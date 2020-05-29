DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-15

Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş toprağa verildiELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

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Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş toprağa verildi

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

27 Mayıs günü saat 01.40 sıralarında ikamet ettiği Alacakaya İlçe jandarma Komutanlığı misafirhanesinde rahatsızlanan Jandarma Uzman Çavuş Gürbüz, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürbüz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 28 Mayıs günü akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası 17 yıllık Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün cenazesi, bugün memleketi Osmaniye'ye getirildi. Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Gürbüz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmak üzere Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine ardından, törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze törenine Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün kardeşi Yusuf Gürbüz, ağabeyinin askeri kamuflaj elbisesiyle katılırken, baba Hamit Gürbüz ise taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrasında, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Emekli İmam Hatip İsmail Gümüş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün naaşı, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze aracında bekletilen uzman çavuşun tabutu

-Askerlerin, cenazeyi araçtan almaları

-Cenazenin törenin yapılacağı alana taşınması

-Cenazenin masa üstüne konulması, askerlerin selam vermesi

-Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınması, helallik alınması

-Cenazenin askerlerin omzunda taşınması

-Aileye başsağlığı dilenmesi

-Vali, Komutan, baba ve kardeşe taziyelerini iletmesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL-OSMANİYE,

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Maskesiz olanlar camiye alınmadı

ÇORUM'da yeniden ibadete açılan Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı. Maskesiz vatandaşlar camiye alınmazken, evinden seccade getirmeyenler de geri çevrildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geçici olarak cemaatin alınmadığı Ulu Cami, cuma namazı ile birlikte yeniden kapılarını açtı. Cuma namazı öncesi, polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak, saf tuttu.

Maskesiz vatandaşlar camiye alınmazken, evinden seccade getirmeyenler de geri çevrildi. Yere karton sererek cuma namazı kılmak isteyenlere izin verilmedi. Bazı vatandaşlar ise montlarını yere sererek namaz kıldı.

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların da cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Uzun bir aradan sonra cuma namazı kılacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen ancak 65 yaş üzeri olduğu için camiye alınmayan Nazım Rençber (86), "Bilseydim evden çıkmazdım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların camiye kalabalık bir şekilde gelmeleri

-Polisin maskesiz içeriye vatandaşları almaması

-Yaşlı bir vatandaşın 65 üstü olması nedeniyle geri gönderilmesi

-Namaz kılınması

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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İzmir'de normalleşme sürecinde ilk cuma namazı kılındı

KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından, Türkiye genelinde cuma namazı toplu olarak kılındı. İzmir'de, ellerini dezenfekte edip maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen saflara geçen cemaatin namazını ise, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat politikasının uygulanmaya başlanmasının ardından, cuma namazı Türkiye genelinde toplu olarak kılındı. İzmir'in Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii'ne namaz için gelen cemaat, cami avlusuna sosyal mesafe kurallarına uyularak yerleştirilen şeritlerin arkasına geçerek saf tuttu. Birçok kişi seccadesini yanında getirirken, getirmeyenlere avluda seccade dağıtıldı. Maske takmanın zorunlu olduğu namazı, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırdı. Cuma hutbesini de okuyan Balkan, virüs tedbirlerine uymanın öneminden bahsetti. Diyanet görevlileri de, giriş ve çıkışlarda tedbirlere uymayan vatandaşları uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maske takan cemaatten görüntü

Cemaatin namaz kılmasından görüntü

Seccade alan ve ellerini dezenfekte eden cemaatten görüntü

Namazdan, cemaatten ve camiden drone görüntüleri

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY - Tekin GÜRBULAK  / İZMİR,

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Kayseri'de sosyal mesafeli cuma namazı

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile ibadete açıldı. Kentte cami avlularında ve açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Vatandaşlar, cuma namazı için kentte belirlenen 660 cami ile diğer açık alanlara akın etti. Mehmet Şafak Yaşam Parkı ve Kurşunlu Otoparkı'na gelen yüzlerce vatandaş, çizgilerle belirlenen yerlere seccadelerini sererek namaz kıldı. Maske takan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. İl Müftüsü Şahin Güven, "Mevla'm bizi bugünlerde tekrar buluşturdu. Bugün cuma namazları hariç öğle ve ikindi namazları da inşallah cemaatimize açık olacak. Cemaatle namazlarımızı kılacağız. Sosyal mesafeyi gözeterek ibadetimizi yapacağız" dedi.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:00 Kaynak: DHA

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