DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurdu

KORONAVİRÜS (Covid-19) önlemleri nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılar, havaların ısınmasıyla serinlemek amacıyla apartmanların atılarına ve balkonlarına şişme havuz koydu.

Antalya'yı etkisi altına alan sıcaklar, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan kent sakinlerinin alternatif çözümler üretmesine sebep oldu. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapalı olan sahillere gidemeyen vatandaşlar, sıcaktan bunalan çocuklarını şişme havuzda serinletti. Yıldız Mahallesi'nde bir vatandaş 5 katlı apartmanın çatısında plastik havuz şişirdi. İçini su dolduran vatandaş, çocuklarına oyun alanı yarattı.

Lara bölgesinde evinin terasına iki çocuğunun serinlemesi için şişme havuz dolduran Diş Hekimi Can İpek ise çocuklarıyla birlikte çatı havuzunun tadını çıkardı. 50 güne yakındır çalışmadığını ve evinde zaman geçirdiğini anlatan İpek, "Çocukları bu süreçte oyalamak oldukça zor. Birçok şey yaptım. Fakat havalar ısınınca çocuklar denize ve havuza girmek istiyor. Benim de aklıma uzun zaman önce aldığımız fakat hiç kullanmadığımız havuzu şişirmek geldi. Eşimle birlikte havuzu doldurup çocuklarımızın eğlenmesini izliyoruz" dedi.

Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çatıya kurulan havuza giren çocuklar drone detay

-çatıda çocukların havuza girmesi detaylar

-Havuza giren çocukların babası Can İpek röp

-Genel detaylar

HABER: İbrahim LALELİ - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zonguldak 'ta yapılacak Filyos Endüstri Bölgesi proje alanı ile yapımı devam eden liman inşaatını inceledi. Sultan 2. Abdülhamit'ten bu yana Türkiye 'nin hayali olan Filyos Limanı projesi inşaatının yüzde 67'sinin tamamlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Projemizi bu yıl sonunda bitirip, hizmete almayı hedefliyoruz. Batı Karadeniz ve İç Anadolu 'nun ihracat merkezi haline gelecektir" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, öğle saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'ne geldi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'nun karşıladığı Bakan Karaismailoğlu, Filyos Endüstri Bölgesi projesi ile liman inşaatıyla ilgili yetkililerden brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Karaismailoğlu, endüstri bölgesi içinde bulunan çelik boru kazık fabrikasını inceledi. Ardından tekneyle denizden Filyos Endüstri Bölgesi'ni gezdi.

Teknede açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma faaliyetleri açısından kendilerini gururlandıran benzersiz bir rekabet gücüne sahip olduğunu söyledi. Yurdun dört bir yanında devam eden projelerle mutlu bir ulaşım sistemi oluşturduklarını anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin'in batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda, uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için Lojistik Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'TRANSİT GEÇİŞDEN 2023 YILINDA 5 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLİYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Marmaray , Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli , Samsun- Sivas Tren Hattı, yüksek hızlı tren hatları ve kurulan lojistik merkezlerimiz gibi, nice projeyle Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü ülkemiz üzerinden çekmeye başladık. Özellikle 30 Ekim 2017 tarihinde faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, orta vadede 3,2 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük taşıması hedefledik. Hatta Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda şimdiden kapasite arttırımına gittik. Yani hedeflerimizi şimdiden yakalamaya başladık."

'FİLYOS LİMANI'NIN YÜZDE 67'Sİ TAMAMLANDI'

Filyos Limanı'nın başta Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin, uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini arttıracağını ifade eden Karaismailoğlu, "Sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir. Ayrıca Rusya , Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak ve tüm bölgenin yükünü Karadeniz üzerinden Rusya'ya, Balkanlar'a, İskandinav ülkelerine taşıyacaktır. Filyos Limanı'nın şu anda proje genelinde ilerleme oranımız yüzde 67. Projemizi bu yıl sonunda bitirip hizmete almayı hedefliyoruz. Ana mendireği 2 bin 450 metre, en derin yeri 19 metre, rıhtım uzunluğu ise 3 bin metre olacaktır. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Bu noktada da limanımızın karayolu ve demiryolu bağlantısı etüt proje fizibilite çalışmalarını tamamladık. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip inşasına başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın faaliyete geçmesiyle lojistik üs konumuna geleceğini söyledi. Filyos Limanı'na çok önem verdiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz Lojistik Master Planı'mız çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden biri Filyos Limanı olacak. Bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyoruz. Ne mutlu bize ki, böyle güzel, böyle verimli bir vatana sahibiz. Ancak bir vatana sahip olmak kadar o vatanı hak etmek de önemlidir. Vatanı hak etmek çok çalışmakla, toprağını, denizini, insanını ihya etmekle olur. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işlere, işte bu anlayışla, bu duyguyla sarılıyoruz. Burada gördüğüm tüm güzel insanlar, değerli yöneticiler, mühendis ve işçi kardeşlerim siz de verdiğiniz emekle bu vatana karşı büyük bir sorumluluk yerine getiriyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sultan Abdülhamit döneminden beri ülkemizin hayali olan Filyos Limanı Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu. Bu projeyle yakından ilgilenerek, bir an önce devreye alınması konusunda her zaman destek verdi. Desteklerinden dolayı kendilerine şükran borçluyuz. Biz de daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Çukurova'nın sarı sıcağında karpuz hasadı

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da, 100 bin dekarlık alanda, sarı sıcakta dekar başına 3- 4 ton karpuz hasat ediliyor.

Adana'nın Akdeniz kıyısındaki Karataş ilçesinde, kumluk alanlarda erkenci karpuzun hasadına başlandı. Çukurova'nın meşhur sarı sıcağında gün boyu çalışan işçiler tarafından toplanarak, kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, kentte 100 bin dekarda erkenci karpuz yetiştirildiğini, dekar başına 3-4 ton rekolte aldıklarını söyledi. Ülkede ihtiyacın yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'nın karpuzunun aroma- şeker oranının güzel, renginin ise daha kırmızı olduğunu kaydeden İncefikir, "Şu anda tarladan karpuzun kalitesine göre kilosu 1,8 ile 2,5 TL arasında satılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DHA Muhabiri Nuri Pir'in anonsu

Üretici ile röp.

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir ile röp.

Karpuz toplayan işçilerden detaylar

Karpuzdan detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

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Dün satın aldığı motosikletiyle kaza yaptı, bacağı kırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Çetin (38) bacağının kırılması sonucu yaralandı. Çetin'in motosikletini dün aldığı ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. Tali yoldan caddeye dönen İzmittin Öztürk (46) yönetimindeki 16 KPN 31 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Çetin'in kullandığı 16 PE 993 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Çetin, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Çetin'in sol bacağının kırıldığı tespit edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, Çetin'in motosikletini dün satın aldığı öğrenildi.