DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Akyazı'da, karantinadaki 7 kişinin testi pozitif çıktı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taziye ve iftarlara katılan, yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Hüsniye Alsat'ın 56 yakını karantinaya alınırken, yapılan ilk testlerde 7 kişi daha pozitif çıktı.

Akyazı Vakıf Mahallesi'nde Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösteren Hüsniye Alsat'ın, testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri ise temas ettiği kişileri tespit etti. Hüsniye Alsat'ın geçen hafta taziye evine gittiği, ayrıca alışveriş yaparken 56 kişi ile temas ettiği belirlendi. 56 kişi karantinaya alınırken, yapılan testlerde 7 kişinin daha pozitif olduğu öğrenildi.

Filyasyon çalışmasının devam ettiği öğrenilirken, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede devriyeye çıktı. Akyazı'daki kadının 'süper taşıyıcı' olarak değerlendirilemeyeceğini belirten yetkililer, süper taşıyıcı olmadan engellendiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Halit Bedir, "Biz bu şeyden korkmuyoruz pek, bizde sorun yok zaten. O arkadaşların evleri ileride, onlarda çok korkmuyorlar bu hastalıktan. Hiç sorun yok" diye konuşurken, yeğeni Hasan Bedir ise, "Mahallemizde oldu bu olay, evlerimiz yakın değil zaten ama korkuyoruz. Mahallemizde çıktı, elbette çekiniyoruz ama bununla ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. Hala maskesiz geziyorlar, maske takmıyorlar" dedi.

Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Hatice Yavuz ise, "Ben torunlarımı çıkarttım bugün, çok sıkıldılar evde diye. Mahallemizde böyle bir şey olması tabii ki bizi korkuttu. Zaten tedirgindik, daha da tedirgin olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mahalleden detay

Muhabir Güven Hasbaş anons

Jandarma ekipleri detay

Vatandaş detay

Halit Bedir, Hasan Bedir ve Hatice Yavuz röp.

HABER-Güven Hasbaş/KAMERA: Ramiz Kaan Oktar/AKYAZI (Sakarya),

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Günler sonra dışarı çıkan lösemi hastası Öykü Arin: En mutlu günüm

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çocuklara verilen izni anne ve babasıyla evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayarak değerlendirdi. Günler sonra dışarı çıkma heyecanını oynayıp, koşarak yaşayan Öykü Arin, "Bugün en mutlu günüm" dedi.

İzmir 'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya 'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

'EN MUTLU GÜNÜM'

Günlerdir evde vakit geçiren Öykü Arin, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün çocuklara tanınan 4 saatlik izin süresini oturduğu sitenin bahçesinde anne ve babasıyla geçirdi. Bahçede koşan, anne ve babasıyla keyifli vakit geçiren Öykü Arin'i, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ziyaret etti. Aileye çiçek veren Başkan Uysal, Öykü Arin'e de Türk bayraklı rüzgar gülü hediye etti. Öykü Arin, rüzgar gülüyle site bahçesinde koşup, sokağa çıkma kısıtlamasında kendisine tanınan dışarı çıkabilme süresinin tadını çıkardı. Annesi ve babasıyla oyunlar oynayan Öykü Arin, "Bugün benim en mutlu günüm" dedi.

Karantina sürecinde hastaneye gitmemeyi tercih ettiklerini dile getiren Eylem Şen Yazıcı, evlerine gelen hemşire yardımıyla tahlillerin hastaneye götürüldüğünü aktardı. Öykü Arin'in tedavi sürecinin doktorlarının öngördüğü gibi devam ettiğini aktaran Eylem Şen Yazıcı, "Her şey bizim için 5 yıl sonra bitecek. Bu süreçte ilik naklinin uyum sağlamaması durumu gibi, tekrar etme riskine karşı donör arayışı devam ediyor. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Çağrım herkese 'Tüm Öyküler için donör olun.' Öykü evde neşeli, oyunlar oynuyor eğleniyoruz. Bizim için sokağa çıkmak çok keyifli eğlenceli oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öykü Arin'den detaylar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Öykü Arin ile tokalaşması

Öykü Arin'in rüzgar gülü ile koşması

Öykü'nün ailesi ile parkta zaman geçirmesi

Öykü'nün 'en mutlu günüm' dediği an

Eylem Şen Yazıcı Röp.

