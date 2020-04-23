DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Sürücüsünün çalıştırmasıyla alev alan otomobil, yandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Lüleburgaz İstiklal Mahallesi Doğuş Arkası Sokak'ta ismi öğrenilemeyen kişi, park halindeki otomobiline binip, çalıştırdı. Bu sırada otomobil, motor kısımdan alev aldı. Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan otomobilden detaylar

Hortumla söndürme çalışması

Otomobilin yanması

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Yangının söndürülmesi

İtfaiyenin incelemesi

Haber: Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), -

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Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde işlek caddeler, meydan ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 31 şehirde, 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu illerden Kayseri'de, yasağın ilk günü kentte sessizlik hakim oldu. En işlek cadde ve meydanlar ile sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, yollarda denetim gerçekleştirdi.