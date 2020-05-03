DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

Oğlu dağa kaçırılan baba, Soylu'dan iki oğlunun güvenlik korucusu yapılmasını istedi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde oturan Salih Gökçe'nin 5 yıl önce çocuklarından biri İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Evlat hasreti ile yüreği sızlayan Gökçe, Diyarbakır'da HDP il binası önünde, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eyleme katıldı. Ancak koronaviras salgını nedeniyle Salih Gökçe, memleketine dönmek zorunda kaldı. Baba Gökçe'li bugün ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yardım paketini bizzat kendisi teslim etti. Başkan Sayan, ziyaret sırasında Gökçe'yi, İçişleri Bakanı süleyman Soylu ile görüştürdü.

'KÖYDEKİ İKİ OĞLUNUN GÜVENLİK KORUCUSU YAPILMASINI İSTEDİ'

Bakan Soylu'ya ilgisi için teşekkür eden acılı baba Salih Gökçe, 5 yıl önce bir oğlunun dağa kaçırıldığını belirterek, köydeki iki oğlunun güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesini talep etti. Gökçe'nin talebini olumlu karşılayan Bakan Soylu, konuyla ilgili Ağrı Valiliği'ne gerekli talimatın verileceğini söyledi. Bakan Soylu, acılı baba Salih Gökçe ile görüntülü olarak yaptığı görüşmede, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

VEFA DESTEK GRUBU OLARAK YANLARINDAYIZ

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Savcı Sayan, "Oğlu PKK tarafından kaçırılan Salih ağabeyinin evine geldik, kendisiyle görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları gereği buradayız. Sayın bakanımızla da aileyi görüştürdük. Bir eksiği ya da ihtiyacı varsa, Vefa Destek Grubu olarak yanlarındayız. Bugün burada bu babayı gördüğümüz zaman bir Kürt olarak PKK'nın terör örgütünün bu bölgeye ne kadar zarar verdiğini hepimiz birlikte görüyoruz. Gerçekten bizim bölgeyi kan gölüne çeviren bu teröristlerin, Kürtleri temsil etmediği her halinden belli. İşte ben Kürt belediye başkanıyım. Kürt bir baba, biz burada bu insanların Kürtler adına hareket etmediğini hep açık bir şekilde görüyoruz. Aileyi bölmüşler kızları götürmüşler, aileleri perişan etmişler. İşte Salih amcayı gördünüz, böyle aileleri perişan ettiler" dedi.

'BENDEN 10 BİN DOLAR İSTEDİLER'

Oğlunun 2015 yılında İstanbul'dan kaçırıldığını anlatan Salih Gökçe, "2015 yılında oğlumu İstanbul Yeni Doğan'da ilaç vererek Kobani'ye kaçırdılar. Ben 2 kez getirmeye gittim, 10 bin dolar istediler, çocuğumu vermediler. Diyarbakır nöbetine katıldım. 7 ay orda kaldım. Şehirde HDP, dağda PKK hiçbir fark yok. Kürtlerin savunucusu olarak görmüyorum onları. Eğer Kürtlere destek veriyorlarsa dağdaki çocukları getirsinler. HDP bizim çocuklarımızı getirsin, teslim etsin. Devlet her zaman için yanımızda. Bakan beyle görüştük, Bakan bey de bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Başkan Savcı Sayan'ın eve gıda yardımı getirmesi

-Ev ziyareti

-Detaylar

-Bakan Soylu ile görüntülü konuşma

-Belediye başkanı Savcı Sayan Röp

-Baba Salih Gökçe ile röp

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı

SAMSUN'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okundu. Yanlış okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" uyarısı yapıldı.

Samsun'da 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18: 41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde yayılan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı.

Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı.