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı

ÇANAKKALE'nin en çok kiraz ihracatı yaptığı Lapseki ilçesinde, erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadı başladı. Kiraz bahçesi bulunan Sadettin Gündüz; eşi, çocukları ve torunları ile birlikte erkenci kirazlarını toplayıp, kilosu 25-30 TL'den iç pazara satmaya başladı. Gündüz, bu yıl kiraz veriminin de iyi olacağını söyledi. Lapseki'de yılda 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi gerçekleşiyor ve bunun da yüzde 65'i ihraç ediliyor.

Lapseki ilçesi özellikle kiraz ve şeftalisiyle ön plana çıkan ve ihracata damgasını vuran meyve bahçeleriyle meyve yetiştiriciliğinin önemli bir merkezi olarak biliniyor. Lapseki'de bugünlerde erkenci olarak bilinen Eşme çeşidi kirazların hasadı başladı. Aramosu çok yüksek olan ve bunu da yetiştiği toprağın özelliğinden alan Eşme kirazları, iç piyasaya pazarlanıyor. Çanakkale ' dışında özellikle İstanbul 'dan telefon ile üreticilere ulaşan halciler, erkenci kirazlardan sipariş ediyor. Üretici de siparişleri adresine gönderiyor.

Lapseki'de 50 yıldır kiraz yetiştiriciliği yapan Sadettin Gündüz (70), eşi Gönül Gündüz, çocukları ve torunları ile birlikte yılboyu bahçesine gözü gibi bakıyor. Bahçesindeki erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadına başlayan Sadettin Gündüz, ürünün kilosunun 25 ila 30 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi. Gündüz, "Sezonu açtık. Yöremizin erkenci kirazı olan Eşme cinsini topluyoruz. İlk siparişlerimizi aldık ve toplamaya başladık. İç piyasaya satıyoruz. Özellikle İstanbul'dan büyük talep var. Nasip olursa Eşme kirazının hasadı 10 gün kadar devam edecek. Sonra da Lapseki devi dediğimiz Premier giant çeşidinin hasadı başlayacak. Bunlar ihracat ürünlerimiz. Eşme kirazının lezzeti çok güzeldir. Lapseki bölgesinin toprağından kaynaklanan bir lezzete sahip. Şeftalimiz de lezzetlidir. Onunu için İstanbul piyasası olsun, ihracat olsun çok talep görüyor. Verim olarak da şuan için gayet iyi görünüyor. Allah toplamayı, yemeyi ve satmayı nasip etsin" dedi.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'de 8 bin 500 dekar alanda yıla göre değişmek ile birlikte 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi yapıldığını belirterek, " İngiltere Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere üretimin yüzde 65'i ihraç ediliyor. İhraç edilen çeşitlerin baında 0-900 Ziraat (Pıspıs), Regina çeşidi önde gelmektedir. Şuan hasadı yapılan Eşme kirazı gibi cinsler ise, iç piyasada pazarlanıyor. Fazlalığı da ihraca gidiyor. Sezon içerisinde hasat periyodu yaklaşık 45 gün sürmekte. Üreticilerimiz tüm alıcı firmalarımızı beklemektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lapseki'deki kiraz bahçesinden ve ağaçlardaki kirazlardan genel ve detay görüntü

-Erkenci kirazların hasadının yapılmasından görüntü

-Erkenci kirazların kutulara konulmasından ve kirazlardan detay görüntüler

-Kiraz yetiştiricisi Sadettin Gündüz ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

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'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 6 gün önce yakınlarına 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı.

Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, geçen hafta perşembe günü saat 11.00 sıralarında, 'Denize gireceğim' diyerek, evden ayrıldı. Bican'dan bir daha haber alınamadı. Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı. Orhan Bican'ın kıyafetlerinin bulunduğu Selinus Sahili Kızılin mevkisinde, bugün bir balıkçı teknesindekiler, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta hareketsiz duran bir cisim olduğunu fark etti. Teknedekiler yaklaştıklarında bunun bir erkek cesedi olduğunu anlayınca durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye denizden Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bağlı ekipler, karadan da polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı yönlendirildi. Ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yerine çağrılan kayıp doktor Orhan Bican'ın babası Ferruh Bican, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Olay yerine gelen savcı da inceleme yaptı. Oğlunu teşhis ettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Ferruh Bican, cesedin yanındaki bir kayanın üzerine oturup, sessizce denizi izledi. Ceset daha sonra otopsi için morga götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denizdeki cesedin uzaktan görüntüsü

Balıkçı teknesi ve ceset

Kıyıdaki cesedin incelenmesi

Orhan Bican'ın fotoğrafı

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Sakarya'da çocuklar sokak ve parklara akın etti

SAKARYA'da, günler sonra sokağa çıkma izni verilen çocuklar parklarda gönüllerince oyun oynayarak eğlendi.

