DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Fırtına Ardahan'da 152 binaya zarar verdi

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, dün etkili olan fırtınada 152 binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan fırtına Ardahan'da büyük zarara yol açtı. Hızı 70 kilometreyi geçen fırtına sebebiyle Ardahan kent merkezindeki bir çok binanın çatısı uçtu. Fırtına sebebiyle Göle ilçesinde ise bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Görevliler tarafından yapılan ilk tespitlerde ilde 11'i kamu olmak üzere 152 binada hasar olduğu belirlendi.

Fırtında çoğunluğu çatı olmak üzere binalarda hasar oluştuğunu belirten Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs. 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Bunların büyük kısmı çatılardan oluşmakta. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şuan sahada" dedi.

Vali Masatlı, fırtınadan ayrıca bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çatısı uçan işyerlerinin görüntüsü

-Bölgeden genel ve detaylar

-İşyeri sahibinin konuşması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

==========================

Edirne'de sağanak yolları göle çevirdi

EDİRNE'de dolu ile birlikte başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Abdurrahman Mahallesi'nde bir vatandaşın evin balkonundan göle dönen caddeye olta atığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Edirne'de 16.30 saatlerinde dolu ile başlayan sağanak etkili oldu. Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken, polis ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı.

Talatpaşa Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Eşref Ceylan suyla kaplı yolda mahsur kaldı. Suya giren aracının arıza yaptığını söyleyen Ceylan'ın haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri aracından çıkararak kurtardı. Ceylan, "Aniden yolu su bastı ve bu sırada aracım arıza yaptı. Suyun ortasında kalınca korktum ve hemen itfaiye ekiplerini aradım. Ekipler kısa sürede gelerek beni kurtardı"dedi.

BALKONDAN SU DOLU CADDEYE OLTA ATTI

Yağmurun etkili olduğu Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Mesut Akgün, oturduğu apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan su dolu caddeye olta attı. Olta atma anını cep telefonu kamerasıyla çeken Akgün, sosyal medya hesabından paylaştı. Meteoroloji yetkilileri yağışların yarında etkili olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dolu yağışı

Yağmur yağması

Göle dönen caddeler

Şemsiyesi ile yürüyen vatandaşlar

Saçaklardan akan su

(Cep telefonu görüntüsü)

Mesut Akgün'ün su dolu caddeye olta atması

Araçların su dolu caddelerde ilerlemesi

Suda kalan araçtan detay

Ceylan ile röp.

Logarlardan detay

Polisin şerit çekmesi

Farklı açılardan görüntüler

====================

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçiş sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı 'Novocherkassk' isimli savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında çekilen genel, detay görüntüler.i.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

=====================

Gercüş'te klipli bayram kutlaması

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde müzik öğretmeni Zuhal Sayat, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı öğrencileriyle telefonla görüşerek klip çekti.

Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulu'nda görevli müzik öğretmeni Zuhal Sayat, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen öğrencileriyle telefonla görüşerek klip çekti. Öğrencilerin enstrüman çaldığı klipte 'Bugün bayram erken kalkın çocuklar' şarkısı seslendirildi. Öğretmenlerinin salgın sürecinde kendilerini hiç unutmadığını belirten Mehmet Sait Kocabaş, "Öğretmenimiz bizi arayarak müzik eşliğinde bayramımızı kutladı. Çok mutlu ve neşeli bir bayram kutlaması oldu. Öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi.