DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ'da bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde Muhammed Ercan'a (29) ait oto kiralama dükkanında meydana geldi. Ercan ile dükkanına gelen Uğur Şefik Üstün (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Üstün, vücuduna isabet edilen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Üstün, ambulansa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ercan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.