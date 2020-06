DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

İŞ ADAMI, EVLERİNE GİTTİĞİ 2 KADIN ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP'te iş adamı Mustafa Şahin (50), evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece Mücahitler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, plastik ürün fabrikası sahibi Mustafa Şahin arkadaşı olan Nurefşan A. ve Esin K. adlı kadınların yaşadığı eve gitti. İlerleyen saatlerde Şahin ile kadınlar arasında henüz billinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşen olayda 2 kadın, Mustafa Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadınlar kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kısa süre sonra 2 kadını, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Konut satışında düşük faiz fırsatçılarına tepki

KAMU bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi konut piyasasında hareketliliğe neden oldu. Konuta yatırım yapmak isteyenler konut alım satımı için harekete geçerken, bunu fırsat bilen bazı müteahhit ve gayrimenkul danışmanları fiyatları birkaç gün içerisinde yüzde 25 civarında arttırdı.

Hükümetin tarihte görülmemiş bir girişimde bulunarak sıfır konutlarda faiz oranlarını düşürdüğünü söyleyen İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, bundan yararlanıp fahiş fiyat artışı uygulayan müteahhitleri hedef alarak günübirlik hesaplar ve kişisel hırslara sahip kimselerin mesleğe ihanet ettiğini öne sürdü.

1 Haziran'da açıklanan konut kredi faiz oranları gayrimenkul sektöründe bayram havası estirdi. Konut kredilerinde faiz oranlarının 0.64'e düşmesinin ardından bazı fırsatçı mal sahibi, inşaatçı, müteahhit ve hatta emlakçılar, düşük faiz oranlarıyla 180 ayda uygun ödemelerle ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir konut kredisi faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Özellikle 2018 yılında sektörün büyük darbe aldığını dile getiren Yıldırım, pandemi sürecinde de bir sıkıntıya girdiklerini ifade ederek, "Hükümetimiz hem tüketicilere ucuz finansmana erişim noktasında hem de sektörün önünü açma noktasında önemli bir adım attı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak sahada görüyoruz. Konut fiyatlarında 1 günde yüzde 15-20 hatta bazı yerlerde yüzde 25 fahiş artışlar oldu. Vatandaşın ucuz finansmana erişimi noktasında önü açıldı. Ama bu şekilde devam ederse tekrar sektörümüz o eski günlerine geri döner" dedi. Konut fiyatlarındaki bu artıştan bazı müteahhitlerin ve satıcıların sorumlu olduğunu ileri süren İslam Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu artışın bir kısmını bizim meslektaşlarımız yapıyor. İkinci el konutlarda da internet üzerinden satış yapılıyor. Hem sıfır hem ikinci el konut satan insan ve firmaların yüzde 20 gibi bir artış yaptığını görüyoruz. Dernek olarak bunu kabul etmiyoruz. Çünkü sektörümüzün önü tıkanıyor. Çünkü balon fiyat diye tabir edilen bir şişme meydana geliyor. Vatandaşlarımız da ister istemez kendilerini geri çekebilirler. O ertelemiş olduğu konut alımlarını daha da erteleyebilirler. Düşük faiz oranları sektörümüzü hareketlendirmişti. Biz yoğun bir taleple karşılaştık. Ama son birkaç gündür vatandaşlar biraz bekleyelim algısına kapıldılar. 'Fiyatlar nasılsa yüzde 20 arttı biz biraz daha bekleyelim' algısına kapılırlarsa, 'daha sonra konut alırız' derlerse yine sektörümüz darboğaza girer"

'3 YILDIR FİYATLAR AYNIYDI'

İzmir'de konut yapımıyla uğraşan Selim Sadakat de konut satışlarının hareketlendiğini ancak satıcıların fiyatları bir nebze yükselttiğini ifade etti. Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalıştığını anlatan Sadakat, "3 yıldır piyasadaki durgunluk nedeniyle fiyatlarda hareket yoktu. Faiz oranları nedeniyle konut fiyatları yüzde 7 ile 10 arasında değişti. Ama duyuyoruz ki bazı yerlerde bu rakamlar, yüzde 20-25'e kadar yükselmiş. Bunun altında 3 senenin birikmişliği var. İnsanlar bir beklenti içindeydi. Bu hafta 8 daire sattık. Maliyetlere bağlı olarak 3 sene önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında yüzde 60-70 fark etmesi gerekirdi. Çok yüksek bir artış olmadı. Elimdeki dairelerden 3 tane kaldı" dedi. İzmir'de yaşayan vatandaşlardan İlyas Çelik ise, konut fiyatlarının otomobildeki gibi arttığını söyleyerek, "Krediler düşüyor ama ev fiyatları artıyor. Hesap aynı oluyor o zaman. Yüzde 0.8'lere düşüyor faiz. Fırsatçılık almış başını gitmiş" dedi. Murat Katmer ise "Devlet mal satılsın diye krediyi düşüyor. Ama vatandaş da fırsatçı malına zam yapıyor. Bu durumda istenen kadar konut satışı olmayacak" diye konuştu.

