DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Bebeğin yemek borusuna kaçan çengelli iğne, operasyonla çıkarıldı

TEKİRDAĞ'da 7 aylık bebeğin yuttuğu ve yemek borusuna kaçan çengelli iğne, hastanede cerrahi operasyonla çıkarıldı.

Tekirdağ'da 7 aylık bir erkek bebek, yemek borusuna çengelli iğne kaçması sonucu Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin yutup yemek borusuna takılan ucu açık çengelli iğne hastanede yapılan cerrahi operasyonla başarıyla alındı. Gastroenterolojik cerrahi uzmanı Dr. İhsan Gündüz ile anestezi uzmanı Dr. İbrahim Çetin'in yaptığı operasyon sonucu bebek sağlığına kavuştu. Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, anne ve babaları, çocukların yabancı cisim yutma tehlikesi karşısında uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tekirdağ Devlet Hastanesi önünden detaylar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinada

BURSA Adliyesi'nde, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahkemede görevli 10 kişi karantina altına alındı.

Bursa Adliyesi'nde, geçen cuma günü, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle doktora gitti. Yazı İşleri Müdürü'nün koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahkemede görevli olan Mahkeme Başkanı, hakim, savcı ve katipler olmak üzere 10 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. Görevlilerin 14 gün evlerinde karantinaya girmesinden dolayı kapanan mahkemedeki davalara nöbetçi 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı öğrenildi. Karantina altına alınan 10 kişinin koronavirüs testlerinin sonuçları bekleniyor.

NİSAN AYINDA 17 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Bursa Adliyesi'nde geçen nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantinaya alınmış, yapılan testler sonucunda karantinaya alınanların koronavirüs testi negatif çıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bursa Adliyesi'nden detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBANBURSA-

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Bursa'da 1,5 milyon liralık iş makinesi, alev alev yandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki maden ocağında, alevlerin sardığı 1,5 milyon liralık iş makinesi, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Fındıklı yolundaki maden ocağında meydana geldi. Kaya delme işlemi yapılan ve 1 milyon 500 bin lira değerinde olan iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden operatör, iş makinesinden inerek, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı iş makinesi, kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan iş makinesinden görüntüler

-İş makinesinin yandığının alanın yukarıdan çekimi

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),

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Yangına giden itfaiye eri kalp krizi geçirdi

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir ev yangınına müdahaleye gelen itfaiye erlerinden Uğur Çetin kalp krizi geçirdi. Duran kalbi tekrar çalıştırılan Çetin, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Yangın, bugün saat 08.45 sıralarında, Efeler Mahallesi'nde 2288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında başladı. Yangın ihbarının ardından olay yerine giden itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye aracının yanında destek ekip olarak bekleyen itfaiye erlerinden Uğur Çetin, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çetin'in yere yığıldığını gören meslektaşları, ilk müdahaleyi yaparak olay yerinde bulunan 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ve itfaiyecilerin ilk müdahalesi sonrası Çetin'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalbi durduğu belirlenen itfaiye erinin kalp masajıyla tekrar kalbi çalıştırıldı. Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırıldı.

DUMANDAN ZEHİRLENMEDİ, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, İtfaiye eri Uğur Çetin'in destek ekibi olarak dışarıda beklediğini o esnada kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Yangına 4 ekip müdahale için gitti. 2 ekip yangına yeterli kalınca diğer iki ekip ise dışarıda destek ekibi olarak bekledi. Uğur Çetin arkadaşımızda arabanın başında beklerken aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Mesai arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan zehirlenme söz konusu değil. Kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Atatürk devlet hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Bilinci şuan için kapalı" diye konuştu

Öte yandan ev yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü, maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden

Kalp krizi geçiren itfaiye erine müdahale edilirken

Genel ve Detay

Haber- Kamera: Cemal YILDIRIM/ AYDIN,

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Bakan Pakdemirli'den Bingöl'deki üreticilere müjde (2)

BAKANDAN HOBİ BAHÇESİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir serayı ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi aldı. İncelemesi sırasında DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde mecliste görüşülen hobi bahçelerine getirilecek yaptırım ve düzenlemelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Pakdemirli, meclisin çalışmasının ardından ilk torba yasada hobi bahçesi açılmasına yaptırım getirileceğini söyleyerek daha önce üretime başlayan bahçelerle ilgili, "Yasak olan yasaktır. O bölgelerde de üretime son verilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin serayı gezmesinden detay görüntü,

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Hakan Aslan (30) yönetimindeki 16 KF 043 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Demral'ın (32) kullandığı 16 AHF 237 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Melike Aslan (45) ve Talip Aslan (47) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.