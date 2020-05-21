DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi pazarcı ile tartıştı. Pazarcı eline geçirdiği bıçakla karpuzu almak istemeyen kişiyi kovaladı.

Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti. Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince ortalık bir anda gerildi. Çıkan tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi. Bıçaklı kovalamaca sonrası olay tatlıya bağlanarak taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazarcının bıçakla kovalaması

Bağrışmalar

Diğer pazarcıları araya girmesi

Zabıta ekiplerinin araya girmesi

Detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi oturdukları dairede bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturdukları daireden ağır koku gelen yabancı uyruklu 2 kişi, çilingir yardımıyla içeri giren ekipler tarafından ölü bulundu. Biri erkek 2 kişinin kimliklerinin tespit edilmesi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Manavgat'ın Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan yabancı uyruklu 2 kişiden uzun süre haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca savcının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi. İçerideki ağır koku görevlilere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirmiş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından cenazeler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bir süredir aynı dairede yaşayan biri erkek 2 kişinin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ölen çiftin bulunduğu bina çevresinden görüntü

Çiftin fotosu

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Antalya'da kavga: 1 yaralı

ANTALYA'da kız arkadaş yüzünden çıkan kavgada D.B.Ç. (30), arkadaşı Orhan Ordu 'yu (27) 4 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'ndeki bir günübirlik otelde meydana geldi. D.B.Ç., beraberinde kız arkadaşı M.N.P. ve Orhan Ordu ile otele geldi. Burada D.B.Ç. ile Orhan Ordu arasında M.N.P. yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçağını çıkartan D.B.Ç., Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçakladı. Kan içinde kalan Orhan Ordu, çağrılan sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. D.B.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

D.B.Ç. ile kız arkadaşı, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisler detay

Olay yeri detay

Olay yeri inceleme ekipleri detay

Yaralayan D.B.Ç detay

Kız M.N.P detay

Ambulans detay

Genel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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İmar sorununun çözülmediği gerekçesiyle mahalle yolunu bariyerle kapattı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Yusuf Erdal Güven , özel mülkü olduğu gerekçesiyle Yeni Mahalle 'yi D-400 karayoluna bağlayan İtfaiye Kavşağı'nı bariyerle çevirerek trafiğe kapattı. Arazisinde imar sorununun çözülmediği için yolu kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Yusuf Erdal Güven, "Ne zaman somut bir çözüm, çevredeki arsalara verilen haklar benim arsama da verilince yol açılacaktır" dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesindeki yolda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde müteahhitlik yapan Yusuf Erdal Güven, Yeni Mahalle'yi D-400 karayoluna bağlayan ilçe merkezinde 3 kavşaktan biri olan İtfaiye Kavşağı önündeki yolu bariyerlerle kapattı. Bölgeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven'i yolu kapatmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ardından Güven'i, ifadesi alınmak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Yusuf Erdal Güven, "21 Mayıs 2020 tarihinde Yeni Mahalle 392/1 parselde bulunan arazi sınırları içinde kalan yolu üzülerek kapatmak zorunda kaldım. 40 yıldır 392 ada 1 parselde bulunan arazinin imar sorununun çözülmesi için defalarca belediyeyle görüşsem de herhangi bir çözüm bulamadım. Kimi zaman biraz bekle veya 18 uygulaması yapacağız veya plan revizyonun da çözelim diye 20 yıldır beni oyaladılar. Bu arazi dedemden anneme, annemden bana geçmiştir. Arazi herhangi bir yerden bir yere gelmemiştir. Aynı yerinde durmaktadır. Arazi etrafındaki daha önce animasyon merkezi olan arsalara çeşitli zamanlarda çeşitli tadilatlarla inşaatlar yapılmıştır. Kamuoyunda park olarak belirtilen arazinin park ve yeşil alanla hiçbir alakası yoktur. Yalnızca 1980'li yıllarda plana konulan 'animasyon merkezi' ibaresinden dolayı arazi üstünde hiçbir yatırım yapamamaktayım. Çözüm bulamadığım için üzülerek yolu kapatmak zorunda kaldım. Ne zaman somut bir çözüm, çevredeki arsalara verilen haklar benim arsama da verilince yol açılacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapanan caddeden görüntü

İtfaiye kavşağından görüntü

Yer sahibi ve ilçe emniyet müdürünün konuşması

İşçilerin caddeye barikat kurması

Genel ve detay görüntü

HABER -KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), -

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Düzce'de kavşakta ambulans ve 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE'de, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta otomobil aniden durunca ambulans ve otomobil ardı ardına çarpıştı. Yaralanan bir kişi tedaviye alındı.

Kaza öğleden sonra Kervan kavşağı mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Düzce'ye hasta sevki yaptıktan sonra geri dönen Ahmet Özoğlu idaresindeki 67 AC 879 plakalı ambulans, trafik ışıklarında aniden duran Mehmet Dursun idaresindeki 81 ACC 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen Mehmet Keleş idaresindeki 81 DC 440 plakalı otomobil de ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Dursun yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz olay yerine gelerek ambulans sürücüsünün durumu hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan ambulansın görüntüsü

-İl Sağlık Müdürünün bilgi almasıyla ilgili görüntü

-Polislerin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Freni boşalan kamyon 5 araç ve iş yerine çarptı: 5 yaralı

KAYSERİ'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, sonra 5 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Kayseri ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Kadir Çolak (47) yönetimindeki boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarpan kamyon, en son bahçe duvarına çarparak durdu.

Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon sürücüsü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Görgü tanığı Ali Bayram, "Kamyon korna çalarak yoldan geliyordu. Önce komşunun dükkanına çarptı. Daha sonra bizim olduğumuz yere yöneldi. Anne ve kızı kamyonun altında kaldı. Son olarak duvara çarparak durdu" dedi.