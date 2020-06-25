DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİVan'da 5.4 büyüklüğünde deprem (5)3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Çevre...

VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (5)

3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Çevre Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı ile birlikte helikopterle havaan denetleme yaptıktan sonra Gürpınara bağlı 250 haneli Elaçmaz Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bir çok ev ve ahırın hasar gördüğü mahallede açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerine bağlı 15 mahallede büyük ve küçük çaplı bir çok hasarın meydana geldiğini belirtirken, 5 kişinin depremden kaynaklı yaralandığını söyledi.

Vali Bilmez, bir çoğunun düme, kaçma sonucu hafif yaralandığını ve bunların tedavi altına alındığını belirterek,"Tüm mahallelerimizde gerekli incelemelerimizi hızlı bir şekilde sürdürüoruz. En büyük tesellimiz, bu depremde can kaybının olmamasıdır.Depremin yol açtığı hasarları gidermek için de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızdan ricamız da hasar görmüş yapılara, evlerden uzak durmalarıdır.Tüm yaraları en kısa zamanda saracağız."dedi.

SON ANDA KURTULDULAR

Depremden sonra Büyükşehir ve ilçe Belediyelerine bağlı itfayi ekipleri, AFAD,UMKE, Kızılay ve Jandarma ekipleri hasar gören evlerin önünde alınan güvenlik önlemlerinin ardından çalışma başlatırken, vatandaşlar evlerinin ve ahırlarının zarar gördüğünü söyledi.

Depremde evleri yıkılan 16 nüfuslu Çelik ailesi, deprem anında kendilerini son anda dışarı attıkarını anlattı. Ev sahibi İbrahim Çelik, deprem anında kendisinin dışarıda olduğunu, ancak gelin, çocuk ve torunlarının evde bulunduğunu, bu sırada da bir oğluğunun yaralandığını anlattı.

Depremde son anda kurtulduğunu ve pencereden atladığını söyleyen  Şahin Çelik, "Deprem anında mutfakta çobanla beaber yemek yiyiyorduk. Deprem olunca bir anda kendimizi dışarı attık.Sadece kardeşim Kazım ayağından yaralandı. Allaha şükür kaybımız yok, ama mal kaymızı var. Evimiz yıkıldı, hayvanlarımız öldü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Yüksel Yiğit, Emin Bilmez, Jandarma, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Son Dakika

00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Son Dakika: Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi
22:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 00:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]