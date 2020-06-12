DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltıESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 subay ve astsubay gözaltına alındı.

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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 muvazzaf subay ve astsubayın Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığını tespit etti. Savcılık talimatıyla evlerinde gözaltına alınan 7 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Eskişehir Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

KARS'ta, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda kent merkezi ve ilçelerde örgütsel toplantı yaptıkları, örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.Y, C.G, Ç.P, E.K, T.K, A.A.K ve D.K. ile birlikte 2012-2016 yılları arasında örgütün Kafkas Üniversitesi gençlik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Z.Ç. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Kars merkezli, Kağızman ve Digor ilçeleri ile Diyarbakır, Iğdır ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği fişekleri, kuru sıkı tabanca, haklarında toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphalilerin emniyetteki ifadelerinin tamamlanması ardından adliyeye çıkarılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emniyetin gönderdiği opearsyona ait görüntüler 'operaspon kodu ile geçildi

Haber-Kamera: KARS,

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Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye çarptı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden mahkum Aydın Ergül, Muğla'da ortalığı birbirine kattı. Bir gecede bir taksiyi gasbedip, bir do otomobil çalan Ergül, araçla 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Ergül'ü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, ceza infaz yasasından yararlanıp Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Buradan firar eden Ergül, Nazilli'de bir taksiciyle 400 lira karşılığı Muğla'ya gitmek için anlaştı. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında taksiyi durduran Ergül, şoförün boğazına bıçak dayayıp, başına tabancanın kabzasıyla vurarak taksiyi gasbetti. Olayın ardından taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, taksiyi Muğla'nın Menteşe ilçesi girişinde tespit etti. Durdurulmak istenen Ergül, Karabağlar Yaylası mevkiinde 3 tütün işçisine çarparak kaza yaptı. Kazada bir ağaç ve büyük bir tabela da hasar gördü. Yaralanan 3 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu kez yaya olarak kaçan Aydın Ergül, aynı bölgede 48 NC 543 plakalı otomobili çaldı. Bir süre sonra bu araç da terk edilmiş bulundu.

Ergül'ün yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat, Terör, Asayiş ve Trafik ekipleri sevk edildi. Drone ile havadan çalışmanın yapıldığı Karabağlar Yaylası'nda Aydın Ergül'ü arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile yapılan çalışmalardan genel-detay görüntü

Cezaevi firarisinin kaza yaptığı aracın polis ekiplerince incelenmesi

Aydın Ergül'ün fotoğrafı

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

ŞANLIURFA'da önünde ilerleyen TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerine Şanlıurfa- Birecik otoyolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan yüklediği metal panelleri Gaziantep'e götüren Mahmut İnak yönetimindeki 63 HK 087 plakalı kamyon aynı yönden ilerleyen sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon dorsesi araçtan ayrılıp yerel devrilirken şoför Mahmut İnak şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Mahmut İnak sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon dorsesinin yola devrilmesi ile trafiğe kapanan yol, dorsenin çekilmesi ile yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık ekiplerinin gelmesi

Yaralıya müdahale eden ekipler

Kazaya karışan kamyon

Yolun trafiğe açılması

Yaralıyı ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA

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Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE merkezli 4 ilde yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 17 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezli, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi ve Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde eş zamanlı olarak satışı izne tabi olan etil alkolün yasa dışı olarak ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli S.M., M.G., N.M.F., F.D., Y.Ç., B.E., F.D., A.K., S.O., R.M.Ş., İ.D., M.Y., Ü.Ş., İ.D., Y.İ.G., A.A. ve A.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanamayan 3 şüpheliyi bulmak için başlatılan çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerden S.M., M.G., N.M.F., F.D., Y.Ç., B.E., F.D. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler, S.O., R.M.Ş., İ.D., M.Y., Ü.Ş., İ.D., Y.İ.G., A.A. ve A.T'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız Kırıkkale marka tabanca, 9 milimetrelik 2 tabanca fişeği ayrıca tabancaya ait şarjör, 1 litrelik 161 etil alkol, 1 litrelik 5 boş etil alkol şişesi, 60 litre etil alkol, 20 mililitre 160 anason aroması, 20 mililitre 7 anason yağı, 20 mililitre 12 malt aroması, 11 tonluk 9 plastik depo, 1 litrelik 2 bin 890 boş cam şişe, 156 boş kullanıma hazır 5 litre boş bidon, 30 kullanılmamış şişe kolisi, 200 şişe ayırma kartonu, şişe doldurma makinesi, şişe kapaklama makinesi, şişe dolumu standart pampası ve şişe dolumu süzgeç pompası ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyon anından görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasından görüntüler

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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KAHRAMAN ŞOFÖR KONUŞTU

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi (2)

Bursa'da, seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadını hastaneye götüren otobüs şoförü Furkan Karaca ise o anları anlattı.

'ANNE YA DA BABAMIZ DA OLABİLİRDİ'

Trafiği aşa aşa atlattıklarını kaydeden Karaca, "Uludağ Üniversitesi-Heykel hattı güzergahında çalışıyordum. Beşevler mevkisine geldiğim zaman birden bir teyzenin otobüs içerisinde kalp krizi geçirdiğini gördük. O esnada seyir halindeydim. İlk önce hanımefendinin aniden kalp krizi gecirmesi sonucu diğer yolcularımız müdahale etmeye çalıştı. Hanımefendinin yerinde anne ya da babamız da olabilirdi. O anda bir rol biçtim kendime. Soğuk kanlılığımı korudum ve flaşlarını yaktım bir elimle de kornayla trafiği açtım. Akşam trafiği olması sebebiyle inanılmaz bir trafik vardı. Trafiği aşa aşa atlatmaya çalıştık. Burada bütün meslektaşlarıma örnek olmaya çalıştım. Bu durumda yolcularımız da soğuk kanlılıklarını korudular. O an sadece hastaneye nasıl ulaşabilirim diye baktım ve çok şükür kazasız belasız yetiştik" dedi.

Koronavirüs sürecinin de bir anlığına gözünden silindiğini belirten Karaca, "İlk etapta insan ne yapacağını şaşırıyor ama biz elimizden geleni yaparak hastayı hastaneye yetiştirdik. Hastahaneye 10 dakikada vardık. Hastahaneye yakındık ve kolay ulaştık. Sağlık çalışanları ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptılar daha sonra teyzeyi hastaneye aldılar. Üstümüze düşen neyse biz fazlasıyla yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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