DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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Husumetlisi tarafından, bakkalda pompalı tüfekle öldürüldüHATAY'da Erhan Ü. (37), aralarında husumet olan bakkal işletmecisi Ali Toksöz'ü (34) iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Husumetlisi tarafından, bakkalda pompalı tüfekle öldürüldü HATAY'da Erhan Ü. (37), aralarında husumet olan bakkal işletmecisi Ali Toksöz'ü (34) iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, Antakya ilçesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Ü., aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Toksöz'ün işlettiği bakkala geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Erhan Ü., yanında getirdiği pompalı tüfekle Toksöz'e ateş etti. Saçmaların kafasına isabet ettiği Toksöz yere yığılırken, kavgada Erhan Ü. ise kulağından yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Toksöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Erhan Ü. ise Antakya Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Toksöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Erhan Ü. ise Antakya Devlet Hastanesi 'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Toksöz'ün yakınları, sinir krizi geçirirken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti. Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Toksöz'ün yakınları, sinir krizi geçirirken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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