Yolcu sayısı 8.5 kat, sefer sayısı ise 5.5 kat arttı

KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kalkmasından sonra tarifeli otobüsle yolcu taşımacılığında artış yaşandı. Tavan fiyat uygulamasına rağmen yolcu sayısı 8.5 kat artarken, sefer sayısı ise 5.5 kat arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kaldırılmasının ardından, tarifeli otobüsle yolcu taşımacılığında artış yaşandı. Normalleşme sürecinde, birçok vatandaş memleketlerine gitmek için otobüs yolculuğunu tercih etti. 29 Mayıs Cuma günü 7 bin 227 yolcu taşınırken, bu sayı 1 Haziran Pazartesi günü 61 bini geçti. Şehirlerarası yolcu sayısında 8.5 kat artış yaşanırken, firmalar sefer sayılarını 5.5 kat artırdı. Sefer yapan firma sayısı ise 2.5 kat yükseldi. İzmir'de de birçok yolcu şehirlerarası seyahat etmek için otogarı doldurdu. Otobüslerin yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıması nedeniyle uygulanan tavan fiyata rağmen, otogarlar boş kalmadı. İzmir Otogarı'nda geleneklerden vazgeçmeyerek grup halinde asker uğurlaması yapan aile dikkat çekti.

'GELENEKLERİMİZİ BOZMADIK'

Asker uğurlaması yapan Meral Sadık, "Çok sevdiğim bir komşumun oğlu Ankara Mamak 'a gidiyor askerlik için. Üzgünüz ama anneye moral vermeye çalışıyoruz. Hepimiz maskeliyiz. Gelenek ve göreneklerimizi bozmadık" diye konuştu.

Ailesi ile Van 'a giden Hasan Duyar, "Bugün baya bir kalabalık. İzmir'de çalışıyordum, 15 günlük yıllık iznimi kullanacağım. Ben, eşim ve oğlum memlekete gidiyoruz. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok. Memleket ve aile özlemi her şeyin üstüne geçiyor bazen" dedi.

Bodrum 'a giden Fevzi Bayrak ise, "Orada sıkıldığı için eşimin yanına gidiyorum. Mecburen izin aldım işten, gidiyorum. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum ama garajlar çok kalabalık. Otogar henüz eski günlerine dönmedi. İnsanlar tedirgin" dedi.

'YURTTAN EŞYALARIMI ALDIM, AİLEMİN YANINA DÖNÜYORUM'

Ailesinin yanına Ödemiş 'e giden üniversite öğrencisi Nazlı Akça ise, "Ailemin yanındaydım ama yurttan eşyalarımı almam gerekiyordu. Yurda geldim, eşyalarımın bir kısmını topladım şimdi geri döneceğim. Biletim 20 TL idi ama 30 TL'ye çıkmış. Ama bunu tahmin etmiştim. Normalde gelmeyecektim ama zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Karaman'da Ramazan Bayramı'ndan sonra 4 bina karantinaya alındı

KARAMAN'da Ramazan Bayramı'ndan bu yana, 4 bina koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından karantinaya alındı. Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maskesiz dışarıya çıkılmaması istendi.

Ramazan Bayramı sonrası kentte 4 bina, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Binaların girişlerine polis şerit çekerken, her binanın önüne polis ekibi yerleştirildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz merkez Mümine Hatun Mahallesi Peyami Safa Caddesi No: 32, Yenişehir Mahallesi Hilal Caddesi No: 52, Siyahser Mahallesi 941 sokak No: 7 Yıldız Apartmanı ile Siyahser Mahallesi 939 Sokak No: 6 Kardelen Apartmanı'nda yaşayan bazı vatandaşlarımızda koronavirüs (Covid-19) pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanede yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle; Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacı ile belirtilen adreslerdeki apartmanların, ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını, belirtilen adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştirö denildi.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentte bulunan parklar ve umuma açık alanlar başta olmak üzere şehir merkezinde bulunan çok sayıda bölgede maske takma zorunluluğu kararı alındı.