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ

Samsun Müftülüğü'nden erken ezan okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım ilçe Müftülüğü'ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dilerizö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-'Oruçlarınızı açmayın' uyarısı yapılması

-Ezanın erken okunması

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Sokağa çıkma yasağında, üreme mevsimindeki inci kefali avına çıktı

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağının ardından, kaçak avcılara karşı denetimler aralıksız sürdürülüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Kale mevkiinde Van Gölüne dökülen Şamran kanalına bırakılan 150 metre uzunluğunda misina ağı ile ağın üzerinde 150 kilogram inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, kaçan kaçak avnın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı, 15 Nisan'da başladı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali için konulan av yasağı 15 Temmuz'da sona erecek. Üremek için göç eder inci kefalinin neslini sürdürebilmek için verdiği bu mücadelede alınan önlemleri uyulması için jandarma ekipleri hem karadan hem havadan sıkı denetim yapıyor. İnci kefalinin geçiş güzergahları olan Van Gölü sahili ve dere yataklarında jandarma ekipleri tarafından 7/24 nöbet tutuluyor.

KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Kale Mevkiindeki Şamran kanalının Van Gölü'ne döküldüğü mansapta, kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bisikletiyle gelen bir kişinin Şamran kanalına attığı 150 metre uzunluğunda misina ağı ve bu ağır üzerinde 150 kilogram balık ele geçirdi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da imha edildi. Kaçak balıkları avlayan kişi ise bisitletini dere kenarına bırakıp kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği misina ağı

-Tarım Orman Müdürlüğü personeli ele geçirilen ağ ve üzerindeki balıkları anons yaparak anlatırken

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba, bacağından vurularak yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi R.A.Ç.'yi darbeden E.Ş. (27), 4 aylık erkek bebeğini kaçırmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polisin çevresini sardığı E.Ş., bebeğinin boğazına bıçak dayayıp, öldürmekle tehdit etti. Polisin uyarılarına rağmen bebeği vermeyen E.Ş., tabancayla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ş., çocuğunu görmek amacıyla 1054 Sokak'ta oturan nikahsız yaşadığı R.A.Ç.'nin (19) evine geldi. E.Ş., evin önüne gelen R.A.Ç.'nin kucağındaki 4 aylık erkek bebek D.Ç.yi zorla aldı ve sokak ortasında darbetti. Ardından eşinin kucağından zorla aldığı bebeği ile uzaklaşmaya çalışan E: Ş., olaya tanık olan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis tarafından durduruldu. Sağlık ekibi de olay yerine geldi.

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP TEHDİTLER SAVURDU

Polis memurlarının, bebeği bırakması yönündeki uyarılarına E.Ş., sinkaflı sözlerle karşılık verdi. Kucağındaki bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" diye yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Polislerin uyarılarına karşılık elindeki bıçağı sallayan şüphelinin etrafı, evden yaklaşık yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı'nda sarıldı. Polislerin 'teslim ol' uyarılarına karşın şüpheli E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek tehditlerini sürdürdü.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Polislerin bütün uyarılarına karşın, çocuğu teslim etmeye yanaşmayan E.Ş., "Siz istediniz bunu" diyerek bağırıp, kucağındaki bebeğin boynuna bıçağı dayadığı sırada, polis memurunun bacaklarına iki el ateş ederek vurmasıyla yere yığıldı. Üzerine atılan diğer polisler tarafından etkisiz hale getirilen E.Ş.'nin kucağındaki bebek ise hemen alınarak, uzaklaştırıldı.

BEBEK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

4 aylık erkek bebek D.Ç., zarar görmeden annesi R.A.Ç.'ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş., tedavisinin yapılması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin kucağında bebekle caddede yürümesi (Cep telefonu)

Şüphelinin parkta vurularak yakalanması (Cep telefonu)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakası görülmedi

SİVAS'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsün eşliğinde kentin boş sokaklarında çekilen görüntülerin yer aldığı video klibe yer verildi. Klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valiliğin paylaştğı klip

Haber: SİVAS, DHA

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Yurtta karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta karantina altında tutulanlar arasında yer alan Musa Arzuman'a (38) görevliler doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde geçiriyor. Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Almanya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Musa Arzuman için doğum günü sürprizi hazırlandı. Özel kıyafetli bir yurt görevlisi, "İyi ki doğdun, mutlu yıllar" tezahüratları eşliğinde üzerinde mumlar yanan pastayı 38 yaşına giren Arzuman'ın odasının önüne götürdü. Bu sırada karantinadaki bazı vatandaşlar da odalarının kapılarından alkışlarla bu ana eşlik etti. Üzerinde "İyi ki doğdun Musa, karantinada 11'inci gün" yazan doğum günü pastası, yurtta karantina altındaki vatandaşlara ikram edildi.