta ekiplerince " Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler, salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidirö diye anonslar yapılıyor.

Halkın yasak sonrası alışveriş telaşına düştüğünü ifade eden Gökhan Kaya, "Kısa süreli sokağa çıkma yasağının ardından her yerde kalabalık oluyor. Bence sokağa çıkma yasağı olacaksa, uzun süreli olması gerekiyor. Herkes şimdi erzak alma derdine düştü. Onun içinde sokaklar çok kalabalıkö dedi.

204 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Öte yandan Eskişehir Valiliği iki günlük sokağa çıkma yasağında, 204 kişiye yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:51 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti Fransa'da sokaklar karıştı SULTANGAZİ'DE BALKONDAN KONSER VEREN GENCE POLİS SİRENLE EŞLİK ETTİ Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor! Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!         
22:22
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil         
18:02
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 22:24:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]