Sakarya'da günler sonra sokağa çıkan çocuklar, havanın da güzel olmasıyla aileleriyle birlikte parkları doldurdu. Çocuklar izin verilen süre içerisinde parklarda zaman geçirerek, gönüllerince oynadı. Bazı çocuklar ise bisikletleriyle gezdi. Aileler, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar nedeniyle teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocukların parklarda oynamaları

Detay görüntüler

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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İzmir'deki parklarda çocuklar gönüllerince vakit geçirdi

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında 20 yaş altı kişilere yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, 0-14 yaş arasındakiler için bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kaldırıldı. İzmir'de çocuklar, 4 saatlik serbestliği parklarda oyun oynayarak değerlendirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstündeki vatandaşlardan sonra, 0-14 yaş arasındaki çocuklar da dışarıya çıktı. İzmir'de saat 11.00 ile 15.00 arasında aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, vakitlerini parklarda oyun oynayarak geçirdi. Bornova 'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ını hınca hınç dolduran çocuklar, top oynayıp paten ve kaykay sürdü. Bazı çocuklar da, maskelerini takarak alandaki oyun parkında bulunan oyuncularla oynadı. 10 yaşındaki Ata Biçer, "Evde dört duvar arasında bulunmaktan sıkılıyordum. Buraya geldik ve arkadaşlarımızla top oynadık. Çimlerde koşmak bize çok iyi geldi" dedi. Bir diğer 14 yaş altı çocuk Solin Adıyaman ise, "Ben bazen evin önünde arkadaşlarımla buluşuyordum ve bazı oyunlar oynuyorduk. Ama bugün doğum günüm olduğu için ailemle beraber buraya geldik. Ödevlerden dolayı çok bunalmıştım ve burası çok iyi geldi" dedi.

OYUNLAR OYNADILAR

Kızıyla çıkıp parkta vakit geçiren Şeyda Aydın , uzun süredir ilk kez dışarı çıktıklarını söyleyerek "Sosyal mesafeyi aşmadan kimseyle çok yakınlaşmadan maskelerimizi takarak vakit geçirdik. Skoter ve paraşüt kullandı. Okulumuzun bitmesi bizi üzmüştü. Çocuklar evde zor vakit geçiriyor. Umarız kısa sürer" dedi. Semra Aydın (5) da "11.00'de dışarı çıktık. Uçurtma uçurdum. Dışarda olmak güzel" dedi. Uzun bir aradan sonra parkta arkadaşlarıyla oyun oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren Asya Gül "En sonunda dışarı çıktım. Çok özlemiştim. Şu an çok mutluyum. Koronavirüsün bir an önce bitmesini diliyorum. Evde çok sıkıldım sadece kuşumla oynuyordum ve televizyon izliyordum" diye konuştu. 5'inci sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Ceylin Ceyda Dönmez ise şunları söyledi:

"Öğretmenlerimi çok özlemiştim. Evde sıkılıyordum. Her gün kitap okumak da sıkıcı. Ders çalışıyorum. Dışarı çıkmak yoruyor ama yine de çok iyi oldu. Ara sıra bize izin verin."

BAZILARI MASKE TAKMADI

7 yaşındaki Arda Dönmez de "Bugün çok heyecanlı bir günümdeyim. Parkta oynamak çok güzel. Evlerde kaldığımız için öğretmenlerime ve arkadaşlarıma döneceğim günü bekliyorum" diye konuştu. Asya Oktay (9) "Bugün kendimi çok iyi hissediyorum zaten. Dışarı çıktığımız için çok mutluyum. Sabah 11 gibi buraya geldik çok iyi vakit geçiriyorum" dedi. Çocuklardan bazıları sosyal mesafeye dikkat edip maske takarken bazıları da oyunun oynamanın heyecanıyla alınması gereken önlemleri unuttu. Maskesini takmayan çocuklardan biri "Çok sıcak olduğu için maske takmıyorum. Maskeyle rahat hareket etmek çok zor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Parkta oyun oynayan çocuklardan görüntüler

Çocuklarla röportajlar

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Nevra UÇKAÇ/ Kamera: Tekin GÜRBULAK- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Özbekistan'dan gelen 156 Türk, Yalova'da karantinaya alındı

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen 156 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Yalova'daki KYK yurduna getirildi.

Yurt dışında, 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla Özbekistan'dan getirilen 156 Türk vatandaşı, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda Yalova'ya getirildi. Türk vatandaşları burada ateş ölçerlerle bir kez daha tek tek kontrolden geçirildikten sonra Yalova Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.