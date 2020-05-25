DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Polis, şüphelinin otomobile saçtığı uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çekti

ESKİŞEHİR'de polisin ihtarına uymayıp kaçan H.S., kullandığı otomobille toprak yığınına çarparak durdu. Şüpheli H.S. gözaltına alınırken, otomobilin içine saçtığı toz halindeki uyuşturucu madde polis ekiplerince elektrikli süpürgeyle toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheli H.S.'yi takibe aldı. Elindeki uyuşturucu maddeleri satacağı tespit edilen şüpheli, polisin ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Yaşanan kovalamacada otomobil toprak yıığınına çarparak dururken, şüpheli H.S. uyuşturucu bulunan poşeti aracın içine saçtı.

AŞİL DE ARAMADA YER ALDI

Şüpheli H.S. gözaltına alınırken, otomobile saçtığı toz halinde uyuşturucu madde polis ekiplerince elektrikli süpürge ile toplandı. Yapılan incelemede uyuşturucunun 330,70 gram eroin maddesi olduğu tespit edildi. Ayrıca otomobilde narkotik köpeği 'Aşil' ile birlikte yapılan aramada uyuşturucu maddenin yanı sıra 3 adet tabanca, pompalı tüfek, 75 adet dolu fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.S., işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis kamerasından operasyon

-Toprak yığınına çarpan şüpheli aracı

-Otomobilin içine saçtığı uyuşturucu maddesi

-Polisin elektrikli süpürge ile toplaması,

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp davul eşliğinde oynayanlara ceza yağdı

MANİSA'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, sokakta davul ve otomobilden çalan hareketli müzikler eşliğinde oynayıp, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Bir vatandaş, dün gece Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, sosyal medya gördüğü canlı yayından yola çıkarak 4 Eylül Mahallesi, 254 sokak üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis, görüntülerden sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, davul ve otomobilden çalınan hareketli müzikler eşliğinde oynadıkları tespit edilen 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığı 'nın 8184 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması getiren genelgesi gereği toplamda 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan canlı yayınlanan görüntülerdeki durum ise pes dedirtti. Görüntülerde, bugüne kadar pozitif vakanın görülmediği Kula'da vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak, salgının hiç görülmemesinin verdiği rehavet ile davul eşliğinde oyun havası oynamaları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sosyal medyada yapılan canlı yayından görüntü

Haber: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti

TOKAT'ta, uygulama noktasına yakın yerde aracının yakıtı biten Kaan Adil Öztürk'e (43) polis memurları yardım etti. Polisler, Öztürk'ün aracını 750 metre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonuna kadar itti.

Tokat'ın Zile ilçesinde, Huzurevi önünde sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapan polis memurları, karşı tarafta 60 ZS 090 plakalı hafif ticari aracın durduğunu fark etti. Aracın uygulama noktasından kaçacağını düşünen polis memurları, yanına gittiklerinde Kaan Adil Öztürk yönetimindeki aracın yakıtının bittiğini, sürücünün besicilikle uğraştığını ve izin belgesinin olduğunu gördü. Polis memurları, vatandaşın mağdur olmaması için aracı bulunduğu yerden 750 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna kadar iterek yardım etti. Yakıtını alan Öztürk, hayvanlarının yanına geri döndü.